Как убрать клавиатуру на Андроиде, если она мешается

Виртуальная клавиатура на Андроид — незаменимый компонент наших смартфонов, помогающий набирать текст. Несмотря на очевидную пользу, она может доставить немало проблем. Например, если мы закончили печатать текст, но при этом не понимаем, как убрать клавиатуру на экране. Звучит забавно, однако многие пользователи сталкиваются с трудностями при попытке избавиться от средства ввода, ведь проблема бывает вызвана отнюдь не только отсутствием у владельца смартфона базовых навыков.

Почему вылезает клавиатура

Для начала разберемся, почему появляется клавиатуру, а точнее — какое действие вызывает ее. Как правило, чтобы вывести средство ввода на экран, нужно нажать на строку ввода. Так, на нашем сайте AndroidInsider.ru она появляется после нажатия на кнопку поиска, и у вас появляется возможность набрать текст.

Обычно строка ввода занимает ограниченную площадь, но в некоторых приложениях (например, в Заметках) она закрывает весь экран, поэтому клавиатура вылезает на телефоне сразу, как только вы нажимаете кнопку добавления новой записи.

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Вроде бы, все предельно ясно, и появление средства ввода напрямую связано с действиями пользователя. Но у некоторых людей постоянно выскакивает клавиатура без видимых на то причин. Чаще всего это связано со сбоем в работе приложения, отвечающего за ее работу. В таком случае для решения проблемы нужно очистить кэш программы или поменять клавиатуру на Андроид. Обе инструкции уже выкладывались на нашем сайте.

Как убрать клавиатуру на телефоне

Если приложение для ввода текста работает без сбоев, то вы можете убрать клавиатуру на Андроиде одним из трех классических способов:

нажатие кнопки с треугольником (если на телефоне используется управления кнопками);

свайп от левого/правого края экрана к середине (при управлении жестами);

нажатие на свободную область экрана (если строка ввода занимает не всю площадь).

Я пользуюсь управлением жестами на Андроид, поэтому убираю инструмент ввода свайпом. Также клавиатура исчезает на телефоне автоматически при отправке сообщения, а иногда она пропадает без видимых на то причин. Эта проблема требует немедленного решения, которое, к слову, было изложено в одном из предыдущих материалов.

Что делать, если не работает клавиатура на Андроиде

Что делать, если клавиатура не убирается

Со стандартным сценарием разобрались. Но как быть, если клавиатура не убирается на Андроид, какое действие ни выполняй? Обычно это связано с неполадками в работе системы или приложения, отвечающего за отображение средства ввода. Чтобы решить проблему, достаточно выполнить жесткую перезагрузку Андроид, примерно на 10 секунд зажав кнопку питания. После перезапуска рекомендуется сделать следующее:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Приложения». Выбрать программу, отвечающую за клавиатуру. Очистить кэш или данные приложения, а при необходимости — удалить обновления программы (доступно только для встроенных компонентов).

На крайний случай можно поменять инструмента, о чем я уже вскользь упомянул ранее. Но для этого предварительно понадобится скачать новое приложение с клавиатурой. Хорошие варианты вы найдете в специальной подборке.

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Как убрать клавиатуру Яндекс

Компания Яндекс известна агрессивным навязыванием собственных продуктов. Так, даже если человек не устанавливал приложение с ее клавиатурой, она все равно может случайно появиться на экране. Как? Через обычное приложение Яндекс, частью которого является средство ввода. Для этого достаточно запустить программу и случайно нажать кнопку с предложением поменять стандартный инструмент. К счастью, есть довольно простой способ, как убрать Яндекс Клавиатуру на телефоне:

Откройте настройки Андроиде. В поисковой строке введите «Клавиатура», чтобы открыть параметры средства ввода. Во вкладке «Текущая клавиатура» выберите Gboard или любой другой вариант, а во вкладке «Управление клавиатурами» отключите средство ввода от Яндекса.

Если у вас было установлено отдельное приложение Яндекс Клавиатура, то помимо отключения средства ввода можно удалить саму программу. После этого все вернется на свои места.