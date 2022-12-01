Чем смартфоны Black Shark отличаются от Xiaomi и какой лучше купить

Xiaomi выпускает много смартфонов, очень много. Чтобы хоть в какой-то мере избавиться от путаницы, не так давно китайская компания выделила несколько суббрендов: Redmi, POCO и Black Shark. Если телефоны первых двух часто копируют друг друга (к примеру, POCO X4 GT — это глобальная версия Redmi Note 11T Pro), то каждое устройство Black Shark представляет из себя самодостаточный продукт, которому нет прямых аналогов в линейке Xiaomi. Причем уникальность «черной акулы» затрагивает не только дизайн, но и программное обеспечение вместе с аппаратными компонентами. В этой связи предлагаю разобраться, чем Black Shark отличается от Xiaomi, кому их устройства могут понравиться, и какой телефон лучше купить.

Xiaomi и Black Shark — разница

Выделение линейки смартфонов в отдельный суббренд — стандартная практика многих компаний, направленная на разграничение устройств, которые предназначены для разных целевых аудиторий. Под брендом Redmi выпускаются недорогие телефоны, а Xiaomi делает флагманские продукты, способные продемонстрировать все достижения производителя в области мобильных технологий.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Где тогда место Black Shark? Этот суббренд целиком сосредоточен на разработке и выпуске игровых смартфонов, упор в которых делается на следующие аспекты:

дерзкий дизайн;

производительное железо;

качественный экран с чувствительным тачскрином;

быстрая зарядка;

геймерские фишки.

Набор тезисов кажется слишком обтекаемым, но, если приглядеться, становится ясно, в чем устройства Black Shark опережают Xiaomi, а в чем — уступают им. При прочих равных игровой смартфон будет иметь экран с максимально высокой частотой обновления и частотой дискретизации сенсорного слоя. Поэтому базовый флагман Xiaomi 12 предлагает 120/480 Гц, а Black Shark 5 — 144/720 Гц. Также для игрового смартфона очень важна скорость зарядки, в связи с чем «черная акула» получает адаптер питания на 120 Вт, а Xiaomi — на 67 Вт.

Используя аналогичный процессор (Snapdragon 870 в Xiaomi 12X и Black Shark 5), «черная акула» старается выжать из него максимум за счет более продвинутой системы теплоотведения. Плюс ко всему с недавних пор Black Shark совмещает стандартную флеш-память UFS 3.1 с SSD-накопителем, благодаря чему установка и запуск приложений происходит на 69% быстрее, чем при использовании UFS 3.1 в любом другом смартфоне.

Отдельного упоминания заслуживают геймерские фишки. Black Shark старается угодить игрокам за счет использования симметричных стереодинамиков. Также отличительной чертой их смартфонов являются выдвижные курки-триггеры и большое количество дополнительных аксессуаров. Например, кулер для телефона Magnetic Cooler или FunCooler 3 Pro.

При этом нельзя сказать, что телефоны Black Shark пригодятся только тем, кто проводит много времени в мобильных играх. Отнюдь. На их устройства стоит обратить внимание каждому человеку, который ценит качественный звук (в том числе его запись при съемке видео), увеличенный ресурс аккумулятора (1 200 циклов против 800), плавную работу интерфейса и необычный внешний облик.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Единственное, на чем откровенно экономит Black Shark — камера. Ее качество соответствует уровню недорогих смартфонов вроде Redmi Note 10 Pro, а флагманский процессор лишь чуть-чуть компенсирует отставание «акулы» от камерофонов Xiaomi. Но и цена Black Shark существенно ниже, в чем вы сможете убедиться далее.

Прошивка JOY UI

С точки зрения программного обеспечения Black Shark отличается от Xiaomi наличием собственной оболочки JOY UI. В целом, это все та же MIUI с небольшими косметическими дополнениями. Так, если в POCO Launcher иконки круглые, а в MIUI — квадратные с закруглениями по краям, то в JOY UI ярлыки приложений имеют более грубые формы. В интерфейсе превалирует зеленый цвет, а в качестве игровой утилиты используется Shark Space, которая даже вынесена отдельным пунктом в настройках телефона.

Возможности Shark Space аналогичны функциональности приложения Game Turbo (Ускорение игр), которое используется на Xiaomi, Redmi и POCO: отключение звонков, изменение голоса, настройка частоты дискретизации для каждой отдельно взятой игры и так далее. Там же вы найдете Shark Arsenal — меню для кастомизации аксессуаров Black Shark.

Какой телефон Black Shark купить

Если вас заинтересовали особенности устройств Black Shark, то обязательно познакомьтесь с текущей линейкой игровых смартфонов, чтобы в конечном итоге сделать правильный выбор. Ну а я подскажу, чем та или иная модель отличается от другой.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Black Shark 4 — недорогой телефон для игр

Цена: 24 957 ₽

Купить Black Shark 4

Этот смартфон вышел в начале 2021 года, но он все еще актуален. Как и новинки Black Shark, данная модель использует 6,67-дюймовую матрицу E4 AMOLED с разрешением FullHD+, пиковой яркостью до 1300 нит, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 720 Гц. Экран превосходен, а вот камеры — на уровне какого-нибудь Redmi Note 10 (48 МП + 8 МП + 5 МП).

За работу смартфона отвечает не самый мощный, но крайне стабильный процессор Snapdragon 870, выбивающий более 700 тысяч баллов в AnTuTu. На правый торец корпуса вынесены курки, а за звук отвечают симметричные стереодинамики. Встроенный аккумулятор на 4500 мАч поддерживает 120-ваттную зарядку (100% за 17 минут). Правда, в комплекте поставляется адаптер питания на 67 Вт. Сейчас телефон Black Shark 4 — большая редкость, а потому в продаже осталась только максимальная версия памяти на 12/256 ГБ.

Black Shark 5 — смартфон 2022 года

Цена: 25 081 ₽

Купить Black Shark 5

Несмотря на схожую цену, купить Black Shark 5 можно в версии 8/128 ГБ. Именно ее стоимость указана выше. Отличия нового смартфона от Black Shark 4 можно пересчитать по пальцам одной руки:

основная камера на 64 МП и сверхширик на 13 МП;

поддержка Wi-Fi 6E;

в будущем смартфон получит на одно обновление больше;

аккумулятор на 4650 мАч;

зарядка на 120 Вт в комплекте.

В то же время Black Shark 5 продолжает работать на процессоре Snapdragon 870, а из неприятностей — отсутствие разъема для проводных наушников, который был в предыдущем поколении.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Black Shark 4 Pro — хороший мощный телефон

Цена: 28 967 ₽

Купить Black Shark 4 Pro

Как и базовая «четверка», эта модель вышла еще в 2021 году, но она работает на более мощном процессоре, чем новый Black Shark 5: Snapdragon 888. Чипсет набирает 870 тысяч баллов в AnTuTu. Увы, даже при наличии хорошей системы теплоотведения он быстро сбрасывает производительность во избежание перегрева.

Читайте также: что такое троттлинг

По сути, Snapdragon 888 не превосходит Snapdragon 870 в плане мощности, из-за чего единственным поводом заплатить больше, купив Black Shark 4 Pro, становится адаптер питания на 120 Вт в комплекте. Ведь даже камеры у «прошки» идентичны набору «четверки».

Black Shark 5 Pro — самый крутой игровой телефон

Цена: 39 492 ₽

Купить Black Shark 5 Pro

Лучшим игровым телефоном в линейке производителя продолжает оставаться Black Shark 5 Pro. Аппарат использует сверхмощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, набирающий более 1 миллиона баллов в AnTuTu. Но, как и Snapdragon 888, ему свойственны троттлинг и перегрев. Ситуация изменится только с выходом Black Shark 6 Pro на Snapdragon 8 Gen 2, и я подробно рассказывал почему.

Поводов купить Black Shark 5 Pro немного. Пожалуй, только основная камера на 108 МП. Поэтому вместо «акулы» я рекомендую обратить внимание на POCO F4 GT. Работая на аналогичном процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и используя такие же выдвижные курки, сейчас он стоит всего 27 тысяч рублей. В случае, если вы не готовы мириться с троттлингом, но готовы отказаться от геймерских фишек, возьмите Xiaomi 12T Pro. А среди телефонов Black Shark в начале 2023 года советую рассматривать Black Shark 4 и Black Shark 5, либо дождаться даты выхода Black Shark 6, которая намечена на март.