Как скачать видео с YouTube на телефон Android

Сегодня YouTube — огромный склад контента с веселыми роликами, полезными инструкциями, документальными фильмами и новостями из самых разных сфер. Но вот незадача: чтобы смотреть видео на сервисе, нужно иметь постоянный доступ к интернету, и это — очень неудобно. Из-за региональных ограничений платформы жители России лишены доступа к оффлайн-режиму, а о загрузке контента на свое устройство не может идти и речи. Неужели нет ни одного способа скачать видео с Ютуба на телефон? Есть! Причем не один.

Скачать видео через YouTube ReVanced

Самый удобный способ в любой момент скачать видео с Ютуба на Андроид — установить приложение ReVanced. Это сторонний клиент видеохостинга, обладающий недостающей функцией и кучей других плюшек, о которых мы рассказывали в отдельном материале.

Что такое YouTube ReVanced и где его скачать

Скачать YouTube ReVanced можно на сайте разработчиков. Но учтите: сначала нужно установить плагин MicroG, а только потом — само приложение. Также обратите внимание на наличие нескольких сборок. Помимо обычного ReVanced существует ReVanced Extented. Именно им пользуюсь я.

Скачать YouTube ReVanced

Скачать ReVanced Extended

После загрузки вам нужно установить приложение через APK по инструкции, также представленной на нашем сайте. Далее нужно внести одно изменение в работу ReVanced, чтобы у нас появилась кнопка скачивания видео в Ютубе:

Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «ReVanced», а затем — «Плеер» и «Кнопки плеера соответственно». Активировать переключатель «Кнопка внешний загрузчик».

Все готово? Теперь в окне плеера появится кнопка загрузки видео Ютуб. Нажмите на нее, после чего ReVanced попросит установить стороннее приложение по ссылке. Сделайте это, а затем снова нажмите кнопку и «Скачать».

Поначалу этот способ скачать видео с YouTube на телефон может показаться сложным, но время вы потратите только на первую настройку. Затем никаких дополнительных манипуляций выполнять не придется, а сам ReVanced порадует вас полезными функциями, отсутствующими в официальном приложении платформы.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Приложение, чтобы скачать видео с Ютуба

Если вы не хотите использовать сторонний клиент платформы, воспользуйтесь альтернативным способом скачать видео с Ютуба бесплатно на телефон — через специальное приложение. Какое? Вот вам несколько вариантов:

Установили? Теперь поговорим о том, как скачать видео с Ютуба на Андроид через программу. В качестве примера рассмотрим TubePaw:

Открываем страницу видео на YouTube хоть в официальном приложении, хоть в браузере. Жмем кнопку «Поделиться» и копируем ссылку. Открываем загрузчик и вставляем ссылку (некоторые приложения подгружают их самостоятельно). Выбираем качество ролика и жмем кнопку «Download».

Теперь нам остается подождать несколько секунд или минут в зависимости от размера файла, после чего видео с Ютуба скачается на смартфон. Скорее всего, оно сохранится в папку «Download» или каталог загрузок самого приложения.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как скачать видео с Ютуба на телефон онлайн

А что, если совсем не хочется устанавливать дополнительные программы, чтобы загрузить видео с Ютуба? Тогда вы можете ограничиться одним из следующих онлайн-сервисов:

Теперь рассмотрим алгоритм, как скачать видео с Ютуба на Андроид онлайн, используя в качестве примера сервис SaveFrom:

Копируем ссылку на видео. Вставляем ее в специальное окно на сайте сервиса и жмем «Скачать». Выбираем качество видео и подтверждаем загрузку.

Все максимально просто. Инструкция точно такая же, как и в случае со сторонними приложениями, только вместо программы мы используем окно сервиса загрузок, открытое в браузере. Есть и другие способы скачать видео на телефон: через встроенную функцию браузера или расширения. О них вы узнаете в другом материале, а в рамках этого текста поговорим о еще одном классном варианте для YouTube.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Телеграм-бот для скачивания видео с Ютуба

Если вы являетесь активным пользователем мессенджеров, вас определенно порадует возможность скачать видео с Ютуба через Телеграм. Для этого достаточно активировать бота Download IT или его аналог.

Запустить бот Download IT

Нажмите кнопку «Поделиться», а затем выполните несколько простых действий по инструкции:

Скопируйте ссылку на видео. Отправьте ее боту через Telegram. Дождитесь ответа и нажмите на кнопку загрузки файла в нужном вам разрешении.

Скачать видео с Ютуба через бота в Телеграме можно еще более простым способом, если в окне копирования ссылки сразу отправить ее через мессенджер. Так вы сэкономите несколько секунд и будете максимально быстро загружать ролики без использования сторонних программ.

Смотрите также: самые полезные боты для Telegram на Android

Как скачать музыку с Ютуба

Мы запаслись большим количеством способов загрузки видеороликов. А как насчет того, чтобы скачать музыку с Ютуба? Не открою Америку, если скажу о возможности и этого действия. Причем здесь нет ничего нового. Чтобы скачать музыку с Ютуба бесплатно, достаточно воспользоваться любым из ранее рассмотренных способов: хоть через ReVanced, хоть при помощи онлайн-сервисов.

Единственный нюанс заключается в том, что после нажатия на кнопку загрузки в качестве типа файла нужно выбрать «Аудио», а не «Видео». В остальном — никаких отличий. При этом обратите внимание на следующее: скачать музыку с Ютуба в MP3 позволяют не все сервисы. В некоторых случаях придется ограничиться загрузкой в менее распространенном формате.