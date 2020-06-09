Почему я лучше куплю Huawei Band 4, чем Xiaomi Mi Band 4

Несмотря на то что и среди смарт-часов не от Apple есть вполне достойные модели, пользователи Android, как правило, предпочитают фитнес-браслеты. Доступная цена вкупе с функциями приёма уведомлений, замера пульса и подсчёта шагов сделали из них основные носимые устройства среди владельцев смартфонов на базе ОС от Google. Правда, правильнее будет сказать не носимые, а носимое, потому что для большинства существует только один фитнес-браслет, и это Xiaomi Mi Band. Я же хочу рассказать вам о не менее достойном конкуренте этой модели от компании Huawei.

Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Xiaomi Mi Band любят за то, что именно он стал первым фитнес-браслетом с настолько доступной ценой. В Китае его можно было купить меньше чем за тысячу рублей, притом, что он, откровенно говоря, имел примерно тот же набор функций, что и решения Fitbit, которые стоили в 5-6 раз дороже. Все последующие поколения Xiaomi Mi Band были во всём лучше предыдущих при всё ещё адекватной ценовой политике. Китайцы поняли, что им даже необязательно сильно напрягаться, совершенствуя новые модели браслетов, а достаточно просто удерживать цену на прежнем уровне.

Какой фитнес-браслет купить

Эта политика оказалась вполне успешной, учитывая, что составить конкуренцию Xiaomi долгое время было банально некому. Та же Huawei хоть и пыталась выпускать концептуально похожие решения, так и не смогла завоевать сколь-нибудь существенную долю на рынке. Видимо, сказалась убеждённость, возникшая среди пользователей, что если и покупать фитнес-браслет, то только от Xiaomi. Однако, если бы сейчас передо мной стоял выбор, Xiaomi Mi Band 4 или Huawei Band 4, я бы с большой долей вероятности отдал предпочтение последнему. Слишком уж хорош оказался этот неприметный на первый взгляд браслет.

Смартфоны Xiaomi можно взломать через зарядку

Я уже рассказывал, что покупка Xiaomi Mi Band 2, которую я совершил около полутора лет назад, оказался для меня не самой удачной. Несмотря на невысокую цену браслета, довольно скоро выяснилось, что он не годится ни для подсчёта шагов, ни для замера пульса, потому что и в одном, и в другом он безжалостно врёт. Возможно, дело исключительно в моём экземпляре, но, прошерстив интернет, я понял, что я такой не один, и точность измерений Xiaomi Mi Band 2 оставляет желать лучшего. Для него является нормой соврать на 15, а то и 20%, накрутив показатель в большую сторону, что для меня было неприемлемо, и я снял браслет, решив, что больше Xiaomi не куплю.

Чем Huawei Band 4 лучше Mi Band 4

Мой выбор пал на Huawei Band 4 по нескольким причинам. Возможно, они покажутся вам не совсем объективными, но ведь я не даю никаких советов, а просто ищу что-то для себя. Поэтому, если ваши требования похожи на мои, вероятно, мои выводы будут полезны и вам:

Huawei Band 4 – это не Mi Band. Раз уж Xiaomi разочаровала меня, давать второго шанса ей я не буду, тем более за свой счёт.

Huawei Band 4 стоит не дороже, чем Mi Band 4 – всего около 2000 рублей, а значит, его покупка не оставит меня в накладе;

Huawei Band 4 имеет неплохую водонепроницаемость и позволяет пользоваться им при занятиях плаванием, которым я давно хочу заняться;

Huawei Band 4 умеет замерять содержание кислорода в крови, определяя уровень сатурации, что особенно актуально в сложившейся ситуации.

Л — лицемерие. Гендиректор Xiaomi пользуется iPhone, но скрывает это

Определяющую роль для меня, конечно, сыграла активация SpO2-сенсора, который отвечает за замер кислорода в крови. Huawei неожиданно выпустила обновление для своего фитнес-браслета, после установки которого он научился определять такой важный показатель. На мой взгляд, это очень важно, поскольку коронавирус никуда не делся и может протекать бессимптомно. Поэтому мне кажется, что лучше иметь под рукой средство, которое отреагирует на падение уровня кислорода в крови и укажет на возможные проблемы с лёгкими, пока не стало слишком поздно.

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Говорят, что в следующем поколении Xiaomi Mi Band, который получит порядковый номер «5», тоже появится функция измерения кислорода в крови. Возможно, это действительно так, но, во-первых, мы не знаем, когда он появится в России, а, во-вторых, стоить он будет, скорее всего, дороже Huawei Band 4. Ведь если Mi Band 4 с NFC оценили у нас в 4000 рублей, новинка, которая тоже будет иметь функцию бесконтактной оплаты, очевидно, может потянуть на все 5000 рублей. Не знаю, как для вас, а для меня выбор очевиден, и он явно не в пользу Xiaomi.