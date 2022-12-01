Вышла VK Капсула Нео — новая дешевая колонка с Марусей. Теперь вы знаете, что дарить на Новый год

В 2022 году многим производителям гаджетов попросту не до серьезных новинок: продажи падают, удивить пользователей чем-то новым крайне тяжело да еще и старые гаджеты надо как-то поддерживать. Зато российские компании не боятся удивлять: сначала Яндекс порадовал пользователей первым фирменным телевизором с Алисой, а под конец года VK представила обновленную колонку VK Капсула Нео с Марусей внутри. Получилась этакая Яндекс.Станция Лайт, только еще дешевле. Рассказываем, что известно о новой колонке от VK, сколько она стоит и чем отличается от Яндекс.Станции.
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Характеристики колонки VK Капсула Нео
Первая VK Капсула с голосовым помощником Маруся вышла в 2020 году — это довольно крупная и громкая колонка, которая многим попросту ни к чему. Поэтому Mail.ru выпустила год спустя VK Капсулу Мини — уменьшенную версию, которая устроила многих своими габаритами и ценой. В 2022 году аналог Яндекс.Станции прокачали — теперь это VK Капсула Нео. Дизайном занималась британская компания Layer, хотя из видимых отличий от колонки Яндекса лишь скругленные грани. Снизу узнаваемая перфорация, которая как раз и напоминает Яндекс.Станцию Лайт.
Сверху расположены микрофоны и сенсорное управление: регулировка громкости, отключение микрофона и активация Маруси. Внутри колонки установлен динамик на 5 Вт (как и у Яндекса) — вряд ли можно будет устроить полноценную вечеринку, так как на повышенной громкости качество звука ухудшается, но для использования голосового ассистента и фонового прослушивания музыки — очень даже неплохо. К слову, искажения звука на повышенной громкости должна исправить технология Bass Boost. Впрочем, компактной Яндекс.Станции даже наличие эквалайзера не особо помогает.
Компактная колонка от VK имеет довольно компактные размеры — 9 см в высоту и 7,5 в ширину. Появился встроенный дисплей для отображения времени, погоды, результатов матчей и других данных: яркость подстраивается автоматически под освещение, поэтому не будет мешать ночью. Экран и улучшенный динамик сделали VK Капсулу Нео немного тяжелее — 430 г против 305 годом ранее. Это даже хорошо, так как домашним животным станет немного сложнее сбросить колонку с полки.
Главное отличие новой VK Капсулы Нео от предыдущей модели, помимо информативного дисплея — наличие 2 микрофонов вместо 4, отсутствие аудиоразъёма и проприетарный штекер вместо Type-C. То есть, если комплектный провод придет в негодность, то придется страдать. Кроме того, две VK Капсулы Нео нельзя объединить в стереопару.
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Что умеет VK Капсула с Марусей
Новая колонка от VK с Марусей традиционно оснащена голосовым помощником Маруся без каких-либо ограничений. Все функции из большой колонки доступны и в компактной.
- Воспроизведение музыки из ВКонтакте и поиск ответов на вопросы.
- Звонки через VK.
- Радио, будильники, напоминания, прогноз погоды, новости.
- Управление умным домом. Есть поддержка устройств от Xiaomi.
- Чтение ленты из ВКонтакте.
Как уже говорилось выше, новая колонка с Марусей идеальна для домашнего использования. Например, ее можно поставить в спальную к своему ребенку. VK Капсула Нео имеет семейный режим, который ограничивает взрослый контент вроде песен с нецензурными выражениями, читает сказки, позволяет запускать различные игры или помогает учить иностранные слова.
Кстати, в комплекте с колонкой VK Капсулой Нео идет бесплатная подписка на VK Музыку и онлайн-кинотеатр Wink, поэтому можно не только управлять воспроизведением музыки, но и фильмов. Кстати, разобраться с Марусей не так уж сложно: у нас даже есть отличная статья, в которой мы объяснили все нюансы!
Сколько стоит Капсула Нео с Марусей
Чем новая колонка с Марусей лучше Яндекс.Станции — так это ценой. Капсула Нео на старте продаж с 1 по 11 декабря обойдется всего в 2990 рублей, тогда как Яндекс.Станция Лайт стоит 3990 рублей, а Яндекс.Станция Мини с часами — без малого 7000 рублей. Правда, потом колонка с Марусей от VK подорожает до 3990 рублей, поэтому придется выбирать между ней и Яндекс.Станцией. Узнать подробности о новом гаджете и оформить предзаказ можно здесь.
VK Капсула Нео — смесь двух колонок Яндекса, но по более демократичной цене. Поначалу обновленная колонка с Марусей будет доступна в двух цветах — сером и голубом, а позже в линейке появятся черная, зеленая и оранжевая. Каждая VK Капсула Нео получила стикеры с персонажами, всего их пять: Спотти, Персик, Сеня, Дигги и Спаркс.
Интересно, что цвета у гаджета менее яркие в отличие от колонок Яндекса, поэтому устройство точно не будет выделяться в интерьере комнаты. Наверное, до тех пор, пока вы не наклеите на него комплектные стикеры — с ними устройство выглядит забавнее, хоть и становится больше похоже на игрушку.
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Новая колонка получилась прикольной и относительно недорогой. В ее пользе нет сомнений, так как VK регулярно прокачивает колонки с Марусей — навыков будет достаточно, чтобы пользоваться каждый день. Ее явно стоит купить тем, у кого в коллекции умных устройств еще нет колонки — например, сделать приятный подарок близким на Новый год.