Сбер объявил об отключении старого Сбербанк Онлайн для Андроида. Как обновиться на новую версию

Чтобы подтолкнуть пользователей к обновлению Сбербанк Онлайн, Сбер периодически отключает старые версии приложения. В большинстве случаев происходит это незаметно и затрагивает минимальное количество людей. Однако в этот раз в официальном Телеграм канале банка появилось объявление, сообщающее о том, что владельцам смартфонов на Андроиде срочно надо установить свежее обновление. В противном случае они не смогут попасть в Сбербанк Онлайн, перевести деньги или осуществить платежи.

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Это обращение относится ко всем пользователям приложения Сбербанк Онлайн версии от 12.14 до 14.6. То есть тем, которые вышли 2 года назад. Более старые Сбер уже давно отключил. Как оказалось, многие владельцы смартфонов на Андроиде до сих пор пользуются тем Сбербанк Онлайном, который был в Google Play до санкций, и с тех пор его не обновляли.

Версия Сбербанк Онлайн на Андроиде

Понять, требуется ли вам в срочном порядке обновлять приложение Сбербанк Онлайн, можно, просто посмотрев на номер версии, которая у вас установлена. Делается это несколькими способами:

Через Сбербанк Онлайн:

Запустите приложение “Сбербанк Онлайн” на смартфоне ;

; Как только программа предложит вам воспользоваться биометрией для входа в личный кабинет, отмените это действие;

В нижней части экрана посмотрите на номер версии приложения.

Через настройки:

Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”;

Выберите пункт “Все приложения”;

В поиске введите “Сбербанк”;

Откройте карточку приложения и под названием посмотрите номер версии.

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У меня на смартфоне установлена версия 15.4.0. Ее банк пока отключать не собирается, однако при каждом запуске предлагает обновить. Причем делает это очень агрессивно и иногда всплывающими баннерами откровенно мешает пользоваться приложением. Поэтому лучше вовремя обновляйте Сбербанк Онлайн на Андроиде. Так просто будет спокойнее.

Как обновить Сбербанк Онлайн на телефоне

Обновить Сбербанк Онлайн на Андроиде можно несколькими разными способами. Его без каких-либо проблем можно найти в магазине приложений RuStore на который, кстати, перекидывает при попытке обновиться непосредственно из Сбербанк Онлайна, в GetApps на Xiaomi, в AppGallery на Huawei и в Galaxy Store на Samsung. Если вы предпочитаете без каких-либо заморочек обновлять приложения из встроенных магазинов, то просто перейдите в них по ссылкам выше и нажмите кнопку “Обновить”. К сожалению, GetApps не дает оставить ссылку на Сбербанк Онлайн, поэтому там его придется искать вручную.

Я же предпочитаю обновлять Сбербанк Онлайн через RuStore. Мне кажется, что новые версии там появляются несколько быстрее. Делается это следующим образом:

Перейдите на сайт RuStore и загрузите российский магазин приложений на ваш смартфон;

Установите его;

Перейдите по этой ссылке на страницу Сбербанк Онлайн;

Нажмите кнопку “Скачать обновление”;

Дождитесь, пока обновление будет загружено, и подтвердите установку.

Теперь у вас на смартфоне установлена новая версия Сбербанк Онлайн, и вы можете без проблем продолжать пользоваться личным кабинетом. Переживать о том, что в любой момент приложение будет отключено, больше не придется.

Скачать Сбербанк Онлайн на Андроид

Если по какой-то причине вы не доверяете магазинам приложений производителей смартфонов, а устанавливать на свой аппарат RuStore вам не хочется, то можно просто загрузить apk-файл и установить его. Самое главное — не скачивать Сбербанк Онлайн с разных сомнительных сайтов. Сбер регулярно выкладывает приложение на своем официальном сайте. Именно оттуда и стоит его забрать на смартфон. Вот как это работает:

Перейдите по этой ссылке на официальный сайт Сбера;

Нажмите зеленую кнопку “Скачать для Android”;

Дождитесь, пока приложение будет загружено на ваш смартфон;

Откройте список загрузок и нажмите на Сбербанк Онлайн для установки.

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Перед загрузкой и установкой приложения обязательно проверьте адресную строку в браузере. Важно убедиться, что скачивание происходит с официального ресурса. В противном случае можно получить приложение, которое украдет ваши данные для входа, а вместе с ними и деньги со счета. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны.

А вообще, старайтесь обновлять банковские приложения сразу, как только выходит новая версия. Это касается не только Сбербанк Онлайн, но и других банков. Все дело в том, что в них зачастую не только добавляются новые функции, но и закрываются найденные уязвимости. Такой подход позволит вам держать свои деньги в безопасности. К тому же тот же Сбер с каждым обновлением подтягивает скорость работы приложения и это заметно даже невооруженным взглядом. Так что ничего плохого в обновлениях нет. Потратите пять минут времени, зато точно ощутите изменения. Еще бы привычные элементы интерфейса и кнопки не перемещали в новые места, вообще бы было супер.