Как создать ВБ Кошелек, пополнить его и покупать на Wildberries со скидкой

Одним из самых если не самым популярным маркетплейсом в нашей стране является Wildberries. Покупатели заказывают на нем не только одежду, обувь и разную электронику, но и всякую мелочевку для дома. Поэтому можно только порадоваться, когда появляется какой-нибудь удобный способ сэкономить на приобретении разных товаров. Одним из них является ВБ Кошелек, который может открыть любой пользователь Вайлдберриз.

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Вам останется просто переводить на него деньги и при необходимости оплачивать покупки именно с него. Это позволит не привязывать банковскую карту к Wildberries, а заодно и получить скидку на приобретение практически всех товаров.

Что такое ВБ Кошелек

ВБ Кошелек представляет собой внутренний счет, который может открыть каждый покупатель. На нем хранится определенная сумма денег, которую вы и будете использовать для покупок. Сам WB Кошелек может быть двух видов: анонимный и прошедший упрощенную идентификацию через Госуслуги. В первом случае вы сможете хранить в ВБ Кошельке не более 15 тысяч рублей, а операции по счету должны укладывать в 40 тысяч рублей в месяц.

Для тех, кто решит пройти упрощенную идентификацию и передаст Wildberries свои персональные данные, откроется возможность хранить в ВБ Кошельке до 60 тысяч рублей и совершать операции ежемесячно на 200 тысяч рублей. В целом большинству пользователей хватит и анонимного варианта. Однако при регулярном использовании WB Кошелька могут возникнуть ситуации, когда идентификацию все-таки придется пройти.

Как пополнить ВБ Кошелек

Для начала давайте разберемся, как открыть и пополнить ВБ Кошелек. Для этого не придется никуда идти. Все можно сделать прямо из приложения Wildberries на Андроиде. Смотрите, как просто:

Откройте Wildberries на Андроиде и перейдите на последнюю вкладку “Профиль”;

Под суммой выкупа и процентом скидки найдите строку “Мой баланс”;

Нажмите кнопку “Открыть кошелек” и дождитесь, когда появится надпись “Пополнить”.

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Вот так легко ВБ Кошелек был создан. Теперь надо его каким-то образом пополнить. Сделать это можно через любое банковское приложение с помощью перевода по СБП. Привязать к нему банковскую карту у вас не получится. Так что настроить автоматическое пополнение при покупке тоже не выйдет. Все придется делать руками. Вот как пополнить ВБ Кошелек на примере Сбербанк Онлайн:

Откройте Сбербанк Онлайн и перейдите на вкладку “Платежи”;

В верхнем правом углу коснитесь значка СБП;

Выберите перевод в другой банк и введите номер телефона от вашего аккаунта на Wildberries;

В строке “Банк получателя” поставьте “Wildberries (Вайлдберриз банк)”;

Введите сумму не менее 10 рублей и подтвердите перевод.

При использовании анонимного кошелька в графе “ФИО получателя” вы увидите надпись “Нэсп без идентификации Д.”. Так и задумано, поэтому не удивляйтесь. Если же ВБ Кошелек будет подтвержденным, то там будет указано ваше ФИО. Внимательно проверяйте номер телефона, на который осуществляете перевод. Особенно это актуально, когда в графе ФИО нет идентификации. Иначе отправите деньги непонятно куда, и потом придется каким-то образом их возвращать обратно.

Оплата ВБ Кошельком

В момент запуска ВБ Кошелька маркетплейс Wildberries предлагал фиксированную скидку в 3% на все товары при его использовании. Однако сейчас, чтобы его популяризировать, дисконт будет варьироваться в зависимости от того, что вы заказываете. В большинстве случаев лучше оплатить ВБ Кошельком и снизить цену, чем получать кэшбек за покупку, который практически всегда будет меньше, чем скидка. Вот как платить с помощью ВБ Кошелька:

Найдите товар, который вы хотите купить, и пополните ВБ Кошелек на сумму, которая указана фиолетовым шрифтом;

Начните оформлять заказ и выберите оплату с помощью ВБ Кошелька;

Нажмите кнопку “Заказать”.

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Сразу после переключения на оплату ВБ Кошельком вы увидите, как снизится цена. Обратите внимание, что теперь все цены в первую очередь указываются при условии, если вы пользуетесь этим способом оплаты. Чтобы узнать цену при использовании банковской карты, надо провалиться внутрь каждого товара.

Вывести деньги с ВБ Кошелька на карту

Иногда товары на Wildberries и других маркетплейсах приходят бракованными, и их приходится возвращать. Но что делать, если оплата с ВБ Кошелька уже прошла? Деньги будут возвращены на него же. Однако если вы захотите вернуть их себе на карту, то при использовании анонимного кошелька сделать этого не сможете. Придется проходить идентификацию через Госуслуги и только потом средства можно будет вывести. Вот как можно вернуть деньги с ВБ Кошелька:

Откройте приложение Wildberries и перейдите на вкладку “Профиль”;

и перейдите на вкладку “Профиль”; Нажмите на ВБ Кошелек в верхней части экрана;

Коснитесь кнопки “Увеличить лимит”, согласитесь с условиями и перейдите к подтверждению;

Авторизуйтесь на Госуслугах и дайте Wildberries доступ к необходимым данным;

Как только идентификация будет пройдена, вернитесь в ВБ Кошелек и нажмите кнопку “Перевести” для вывода средств.

Упрощенная идентификация через Госуслуги дает вам возможность спокойно выводить деньги с ВБ Кошелька. Так что лучше не тяните и сразу пройдите ее.