Как разогнать смартфон Xiaomi. Нужно только отключить одну настройку

Кажется, производительность мобильных процессоров достигла такого уровня, что даже производители смартфонов не могут угнаться за их мощностью. Яркий пример — флагманские чипсеты Qualcomm Snapdragon. Несмотря на энергоэффективный техпроцесс, они сильно греются и уже через несколько минут активных нагрузок теряют в производительности. Но такая проблема свойственна отнюдь не только устройствам на Qualcomm, а вообще всем смартфонам Xiaomi.

Виной тому встроенный сервис, который принудительно ограничивает возможности гаджета. Его работа приводит к тому, что даже в случае, если вы выставите в любимой игре максимальные настройки графики, внешне картинка будет выглядеть непримечательно, и даже на мощном процессоре вам не удастся достигнуть стабильной частоты кадров. Согласитесь, ситуация не из приятных, поэтому пора что-то менять.

Почему тормозит телефон

Программные ограничения производительности сказываются далеко не только на игровом процессе, ведь смартфон — многофункциональное устройство. Допустим, вы решили обрезать видео, а затем поставили его на рендеринг в редакторе. На выполнение этой операции девайсу тоже требуются немалые ресурсы, но ограничения Xiaomi не дают смартфону раскрыться в полной мере, из-за чего ожидание конечного результата превращается в мучение.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Порой ситуация доходит до абсурда, и телефон глючит даже при выполнении базовых сценариев. Конечно, в этом может быть вина слабого железа (особенно, если вы пользуетесь старым или бюджетным устройством). Но иногда фризы при пролистывании страниц могут проявиться даже на флагманах. И вот тут становится ясно, что проблема заключается отнюдь не в посредственных возможностях смартфона, а в программных ограничениях.

Процессор вашего мобильного устройства уходит в троттлинг, чтобы сохранить оптимальную температуру и попросту не сгореть. Мера полезная, но, как уже было сказано ранее, нередко она является избыточной. Поэтому для ускорения Xiaomi в играх и при выполнении других задач нужно отключить сервис Joyose, который намеренно замедляет смартфон.

Joyose — что это

Относительно предназначения Joyose существуют полярные мнения. Служба относится к числу предустановленных программ на китайских смартфонах и, как предполагается, отвечает за работу развлекательных сервисов. Еще одна потенциальная задача — сбор информации о пользователе.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Пролистав несколько страниц тематических форумов, мне все-таки удалось найти истинное значение приложения Joyose. Оказывается, служба никак не связана с развлекательными сервисами, а просто ограничивает производительность устройства. Вот вам пример от автора YouTube-канала i-shoppers. Есть смартфон Xiaomi 12 Lite на довольно холодном и стабильном процессоре Snapdragon 778G, который набирает свыше 500 тысяч баллов в AnTuTu. В популярной игре Genshin Impact вы можете даже выставить максимальные настройки графики, но в действительно картинка будет выглядеть зернистой при колебании частоты кадров 25-30 fps.

В принципе, это играбельные показатели, но Xiaomi 12 Lite с его Snapdragon 778G способен на большее, что доказывает принудительное отключение Joyose. Деактивировав сервис, вы сможете оставаться на максимальных настройках графики, но при этом картинка станет намного более детализированной, а частота кадров вырастет до 40-45 fps. Серьезный прирост, правда?

Безусловно, у снятия ограничений производительности есть побочные эффекты, о чем я тоже расскажу. Но сам факт наличия способа, позволяющего ускорить Xiaomi, Redmi или POCO уже заслуживает внимания. Поэтому немедля начинаем разбираться, как отключить Joyose.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как ускорить Xiaomi

Если вас не устраивает скорость работы вашего Xiaomi, то первым делом рекомендую ознакомиться с привычными способами сделать его быстрее. Если других надежд нет, то приступайте к отключению Joyose:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите на кнопку с тремя точками. Выберите опцию «Показать все приложения». Отыщите в списке Joyose и откройте страницу его настроек. Нажмите кнопку «Закрыть».

Ну, вот и все. Теперь Xiaomi будет работать быстрее, и проявится это отнюдь не только в играх. Также отключение Joyse позволяет сохранить частоту обновления экрана, если в некоторых приложениях она падает, а еще сервис перестанет потреблять мобильный трафик.

Почему нагревается телефон

После того, как вы отключите Joyose и снимите тем самым ограничения производительности, вы заметите не только увеличение скорости работы смартфона, но и повышение температуры корпуса. В случае с Xiaomi 12 Lite, на который я ссылался ранее, устройство нагревается до 46°C, хотя до снятия ограничений показатели держались в районе 42°C на примере игры Genshin Impact с максимальными настройками графики.

Из-за повышения температуры смартфону приходится прибегнуть к другим ограничительным мерам, чтобы сохранить работоспособность устройства. В частности, он понижает яркость. То есть вы можете выкрутить ползунок на максимум, но экран все равно будет не ярче 65 кд/м2. В домашних условиях этой яркости вполне достаточно, но на улице уже маловато. Впрочем, кто ходит гулять в парк, чтобы поиграть в Genshin Impact?

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Также нагрев сказывается на автономности устройства. Раз смартфон начинает задействовать максимальные обороты, то и разряжается он быстрее. В будущем из-за постоянных может либо сильнее просесть емкость аккумулятора, либо гаджет и вовсе выйдет из строя. Однако доказательств я не приведу, это лишь предположения. Так что решайте сами — выключать или оставлять Joyose активным.