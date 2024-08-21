Как создать свои стикеры в WhatsApp на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Представить современную переписку в мессенджере без стикеров стало практически невозможно. Эти маленькие картинки настолько точно передают эмоции и описывают какие-то ситуации, что стали использоваться повсеместно. В этом плане Телеграм, конечно, находится впереди планеты всей, однако разработчики мессенджера WhatsApp стараются не отставать и дают пользователям все больше возможностей для того, чтобы разнообразить переписку. В частности, в последнем обновлении WhatsApp для Android появилась функция по созданию собственных стикеров.

Как создать свои стикеры в WhatsApp на Android. Стикеры в Ватсапе на Андроиде теперь можно создавать самому прямо в приложении. Изображение: xatakandroid.com. Фото.

Стикеры в Ватсапе на Андроиде теперь можно создавать самому прямо в приложении. Изображение: xatakandroid.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Теперь прямо в переписке вы можете выбрать любое изображение из галереи и превратить его в стикер с пометками, дополнительными элементами или вообще убрав задний фон. Рассказываем, как пользоваться новой функцией WhatsApp и какие возможности для настройки у вас есть.

Как обновить Ватсап на Андроиде

Чтобы получить доступ к редактору стикеров в Ватсапе вам необходимо обновить приложение мессенджера на вашем смартфоне. После того, как в России стал замедляться Ютуб многие столкнулись с проблемами при обновлении программ через Google Play при подключении к Wi-Fi. Именно поэтому я рекомендую вам просто переключиться на мобильную сеть и обновиться через нее:

  • Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел «Wi-Fi»;
    • Как обновить Ватсап на Андроиде. Убедитесь, что Wi-Fi отключен. Фото.

    Убедитесь, что Wi-Fi отключен

  • Отключите тумблер «Wi-Fi»;
  • Перейдите в Google Play и нажмите на кружок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу;
    • Как обновить Ватсап на Андроиде. Обновите приложения в Google Play обычным способом. Фото.

    Обновите приложения в Google Play обычным способом

  • В выпадающем меню нажмите «Управление приложением и устройством»;
  • Коснитесь «Доступны обновления» и возле приложения «WhatsApp» нажмите «Обновить».

Имейте в виду, что иногда недостаточно обновить Ватсап на Андроиде, чтобы получить новые функции. Всё дело в том, что отдельные фишки разработчики распространяют волнами, и иногда их появление необходимо подождать. Поэтому, если редактора стикеров в Ватсапе у вас нет даже после установки апдейта, просто отложите это дело ненадолго, и нужная функция через какое-то время станет вам доступна.

Создать стикер для Ватсапа

Как только вы установили обновление WhatsApp на смартфон, можно непосредственно переходить к созданию собственных стикеров. Естественно, если эта фишка вам уже доступна. Для этого вам потребуется какая-либо фотография или картинка. Вы можете убрать у нее задний план и оставить только основной объект или сделать обрамление из белой рамки и дополнить его различными надписями и эмодзи. Вот как это работает:

  • Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в любой интересующий вас чат;
  • В строке ввода сообщения нажмите на смайлик с левой стороны;
    • Создать стикер для Ватсапа. Выберите нужную форму стикера. Фото.

    Выберите нужную форму стикера

  • Переключитесь на вкладку со стикерами;
  • Коснитесь кнопки «Создать»;
    • Создать стикер для Ватсапа. Добавьте дополнительные элементы на стикер и отправьте его адресату. Фото.

    Добавьте дополнительные элементы на стикер и отправьте его адресату

  • Выберите нужную картинку из галереи и дождитесь, пока загрузится редактор стикеров;
  • Если вас устраивает, как Ватсап обрезал задний фон, то можете дополнить его смайликом, текстом или наброском от руки и отправить адресату;
  • Если вы хотите использовать изображение полностью, то в нижней части экрана переключитесь на полноразмерный стикер и дополните его нужными элементами.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Таким простым способом можно превратить в стикер абсолютно любое изображение. Вы ограничены лишь вашей фантазией и можете сделать с картинкой практически всё, что угодно вашей душе.

Как изменить стикер в Ватсапе

Если вы создали стикер в Ватсапе, отправили его кому-то из друзей и знакомых и вдруг поняли, что его еще можно доработать, то к этому легко вернуться. Для этого сделайте следующее:

Как изменить стикер в Ватсапе. Готовые стикеры можно редактировать, но нельзя менять их форму. Фото.

Готовые стикеры можно редактировать, но нельзя менять их форму

  • Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в любой чат;
  • В строке ввода сообщения нажмите на смайлик с левой стороны и переключитесь на панель стикеров;
  • Задержите палец на том стикере, который вы хотите отредактировать;
  • Нажмите кнопку «Изменить стикер» и внесите необходимые изменения.

Обратите внимание, что при редактировании стикера нельзя изменить его форму. То есть если вы вырезали фон, то в таком виде он и останется или наоборот. К тому же редактированию подлежат только те стикеры в Ватсапе, которые вы создали сами. Редактировать части сторонних стикерпаков у вас не получится.

Удалить ненужные стикеры в Ватсапе

Поняли, что созданный стикер в Ватсапе вам больше не нужен или хотите сохранить какую-то другую его версию? Значит, старый можно спокойно удалить. Сделать это еще проще, чем его создать:

Удалить ненужные стикеры в Ватсапе. Любой созданный вами стикер можно быстро удалить. Фото.

Любой созданный вами стикер можно быстро удалить

  • Откройте Ватсап на смартфоне и перейдите в любой чат;
  • В строке ввода текста коснитесь смайлика и переключитесь на панель стикеров;
  • Задержите палец на стикере, который хотите удалить;
  • Во всплывающем меню выберите «Удалить» и подтвердите действие.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ

Всё! Вот так просто вы можете избавиться от всех созданных вами стикеров в Ватсапе, если по какой-то причине они вам не подходят или банально не понравились. Здорово, что в мессенджере появился такой инструмент, и еще круче, что пользоваться им очень просто. С редактором стикеров в Ватсапе справятся даже ваши бабушки и дедушки. Главное, объясните им азы, и увидите, как будете получать прикольные вставки с цветами с дачи и другие интересные картинки.

Теги
Лонгриды для вас
Бесплатные игры для Android, которые нельзя не посоветовать еще раз

Все мы знаем, что бесплатные игры для Android в наши дни не всегда бесплатны, но многие из них очень близки к этому, если у вас есть немного терпения. Большинство проблем в free-to-play возникает, когда игроки становятся нетерпеливыми. Если подождать, то обычно можно обойти эти подводные камни. Мы собрали лучшие бесплатные игры для Android, в которые вы сможете комфортно играть, не тратя ни копейки, и надеемся, что они вам понравятся. Вам точно будет во что поиграть, чтобы приятно провести время.

Читать далее
Как обрезать фото на Android-смартфоне

Нам не всегда удается сделать хороший снимок на телефон. И дело даже не в качестве камеры, а в получившемся кадре, на котором объект съемки находится слишком далеко, или, к примеру, завален горизонт. Но эту проблему можно решить, если правильно обрезать фото. Причем для кадрирования не нужно перекидывать снимки на компьютер и скачивать на него специальное ПО. Все это получится сделать Андроид, и сегодня мы расскажем, как обрезать фото на телефоне.

Читать далее
Как убрать значок наушников на телефоне Android

Когда мы подключаем к смартфону аудиогарнитуру, Андроид переходит в режим наушников. На экране появляется соответствующая иконка, а звук начинает воспроизводиться через внешнее устройство. Так происходит в идеале, но иногда значок наушников горит без видимой причины, когда гарнитура не подключена к Андроиду. Казалось бы, ну пускай отображается иконка… Но вся загвоздка заключается в том, что при появлении значка наушников нет звука на на телефоне, из-за чего, можно запросто пропустить входящий звонок и уж точно не получится послушать музыку через встроенные динамики.

Читать далее