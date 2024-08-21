Как создать свои стикеры в WhatsApp на Android

Представить современную переписку в мессенджере без стикеров стало практически невозможно. Эти маленькие картинки настолько точно передают эмоции и описывают какие-то ситуации, что стали использоваться повсеместно. В этом плане Телеграм, конечно, находится впереди планеты всей, однако разработчики мессенджера WhatsApp стараются не отставать и дают пользователям все больше возможностей для того, чтобы разнообразить переписку. В частности, в последнем обновлении WhatsApp для Android появилась функция по созданию собственных стикеров.

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Теперь прямо в переписке вы можете выбрать любое изображение из галереи и превратить его в стикер с пометками, дополнительными элементами или вообще убрав задний фон. Рассказываем, как пользоваться новой функцией WhatsApp и какие возможности для настройки у вас есть.

Как обновить Ватсап на Андроиде

Чтобы получить доступ к редактору стикеров в Ватсапе вам необходимо обновить приложение мессенджера на вашем смартфоне. После того, как в России стал замедляться Ютуб многие столкнулись с проблемами при обновлении программ через Google Play при подключении к Wi-Fi. Именно поэтому я рекомендую вам просто переключиться на мобильную сеть и обновиться через нее:

Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел «Wi-Fi»;

и перейдите в раздел «Wi-Fi»; Отключите тумблер «Wi-Fi»;

Перейдите в Google Play и нажмите на кружок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу;

В выпадающем меню нажмите «Управление приложением и устройством»;

Коснитесь «Доступны обновления» и возле приложения «WhatsApp» нажмите «Обновить».

Имейте в виду, что иногда недостаточно обновить Ватсап на Андроиде, чтобы получить новые функции. Всё дело в том, что отдельные фишки разработчики распространяют волнами, и иногда их появление необходимо подождать. Поэтому, если редактора стикеров в Ватсапе у вас нет даже после установки апдейта, просто отложите это дело ненадолго, и нужная функция через какое-то время станет вам доступна.

Создать стикер для Ватсапа

Как только вы установили обновление WhatsApp на смартфон, можно непосредственно переходить к созданию собственных стикеров. Естественно, если эта фишка вам уже доступна. Для этого вам потребуется какая-либо фотография или картинка. Вы можете убрать у нее задний план и оставить только основной объект или сделать обрамление из белой рамки и дополнить его различными надписями и эмодзи. Вот как это работает:

Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в любой интересующий вас чат;

и перейдите в любой интересующий вас чат; В строке ввода сообщения нажмите на смайлик с левой стороны;

Переключитесь на вкладку со стикерами;

Коснитесь кнопки «Создать»;

Выберите нужную картинку из галереи и дождитесь, пока загрузится редактор стикеров;

Если вас устраивает, как Ватсап обрезал задний фон, то можете дополнить его смайликом, текстом или наброском от руки и отправить адресату;

Если вы хотите использовать изображение полностью, то в нижней части экрана переключитесь на полноразмерный стикер и дополните его нужными элементами.

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Таким простым способом можно превратить в стикер абсолютно любое изображение. Вы ограничены лишь вашей фантазией и можете сделать с картинкой практически всё, что угодно вашей душе.

Как изменить стикер в Ватсапе

Если вы создали стикер в Ватсапе, отправили его кому-то из друзей и знакомых и вдруг поняли, что его еще можно доработать, то к этому легко вернуться. Для этого сделайте следующее:

Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в любой чат;

и перейдите в любой чат; В строке ввода сообщения нажмите на смайлик с левой стороны и переключитесь на панель стикеров;

Задержите палец на том стикере, который вы хотите отредактировать;

Нажмите кнопку «Изменить стикер» и внесите необходимые изменения.

Обратите внимание, что при редактировании стикера нельзя изменить его форму. То есть если вы вырезали фон, то в таком виде он и останется или наоборот. К тому же редактированию подлежат только те стикеры в Ватсапе, которые вы создали сами. Редактировать части сторонних стикерпаков у вас не получится.

Удалить ненужные стикеры в Ватсапе

Поняли, что созданный стикер в Ватсапе вам больше не нужен или хотите сохранить какую-то другую его версию? Значит, старый можно спокойно удалить. Сделать это еще проще, чем его создать:

Откройте Ватсап на смартфоне и перейдите в любой чат;

и перейдите в любой чат; В строке ввода текста коснитесь смайлика и переключитесь на панель стикеров;

Задержите палец на стикере, который хотите удалить;

Во всплывающем меню выберите «Удалить» и подтвердите действие.

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Всё! Вот так просто вы можете избавиться от всех созданных вами стикеров в Ватсапе, если по какой-то причине они вам не подходят или банально не понравились. Здорово, что в мессенджере появился такой инструмент, и еще круче, что пользоваться им очень просто. С редактором стикеров в Ватсапе справятся даже ваши бабушки и дедушки. Главное, объясните им азы, и увидите, как будете получать прикольные вставки с цветами с дачи и другие интересные картинки.