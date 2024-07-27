Как сохранить фото из Telegram на Android

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Герман Вологжанин

В отличие от WhatsApp, по умолчанию Telegram не сохраняет фото на телефоне. Точнее, мессенджер загружает их во внутреннюю память, но хранит картинки исключительно в зашифрованном виде, из-за чего они не отображаются в галерее. При этом настройки приложения для обмена сообщениями позволяют обойти ограничения. Далее — пошаговая инструкция, как сохранить фото из Телеграмма на Андроиде.

Как сохранить фото из Telegram на Android. Фотографии из Telegram можно сохранять напрямую в галерею. Фото.

Фотографии из Telegram можно сохранять напрямую в галерею

Как сохранить фото из Телеграмма в галерее

Не меняя настройки, можно сохранить фото из Телеграмма в галерее вручную. Для этого выполните несколько простых шагов:

  1. Откройте картинку, которую вы получили через Telegram.
  2. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу.
  3. Выберите опцию «Сохранить в галерею».
Как сохранить фото из Телеграмма в галерее. Таким способом нужно сохранять каждую фотографию по отдельности. Фото.

Таким способом нужно сохранять каждую фотографию по отдельности

После этого снимок или картинка появится в галерее вашего смартфона и будет отображаться там наряду с другими фотографиями. Но, хотя рассмотренный способ сохранения изображений в Телеграме кажется довольно простым, на практике он не очень удобен, ведь аналогичным образом придется загружать каждый файл. Чтобы не тратить на это время, включите автосохранение.

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Как сделать, чтобы Телеграм сохранял фото

Чтобы мессенджер самостоятельно загружал изображения в память устройства, и они отображались в галерее, включите автоматическое сохранение фото в Телеграмме:

  1. Откройте настройки мессенджера.
  2. Перейдите в раздел «Данные и память».
  3. Активируйте необходимые переключатели в пункте «Сохранять в галерее».
Как сделать, чтобы Телеграм сохранял фото. Проще настроить автоматическое сохранение картинок. Фото.

Проще настроить автоматическое сохранение картинок

Здесь вы настроите автоматическое сохранение фото и видео из Telegram для отдельных чатов, групп и каналов. Для каждого источника можно задать ограничения: к примеру, автоматически сохранять изображения только в чатах с избранными контактами, или ограничить загрузку видео определенным размером файла. Словом, настроек здесь предостаточно.

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Можно ли сохранить самоуничтожающиеся фото в Телеграмме

Несмотря на общую простоту загрузки изображений (особенно в автоматическом режиме), с некоторыми файлами у вас наверняка возникнут проблемы. В частности, это касается самоуничтожающихся фото, о которых мы рассказывали в отдельном материале. Они не сохраняются через «три точки», а также не скачиваются даже после активации переключателя автозагрузки.

Можно ли сохранить самоуничтожающиеся фото в Телеграмме. Такие фото не сохраняются. Фото.

Такие фото не сохраняются

В интернете можно встретить немало инструкций, как сохранить иcчезающее фото в Телеграмме, но из-за продвинутой системы безопасности ни одна из них не работает. Вы даже не сможете заскринить такую картинку через Google Ассистента, и вместо скриншота получите черный экран. Сторонние клиенты мессенджера тоже не помогут сохранить самоуничтожающиеся фото.

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К слову, то же самое касается фото из секретных чатов в Telegram. В таких переписках аналогичным образом заблокирована загрузка данных. Скачать оттуда картинку не получится, даже если в настройках чата не активировано автоудаление сообщений.

Где хранятся фото с Телеграмма

Фото из Telegram отображаются в галерее устройства, но порой этого оказывается недостаточно. Например, в случае, если вы захотите передать загруженную картинку с телефона на компьютер или наоборот. Для полноты нужно знать папку, куда сохраняются фото из Телеграмма.

Где хранятся фото с Телеграмма. Все картинки из Telegram лежат в одной папке. Фото.

Все картинки из Telegram лежат в одной папке

Как правило, все загруженные картинки хранятся в папке, расположенной по адресу Pictures/Telegram. Но на всякий случай рекомендуется самостоятельно проверить это, выполнив пару несложных действий:

  1. Откройте снимок в галерее.
  2. Нажмите на «три точки».
  3. Перейдите в меню «Сведения».
  4. Посмотрите расположение файла.
Где хранятся фото с Телеграмма. Посмотреть расположение можно через галерею. Фото.

Посмотреть расположение можно через галерею

Открыть папку, где хранятся фото из Телеграм, можно как на смартфоне при помощи приложения «Проводник» («Менеджер файлов»), а также встроенными средствами компьютера. Но помните, что подключение одного устройства к другому по проводу — не единственный способ передачи фото на Android.

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