Будет ли смартфон работать дольше, если включить энергосбережение Android? Здесь вся правда

В сравнении со своими кнопочными предшественниками смартфоны быстро разряжаются, что вынуждает разработчиков программного обеспечения искать способы улучшения автономности. Один из них — режим энергосбережения на Андроид, который призван увеличить время работы от одного заряда. Но действительно ли программная экономия энергии способна обеспечить существенную разницу в автономности? Давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос.

Что делает энергосбережение на Андроид

Прежде всего важно понять, как работает энергосбережение на Андроид. Вопреки популярному мнению, экономия энергии не замедляет смартфон, а порой даже ускоряет его. Активация режима никак не сказывается на процессоре и его вычислительных мощностях, но вместе с тем происходят другие изменения в работе устройства:

включается автоматическая регулировка яркости дисплея;

ограничивается активность системных приложений;

все запущенные программы автоматически выгружаются из оперативной памяти после блокировки экрана;

если дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 90 Гц и выше, то после включения экономии энергии она понижается до 60 Гц;

отключается синхронизация, 5G (если есть поддержка), вибрация и прочие функции от пробуждения смартфона при взятии в руки до Always on Display.

Помимо обычного энергосбережения есть ультраэкономия энергии Андроид, ограничивающая всю фоновую активность и работу датчиков (GPS и другие), а еще принудительно включает темную тему и позволяет выбрать лишь несколько приложений для их корректной работы.

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Время работы смартфона в режиме экономии энергии

Сказываются ли эти изменения на автономности смартфона? Если судить по данным, которые предоставляет сама оболочка, прирост времени работы после включения энергосбережения составит:

экономия энергии — 23%;

ультраэкономия энергии — 233%.

На часы и минуты, прогнозируемые оболочкой, не стоит обращать внимания. Они представляют из себя приблизительные цифры, не имеющие ничего общего с вашими сценариями использования смартфона. Тем не менее, даже они помогают хотя бы примерно понять, насколько увеличится время работы в режиме экономии энергии.

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Помогает ли режим энергосбережения

Прогнозы — одно, а реальный опыт эксплуатации — совершенно другое. Наличие или отсутствие прироста автономности напрямую зависит от того, как именно вы пользуетесь смартфоном. Поскольку экономия энергии на Андроид в большинстве случаев не ограничивает производительность процессора, в играх она не принесет никакой пользы. Разве что отключение синхронизации, сопутствующее режиму энергосбережения на телефоне, позволит выиграть в общей сложности 15-20 минут от общего времени работы экрана.

Иначе обстоят дела при повседневном использовании, когда большую часть времени экран устройства заблокирован, а вы лишь периодически запускаете приложения и разговариваете по телефону. В этом сценарии прирост действительно может составить обещанные 23% или час-полтора от времени работы экрана. Подобное объясняется автоматической выгрузкой приложений из оперативной памяти, отключением виброотклика и понижением частоты обновления экрана.

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Если до этого вы сами постоянно чистили список запущенных программ, не использовали вибрацию и не включали 120 Гц, в лучшем случае удастся выиграть 5% или 10-20 минут времени работы экрана за счет отключения синхронизации. Но и тут многое будет зависеть от того, сколько аккаунтов и в каких сервисах вы используете на смартфоне.

Стоит ли включать экономию энергию на Андроид

Экономия энергии на телефоне не творит чудеса, а лишь выполняет за владельца устройства то, что он мог бы сделать самостоятельно. Без активации этого режима всегда можно отключить синхронизацию, виброотклик и 120 Гц, а также закрыть фоновые приложения на Андроид. Вот только режим энергосбережения делает это по щелчку пальца, не требуя выполнения лишних действий и траты времени на поиск нужного переключателя в настройках.

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Пользоваться им на постоянной основе не стоит. Лучше потратить несколько минут, чтобы настроить смартфон под себя, отключив все лишнее. При этом периодически активировать режим энергосбережения на Андроид все-таки нужно, если заряд стремится к нулю, а источник питания слишком далеко.