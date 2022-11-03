Я хочу купить компактный телефон. Присматриваюсь к этим

Иногда в это сложно поверить, но не всем нужны огромные телефоны с гигантскими экранами. Есть большое количество пользователей, которые предпочитают более компактные модели. Их не очень много, но их покупают. Наверное, самой известной является модель iPhone 13 mini. В 14-ом поколении компания отказалась от такой практики, но в продаже остались довольно небольшой iPhone 14 и iPhone SE. Впрочем, мы сейчас не про телефоны от Apple, а про наш любимый Android. Поэтому мы поговорим о телефоне, который действительно хочется купить, когда у тебя нет нездорового желания купить что-то огромное.

Что надо знать о компактных телефонах

Есть много нюансов, которые следует учитывать, когда речь идет о флагманских телефонах меньшего размера, даже если немногие из них действительно компактны. Вы можете выбрать Galaxy S22 начала 2022 года, более доступный Pixel 7 или новейший iPhone 14 в качестве всего лишь трех простых примеров. Они действительно хороши, но есть и то, о чем многие забывают.

👉Это наш Дзен!👈 В нем всегда есть, что почитать.

4 лучших маленьких телефона

Если все же говорить именно про них, то новинка от Google с диагональю 6,3 дюйма и весом 197 г все еще слишком громоздкий телефон для тех, кто ищет что-то маленькое и легкое. Galaxy S22 и iPhone 14 лучше подходят для этой роли, но они все еще довольно толстые и широкие, и поэтому не всегда удобны для использования одной рукой. Они также поместятся не в каждом кармане, а значит нам нужно найти что-то еще более компактное.

Стоит ли покупать телефон Sony

Решение есть — вместо этого возьмите Sony Xperia 5 IV. Благодаря сравнительно тонкому корпусу шириной 67 мм и более вытянутому 6,1-дюймовому дисплею с соотношением сторон 21:9 этот телефон создан для использования одной рукой. Он также достаточно легкий, но что, пожалуй, самое главное, он очень качественно сделан и отлично лежит в руке сам по себе. Однако у него есть один большой минус — он стоит примерно на четверть дороже конкурентов, о которых мы говорили выше.

Тут интереснее всего было бы сравнить между собой iPhone 14 и Xperia 5 IV с точки зрения того, какой телефон лучше всего сконструирован. Обе модели оснащены металлическим каркасом и имеют внешний вид, который будет актуален и через много лет. Конструкции от Google и Samsung хороши здесь и сейчас. В этом и есть их прелесть, но в них очень мало классики, а значит, они могут надоесть уже через пару лет

Маленькие детали, будь то удивительный по удобству переключатель звука от Apple или очень быстрый сканер отпечатков пальцев от Sony, отличают эти телефоны от других. Тем не менее, именно у Sony есть еще одна отличительная особенность, которую сейчас нигде не встретишь — отдельная кнопка спуска затвора.

Что на самом деле умеет SIM-карта в твоем смартфоне.

Sony удалось упаковать качественную тройную камеру в телефон, который намного уже, чем у конкурентов, хотя и за счет небольшого увеличения толщины. Samsung предлагает аналогичную компановку, предоставляя пользователям гораздо большие возможности портретной съемки и масштабирования, чем iPhone 14 и Pixel 7. Эти два телефона придерживаются иной концепции и имеют всего два модуля камеры (основной и сверхширик).

Можно долго рассказывать о камерах, но достаточно сказать, что отслеживание взгляда Sony и ее познания в области цвета делают Xperia отличным смартфоном для мобильной фотографии. Пусть он и стоит дороже, но если вам нужна именно камера, то за нее можно и доплатить.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Почему лучше купить большой телефон

Как бы не казалось, что я только хвалю этот телефон, Xperia 5 IV не является идеальным. В нем отсутствует инновационное аппаратное обеспечение камеры Sony с переменным фокусным расстоянием. Но, раз мы рассматриваем именно компактные устройства, то ничего лучше вы, скорее всего, не найдете. По крайней мере пока.

Маленькие телефоны, к сожалению, слишком часто являются компромиссом и во многом уступают своим более крупным собратьям. Будь то Apple, Samsung или другие, их меньшие флагманы являются моделями начального уровня. Компактные телефоны с большинством наворотов — редкость, с которой осмелится справиться только Sony. В то время ,как внутренние ограничения размера являются проблемой, огромная батарея Xperia 5 IV и установка тройной камеры доказывают, что эту инженерную проблему можно решить.

Данные о продажах флагманов начального уровня отражают тот факт, что больше не всегда значит лучше. Большие телефоны по-прежнему популярны, по крайней мере, среди энтузиастов.

Но в последнее время использование некоторых вышедших недавно небольших телефонов убедило меня в том, что на самом деле мне не нужно столько места на экране, как я думал. Я бы с радостью обменял некоторые из них на то, что удобно лежит в руке или не занимает много места в кармане.

Как отключить вибрацию на телефоне. Все способы.

Я бы с радостью отдал немного места на экране, чтобы не таскать с собой кирпич. Но производители упорно отказываются расширять предложение компактных устройств. Особенно, когда дело доходит до невысокой цены.

А как вы относитесь к компактным смартфонам? Хотели бы вы иметь качественный и функциональный флагман с диагональю меньше 6,3 дюйма? Рассказать об этом вы можете в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.