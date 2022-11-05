Как удалить аккаунт Яндекс

Несмотря на все удобство, которое есть в приложениях Яндекса, иногда он все равно оказывается лишним: например, аккаунт Яндекса был создан для краткосрочных целей, чтобы был еще один почтовый ящик. Или же вы попросту решили сменить основную почту вместе с подпиской, перейдя на другой сервис: логичнее будет сразу удалить аккаунт Яндекса, чтобы он не мешался, не был подвержен взлому и утечке личных данных. Говорят, что удалить профиль в Яндексе нельзя, но это не так! Сегодня мы расскажем, как это сделать и случайно не запутаться в настройках.

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Удаление аккаунта Яндекса

Удалить учетную запись в Яндексе довольно легко, вот только перед этим нужно проверить, не осталось ли у вас важных данных в нем. После удаления пропадут все данные, которые вы вводили, включая доступ к Почте, подписки в Дзене, плейлисты и медиатека в Яндекс.Музыке, а также файлы из Яндекс.Диска.

Обратите внимание на то, что у вас также пропадут и баллы Плюса, поэтому перед удалением аккаунта нужно их потратить, чтобы они не пропадали зря. В целом, пользователи удаляют учетную запись в Яндексе по следующим причинам.

Ваш ящик оказался взломан или вы переживаете, что им может воспользоваться кто-то еще.

Удалить личную информацию, включая платежные данные, и профиль целиком из всех сервисов Яндекса.

На почту все время приходит спам и вы ею не пользуетесь.

Вы не пользуетесь сервисами Яндекса, так как используете более выгодные предложения.

У вас уже накопилось несколько аккаунтов Яндекса с похожим названием, из-за которых вы путаетесь.

На самом деле, все причины удаления профиля из Яндекса понятны, однако важно знать, что поддержка аккаунта Яндекса прекращается через 30 дней, но создать новый с таким же названием можно лишь спустя 6 месяцев.

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Как удалить профиль в Яндексе

Удалить Яндекс ID можно двумя способами: через браузер на ПК и с помощью смартфона. Попробуем сделать это с компьютера.

Откройте стартовую страницу ya.ru.

Отключите старый дизайн, если пользуетесь им, нажав на переключатель внизу экрана.

Нажмите на фото профиля и выберите «Настройки».

Сверху выберите вкладку «Аккаунт».

Вы попадете на страницу «Яндекс ID»: прокрутите страницу вниз и нажмите «Удалить аккаунт».

Ознакомьтесь с информацией, которая будет удалена из аккаунтов, после чего подтвердите согласие, введите капчу и подтвердите номер телефона.

Введите код, который придет вам в СМС, после чего нажмите «Удалить аккаунт» и еще раз подтвердите удаление.

Обратите внимание, что удалить с первого раза аккаунт не получается: система предупреждает, что нужно закрыть счет в Яндекс.Банке. Просто нажмите на ссылку «Узнать подробнее», после чего свяжитесь со службой поддержки, чтобы счет был закрыт. Кстати, на нем не должно быть средств, так что, заранее обнулите его.

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Как удалить аккаунт Яндекса с телефона

Если компьютера под рукой нет, вы всегда можете удалить профиль в Яндексе с телефона. Способ аналогичен предыдущему, но мы на всякий случай покажем, как это делается.

Откройте страницу ya.ru.

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.

Выберите «Настройки, затем — «Настройки аккаунта».

Вверху страницы нажмите «Данные» и прокрутите страницу до конца.

Нажмите «Удалить аккаунт», после чего ознакомьтесь с информацией об удалении.

Следуйте подсказкам системы, после чего ваша страница будет удалена. Но учтите, что сразу страница насовсем не удаляется.

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Как восстановить аккаунт Яндекса

Как уже говорилось выше, учетная запись Яндекса после удаления работает еще 30 дней: то есть, в течение этого времени вы можете восстановить его и вернуть все данные, кроме Почты. Фактически профиль остается замороженным, чтобы никто не мог занять название.

Зайдите на ya.ru, введите логин своего профиля и нажмите «Войти».

У вас появится подпись «Аккаунт заблокирован». Нажмите на ссылку «Восстановить доступ».

После этого введите капчу и подтвердите привязанный к профилю номер телефона, введя код из СМС.

После этого вам потребуется ввести новый пароль для аккаунта, чтобы обезопасить его.

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Как видите, удаление аккаунта в Яндексе напоминает удаление странички в соцсетях. Первоначально вы также удаляете данные, но разница в том, что, например, во ВКонтакте у вас намного больше времени на восстановление — 210 дней или 7 месяцев, после чего данные стираются окончательно. На восстановление аккаунта Яндекса дается всего 30 дней, поэтому лучше заранее запланировать восстановление, если не хотите остаться без своей страницы.