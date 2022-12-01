Вышла VK Капсула Нео — новая дешевая колонка с Марусей. Теперь вы знаете, что дарить на Новый год

В 2022 году многим производителям гаджетов попросту не до серьезных новинок: продажи падают, удивить пользователей чем-то новым крайне тяжело да еще и старые гаджеты надо как-то поддерживать. Зато российские компании не боятся удивлять: сначала Яндекс порадовал пользователей первым фирменным телевизором с Алисой, а под конец года VK представила обновленную колонку VK Капсула Нео с Марусей внутри. Получилась этакая Яндекс.Станция Лайт, только еще дешевле. Рассказываем, что известно о новой колонке от VK, сколько она стоит и чем отличается от Яндекс.Станции.

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Характеристики колонки VK Капсула Нео

Первая VK Капсула с голосовым помощником Маруся вышла в 2020 году — это довольно крупная и громкая колонка, которая многим попросту ни к чему. Поэтому Mail.ru выпустила год спустя VK Капсулу Мини — уменьшенную версию, которая устроила многих своими габаритами и ценой. В 2022 году аналог Яндекс.Станции прокачали — теперь это VK Капсула Нео. Дизайном занималась британская компания Layer, хотя из видимых отличий от колонки Яндекса лишь скругленные грани. Снизу узнаваемая перфорация, которая как раз и напоминает Яндекс.Станцию Лайт.

Сверху расположены микрофоны и сенсорное управление: регулировка громкости, отключение микрофона и активация Маруси. Внутри колонки установлен динамик на 5 Вт (как и у Яндекса) — вряд ли можно будет устроить полноценную вечеринку, так как на повышенной громкости качество звука ухудшается, но для использования голосового ассистента и фонового прослушивания музыки — очень даже неплохо. К слову, искажения звука на повышенной громкости должна исправить технология Bass Boost. Впрочем, компактной Яндекс.Станции даже наличие эквалайзера не особо помогает.

Компактная колонка от VK имеет довольно компактные размеры — 9 см в высоту и 7,5 в ширину. Появился встроенный дисплей для отображения времени, погоды, результатов матчей и других данных: яркость подстраивается автоматически под освещение, поэтому не будет мешать ночью. Экран и улучшенный динамик сделали VK Капсулу Нео немного тяжелее — 430 г против 305 годом ранее. Это даже хорошо, так как домашним животным станет немного сложнее сбросить колонку с полки.

Главное отличие новой VK Капсулы Нео от предыдущей модели, помимо информативного дисплея — наличие 2 микрофонов вместо 4, отсутствие аудиоразъёма и проприетарный штекер вместо Type-C. То есть, если комплектный провод придет в негодность, то придется страдать. Кроме того, две VK Капсулы Нео нельзя объединить в стереопару.

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Что умеет VK Капсула с Марусей

Новая колонка от VK с Марусей традиционно оснащена голосовым помощником Маруся без каких-либо ограничений. Все функции из большой колонки доступны и в компактной.

Воспроизведение музыки из ВКонтакте и поиск ответов на вопросы.

Звонки через VK.

Радио, будильники, напоминания, прогноз погоды, новости.

Управление умным домом. Есть поддержка устройств от Xiaomi.

Чтение ленты из ВКонтакте.

Как уже говорилось выше, новая колонка с Марусей идеальна для домашнего использования. Например, ее можно поставить в спальную к своему ребенку. VK Капсула Нео имеет семейный режим, который ограничивает взрослый контент вроде песен с нецензурными выражениями, читает сказки, позволяет запускать различные игры или помогает учить иностранные слова.

Кстати, в комплекте с колонкой VK Капсулой Нео идет бесплатная подписка на VK Музыку и онлайн-кинотеатр Wink, поэтому можно не только управлять воспроизведением музыки, но и фильмов. Кстати, разобраться с Марусей не так уж сложно: у нас даже есть отличная статья, в которой мы объяснили все нюансы!

Сколько стоит Капсула Нео с Марусей

Чем новая колонка с Марусей лучше Яндекс.Станции — так это ценой. Капсула Нео на старте продаж с 1 по 11 декабря обойдется всего в 2990 рублей, тогда как Яндекс.Станция Лайт стоит 3990 рублей, а Яндекс.Станция Мини с часами — без малого 7000 рублей. Правда, потом колонка с Марусей от VK подорожает до 3990 рублей, поэтому придется выбирать между ней и Яндекс.Станцией. Узнать подробности о новом гаджете и оформить предзаказ можно здесь.

VK Капсула Нео — смесь двух колонок Яндекса, но по более демократичной цене. Поначалу обновленная колонка с Марусей будет доступна в двух цветах — сером и голубом, а позже в линейке появятся черная, зеленая и оранжевая. Каждая VK Капсула Нео получила стикеры с персонажами, всего их пять: Спотти, Персик, Сеня, Дигги и Спаркс.

Интересно, что цвета у гаджета менее яркие в отличие от колонок Яндекса, поэтому устройство точно не будет выделяться в интерьере комнаты. Наверное, до тех пор, пока вы не наклеите на него комплектные стикеры — с ними устройство выглядит забавнее, хоть и становится больше похоже на игрушку.

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Новая колонка получилась прикольной и относительно недорогой. В ее пользе нет сомнений, так как VK регулярно прокачивает колонки с Марусей — навыков будет достаточно, чтобы пользоваться каждый день. Ее явно стоит купить тем, у кого в коллекции умных устройств еще нет колонки — например, сделать приятный подарок близким на Новый год.