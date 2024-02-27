Сбер объявил об отключении старого Сбербанк Онлайн для Андроида. Как обновиться на новую версию

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Чтобы подтолкнуть пользователей к обновлению Сбербанк Онлайн, Сбер периодически отключает старые версии приложения. В большинстве случаев происходит это незаметно и затрагивает минимальное количество людей. Однако в этот раз в официальном Телеграм канале банка появилось объявление, сообщающее о том, что владельцам смартфонов на Андроиде срочно надо установить свежее обновление. В противном случае они не смогут попасть в Сбербанк Онлайн, перевести деньги или осуществить платежи.

Сбер объявил об отключении старого Сбербанк Онлайн для Андроида. Как обновиться на новую версию. Владельцам Андроид-смартфонов надо обновить Сбербанк Онлайн. Изображение: banki.ru. Фото.

Владельцам Андроид-смартфонов надо обновить Сбербанк Онлайн. Изображение: banki.ru

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Это обращение относится ко всем пользователям приложения Сбербанк Онлайн версии от 12.14 до 14.6. То есть тем, которые вышли 2 года назад. Более старые Сбер уже давно отключил. Как оказалось, многие владельцы смартфонов на Андроиде до сих пор пользуются тем Сбербанк Онлайном, который был в Google Play до санкций, и с тех пор его не обновляли.

Версия Сбербанк Онлайн на Андроиде

Понять, требуется ли вам в срочном порядке обновлять приложение Сбербанк Онлайн, можно, просто посмотрев на номер версии, которая у вас установлена. Делается это несколькими способами:

Через Сбербанк Онлайн:

Версия Сбербанк Онлайн на Андроиде. Версию приложения можно увидеть при авторизации. Фото.

Версию приложения можно увидеть при авторизации

  • Запустите приложение “Сбербанк Онлайн” на смартфоне;
  • Как только программа предложит вам воспользоваться биометрией для входа в личный кабинет, отмените это действие;
  • В нижней части экрана посмотрите на номер версии приложения.

Через настройки:

Версия Сбербанк Онлайн на Андроиде. Можно посмотреть версию Сбербанк Онлайн через настройки. Фото.

Можно посмотреть версию Сбербанк Онлайн через настройки

  • Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”;
  • Выберите пункт “Все приложения”;
  • В поиске введите “Сбербанк”;
  • Откройте карточку приложения и под названием посмотрите номер версии.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

У меня на смартфоне установлена версия 15.4.0. Ее банк пока отключать не собирается, однако при каждом запуске предлагает обновить. Причем делает это очень агрессивно и иногда всплывающими баннерами откровенно мешает пользоваться приложением. Поэтому лучше вовремя обновляйте Сбербанк Онлайн на Андроиде. Так просто будет спокойнее.

Как обновить Сбербанк Онлайн на телефоне

Обновить Сбербанк Онлайн на Андроиде можно несколькими разными способами. Его без каких-либо проблем можно найти в магазине приложений RuStore на который, кстати, перекидывает при попытке обновиться непосредственно из Сбербанк Онлайна, в GetApps на Xiaomi, в AppGallery на Huawei и в Galaxy Store на Samsung. Если вы предпочитаете без каких-либо заморочек обновлять приложения из встроенных магазинов, то просто перейдите в них по ссылкам выше и нажмите кнопку “Обновить”. К сожалению, GetApps не дает оставить ссылку на Сбербанк Онлайн, поэтому там его придется искать вручную.

Я же предпочитаю обновлять Сбербанк Онлайн через RuStore. Мне кажется, что новые версии там появляются несколько быстрее. Делается это следующим образом:

Как обновить Сбербанк Онлайн на телефоне. Скачайте обновление и установите его. Фото.

Скачайте обновление и установите его

Теперь у вас на смартфоне установлена новая версия Сбербанк Онлайн, и вы можете без проблем продолжать пользоваться личным кабинетом. Переживать о том, что в любой момент приложение будет отключено, больше не придется.

Скачать Сбербанк Онлайн на Андроид

Если по какой-то причине вы не доверяете магазинам приложений производителей смартфонов, а устанавливать на свой аппарат RuStore вам не хочется, то можно просто загрузить apk-файл и установить его. Самое главное — не скачивать Сбербанк Онлайн с разных сомнительных сайтов. Сбер регулярно выкладывает приложение на своем официальном сайте. Именно оттуда и стоит его забрать на смартфон. Вот как это работает:

Скачать Сбербанк Онлайн на Андроид. Можно загрузить новую версию Сбербанк Онлайн через сайт Сбера. Фото.

Можно загрузить новую версию Сбербанк Онлайн через сайт Сбера

  • Перейдите по этой ссылке на официальный сайт Сбера;
  • Нажмите зеленую кнопку “Скачать для Android”;
  • Дождитесь, пока приложение будет загружено на ваш смартфон;
  • Откройте список загрузок и нажмите на Сбербанк Онлайн для установки.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Перед загрузкой и установкой приложения обязательно проверьте адресную строку в браузере. Важно убедиться, что скачивание происходит с официального ресурса. В противном случае можно получить приложение, которое украдет ваши данные для входа, а вместе с ними и деньги со счета. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны.

А вообще, старайтесь обновлять банковские приложения сразу, как только выходит новая версия. Это касается не только Сбербанк Онлайн, но и других банков. Все дело в том, что в них зачастую не только добавляются новые функции, но и закрываются найденные уязвимости. Такой подход позволит вам держать свои деньги в безопасности. К тому же тот же Сбер с каждым обновлением подтягивает скорость работы приложения и это заметно даже невооруженным взглядом. Так что ничего плохого в обновлениях нет. Потратите пять минут времени, зато точно ощутите изменения. Еще бы привычные элементы интерфейса и кнопки не перемещали в новые места, вообще бы было супер.

Теги
Лонгриды для вас
Как запретить ребенку скачивать некоторые приложения на Android

С момента выхода в RuStore появилось большое количество разных приложений и игр. Однако некоторые из них совершенно не предназначены для детских глаз. Например, различные стрелялки, где много жестокости, или приложение со ставками, где легко можно спустить все карманные деньги. Поэтому в российском магазине приложений катастрофически на хватало настроек для родительского контроля. Благо, что VK активно развивает RuStore, и в последнем обновлении эта функция появилась.

Читать далее
Что умеет самый дешевый смартфон на Android за тысячу рублей

Пару месяцев назад я поставил цель — найти самый доступный смартфон в России, чтобы осознать разницу в цене между дорогими и дешевыми устройствами, предлагающими, по сути, одни и те же возможности. Тогда лидером рейтинга стал Rombica myPhone Jet за 2 880 ₽. Но каково было мое удивление, когда совершенно случайно мне на глаза попался еще более дешевый смартфон на Андроид. Он в 3 раза дешевле Rombica myPhone Jet, и вы можете купить сразу 5 таких устройства, заплатив в общей сложности сумму, равную цене официального чехла для iPhone 15.

Читать далее
Чем опасен VPN, и что Google делает для нашей защиты

Для многих пользователей VPN является ежедневной частью жизни. Они читают через него новости, пользуются приложениями и листают социальные сети. Но полностью доверять этим сервисам нельзя, ведь ваши запросы и часто даже данные проходят через сторонние серверы, где с ними может делаться что угодно. Если бы это были все риски, связанные с использованием VPN, этот мир можно было бы назвать идеальным. Но все намного сложнее, и об опасности такого способа использования интернета задумалась даже Google.

Читать далее