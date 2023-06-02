Будет ли смартфон работать дольше, если включить энергосбережение Android? Здесь вся правда

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Герман Вологжанин

В сравнении со своими кнопочными предшественниками смартфоны быстро разряжаются, что вынуждает разработчиков программного обеспечения искать способы улучшения автономности. Один из них — режим энергосбережения на Андроид, который призван увеличить время работы от одного заряда. Но действительно ли программная экономия энергии способна обеспечить существенную разницу в автономности? Давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос.

Будет ли смартфон работать дольше, если включить энергосбережение Android? Здесь вся правда. Есть ли толк от экономии энергии на Андроид? Фото.

Есть ли толк от экономии энергии на Андроид?

Что делает энергосбережение на Андроид

Прежде всего важно понять, как работает энергосбережение на Андроид. Вопреки популярному мнению, экономия энергии не замедляет смартфон, а порой даже ускоряет его. Активация режима никак не сказывается на процессоре и его вычислительных мощностях, но вместе с тем происходят другие изменения в работе устройства:

  • включается автоматическая регулировка яркости дисплея;
  • ограничивается активность системных приложений;
  • все запущенные программы автоматически выгружаются из оперативной памяти после блокировки экрана;
  • если дисплей смартфона поддерживает частоту обновления 90 Гц и выше, то после включения экономии энергии она понижается до 60 Гц;
  • отключается синхронизация, 5G (если есть поддержка), вибрация и прочие функции от пробуждения смартфона при взятии в руки до Always on Display.

Помимо обычного энергосбережения есть ультраэкономия энергии Андроид, ограничивающая всю фоновую активность и работу датчиков (GPS и другие), а еще принудительно включает темную тему и позволяет выбрать лишь несколько приложений для их корректной работы.

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Время работы смартфона в режиме экономии энергии

Время работы смартфона в режиме экономии энергии. Производитель обещает увеличение времени работы на 23%. Фото.

Производитель обещает увеличение времени работы на 23%

Сказываются ли эти изменения на автономности смартфона? Если судить по данным, которые предоставляет сама оболочка, прирост времени работы после включения энергосбережения составит:

  • экономия энергии — 23%;
  • ультраэкономия энергии — 233%.

На часы и минуты, прогнозируемые оболочкой, не стоит обращать внимания. Они представляют из себя приблизительные цифры, не имеющие ничего общего с вашими сценариями использования смартфона. Тем не менее, даже они помогают хотя бы примерно понять, насколько увеличится время работы в режиме экономии энергии.

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Помогает ли режим энергосбережения

Прогнозы — одно, а реальный опыт эксплуатации — совершенно другое. Наличие или отсутствие прироста автономности напрямую зависит от того, как именно вы пользуетесь смартфоном. Поскольку экономия энергии на Андроид в большинстве случаев не ограничивает производительность процессора, в играх она не принесет никакой пользы. Разве что отключение синхронизации, сопутствующее режиму энергосбережения на телефоне, позволит выиграть в общей сложности 15-20 минут от общего времени работы экрана.

Помогает ли режим энергосбережения. Фактический прирост будет зависеть от сценария. Фото.

Фактический прирост будет зависеть от сценария

Иначе обстоят дела при повседневном использовании, когда большую часть времени экран устройства заблокирован, а вы лишь периодически запускаете приложения и разговариваете по телефону. В этом сценарии прирост действительно может составить обещанные 23% или час-полтора от времени работы экрана. Подобное объясняется автоматической выгрузкой приложений из оперативной памяти, отключением виброотклика и понижением частоты обновления экрана.

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Если до этого вы сами постоянно чистили список запущенных программ, не использовали вибрацию и не включали 120 Гц, в лучшем случае удастся выиграть 5% или 10-20 минут времени работы экрана за счет отключения синхронизации. Но и тут многое будет зависеть от того, сколько аккаунтов и в каких сервисах вы используете на смартфоне.

Стоит ли включать экономию энергию на Андроид

Стоит ли включать экономию энергию на Андроид. Энергосберегающий режим полезен при использования время от времени. Фото.

Энергосберегающий режим полезен при использования время от времени

Экономия энергии на телефоне не творит чудеса, а лишь выполняет за владельца устройства то, что он мог бы сделать самостоятельно. Без активации этого режима всегда можно отключить синхронизацию, виброотклик и 120 Гц, а также закрыть фоновые приложения на Андроид. Вот только режим энергосбережения делает это по щелчку пальца, не требуя выполнения лишних действий и траты времени на поиск нужного переключателя в настройках.

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Пользоваться им на постоянной основе не стоит. Лучше потратить несколько минут, чтобы настроить смартфон под себя, отключив все лишнее. При этом периодически активировать режим энергосбережения на Андроид все-таки нужно, если заряд стремится к нулю, а источник питания слишком далеко.

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