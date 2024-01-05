Как режим энергосбережения портит ваш смартфон на Android. От него больше вреда, чем пользы

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Герман Вологжанин

Ни для кого не секрет, что одной из главных проблем Android-смартфонов является автономность. Без внешнего источника питания мобильные устройства в лучшем случае живут день-полтора, а при активном использовании и вовсе разряжаются до вечера текущих суток. Производители решают эту проблему в том числе программными методами, добавляя режим энергосбережения на Андроид. Включив опцию, вы сможете продлить время работы смартфона, но вместе с тем столкнетесь с целым рядом неудобств.

Как режим энергосбережения портит ваш смартфон на Android. От него больше вреда, чем пользы. Порой режим энергосбережения приносит больше проблем, чем пользы. Фото.

Порой режим энергосбережения приносит больше проблем, чем пользы

Не приходят уведомления на телефон

Режим энергосбережения ограничивает работу приложений в фоне. Как правило, после активации этой функции все программы автоматически закрываются при блокировке экрана, что является наименее заметным недостатком. Намного хуже, когда не приходят уведомления на Андроид, в чем тоже виноват режим экономии энергии.

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Порой энергосбережение на Андроид ведет себя слишком агрессивно, запрещая приложениям отправлять уведомления. Из-за этого вы рискуете пропустить важное сообщение в WhatsApp или даже звонок. Так что хорошенько подумайте, стоит ли включать режим энергосбережения.

Андроид начинает тормозить

Андроид начинает тормозить. Глюки в режиме экономии энергии выведут вас из себя. Фото.

Глюки в режиме экономии энергии выведут вас из себя

Хотя в теории ограничение фоновых приложений должно положительным образом сказаться на производительности устройства, поскольку оно освобождает себя от выполнения лишних задач, в режиме экономии энергии на Андроид все происходит иначе. Смартфон, напротив, начинает тормозить, чего в обычных условиях не происходит.

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Причина глюков Андроид заключается в ограничении тактовой частоты процессора. Говоря простым языком, он начинает работать медленнее, из-за чего и тормозит телефон. Столкнулись с багами — отключите экономию энергии на Андроид.

Почему экран телефона стал тусклым

Режим экономии энергии на телефоне принудительно включает автоматическую регулировку яркости, что раздражает многих пользователей. Но это еще полбеды. Главный недостаток — тусклый экран на Андроиде.

Почему экран телефона стал тусклым. Режим энергосбережения противопоказан в солнечную погоду. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Режим энергосбережения противопоказан в солнечную погоду. Фото: i-shoppers обзоры

Чтобы сохранить энергию, некоторые смартфоны ограничивают пиковое значение яркости, из-за чего в солнечную погоду ничего не видно на экране. Решить проблему в таком случае можно только через отключение энергосбережения на Андроид.

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Что еще не работает в режиме энергосбережения

Что еще не работает в режиме энергосбережения. Режим экономии энергии — большой компромисс, на который далеко не всегда стоит идти. Фото.

Режим экономии энергии — большой компромисс, на который далеко не всегда стоит идти

Есть и менее заметные недостатки режима энергосбережения, на которые вы не сразу обратите внимание:

Даже если эти ограничения кажутся вам незначительными, вы наверняка согласитесь, что есть достаточно поводов, заставляющих задуматься, нужно ли вообще включать режим энергосбережения. Ответить на него поможет наш тематический материал.

Будет ли смартфон работать дольше, если включить энергосбережение Android

Как отключить режим энергосбережения

Наличие быстрой зарядки почти полностью избавляет нас от необходимости использования программных методов, позволяющих улучшить автономность. Потому ради повышения комфорта в процессе эксплуатации смартфона лучше отключить экономию энергии на Андроид. Сделать это можно двумя способами:

  • через шторку уведомлений (Центр управления);
  • в разделе настроек «Батарея».
Как отключить режим энергосбережения. Используйте любой из этих способов для отключения экономии. Фото.

Используйте любой из этих способов для отключения экономии

Если телефон быстро разряжается, но вам совершенно не хочется иметь дело с недостатками режима, попробуйте нестандартные способы экономии энергии. Они помогут улучшить автономность без ущерба для производительности и других важных аспектов работы устройства.

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