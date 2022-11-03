Здесь всё, что нужно знать про ФПС телефона

Многие из вас наверняка сталкивались с ситуацией, когда телефон тормозит. Она выражается в слишком медленном выполнении задач. Устройство долго запускает приложения, а порой даже переключение между пунктами меню сопровождается рывками. Все это непосредственным образом влияет на уровень комфорта при использовании смартфона. Вы ведь хотите, чтобы интерфейс был плавным и отзывчивым? Тогда вам нужно разобраться, что такое ФПС телефона. А мы постараемся в этом помочь.

Что такое FPS

Аббревиатура FPS расшифровывается как Frames Per Second, что в переводе на русский язык означает «кадров в секунду». То есть показатель ФПС, который на телефоне обычно бывает в районе 1-144, — это количество кадров, выводящихся на экран устройства при выполнении тех или иных действий. Это может быть пролистывание ленты социальной сети, переключение между пунктами меню, анимации в играх, а также просмотр видео. Словом, FPS — штука, сопровождающая нас всегда и везде. Но настолько ли важным является количество кадров?

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Частота обновления экрана — что это

Наряду с ФПС обязательно нужно упомянуть о другом важном понятии — частоте обновления экрана. В целом, речь идет о тождественных величинах. Но что это все значит? Частота обновления экрана, как и ФПС, измеряется в кадрах в секунду, но для разграничения двух понятий частоту экрана принято выражать в Герцах (Гц). К примеру, экран 120 Гц — это панель, способная выводить до 120 кадров в секунду.

И в чем же тогда отличие от ФПС? FPS — величина зависимая и непостоянная. Она меняется под влиянием различных факторов. Так, если вы смотрите художественный фильм, для которого стандартным показателем является 24 к/с, на экране вы видите именно такое количество ФПС, хотя частота обновления матрицы составляет минимум 60 Гц. Если речь идет об анимациях в системе и играх, то FPS постоянно меняется и стремится к максимальному значению. Чем более производительный процессор использует ваш смартфон, тем больше кадров отрисует его экран. Однако их количество будет ограничено той самой частотой обновления, которая заложена в характеристиках матрицы и варьируется в пределах 60-144 Гц.

Сколько ФПС на телефоне

Долгое время бытовало мнение, что глаз человека способен различить только 24 кадра в секунду. На его основе даже реализовывались псевдонаучные теории вроде 25-го кадра, когда для рекламы в видео добавлялся еще 1 кадр. Но откуда взялась эта цифра? Как ни странно, она просто была удобной для расчета количества пленки при съемке фильмов.

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А сколько на самом деле человеческий глаз способен видеть кадров в секунду? Точного ответа на этот вопрос нет, так как он зависит от скорости передвижения наблюдаемого объекта. Если картинка сменяется быстро, то и кадров человек увидит больше. Поэтому в фильмах продолжает использоваться уже привычный стандарт 24 FPS, а футбольные трансляции для сохранения динамики ведутся с частотой 60 FPS.

Сегодня стандартным показателем для экранов является 60 FPS, однако он растет. Вы можете встретить в магазине телефон с дисплеем 90, 120 и даже 144 Гц. Может показаться, что это бесполезный маркетинговый ход, как и мегапиксели в камерах, но на прямом сравнении разница между экранами 60 Гц и 90 Гц очевидна (разумеется, если процессор смартфона в состоянии отрисовать 90 кадров). Из-за огромного количества анимаций в интерфейсе, приложениях и уж тем более в играх количество FPS напрямую влияет на восприятие контента. Чем выше частота, тем более плавной будет казаться смена изображений.

Как включить счетчик ФПС

Вы в любой момент можете проверить, сколько кадров отрисовывает ваш смартфон. Как правило, для вывода информации даже не нужно скачивать дополнительные приложения. Достаточно лишь обратиться к настройкам разработчиков, которые можно активировать по нашей инструкции. Далее сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Для разработчиков». Активируйте опцию «Power Monitor».

Если все сделано верно, в левом верхнем углу появится счетчик с количеством FPS. Это именно число кадров, которое отрисовывает ваш телефон при выполнении тех или иных задач.

Не стоит путать данный показатель с частотой обновления экрана (ее отображение также активируется через настройки для разработчиков).

Напомню, что частота обновления экрана — характеристика постоянная (за исключением смартфонов с поддержкой адаптивной частоты), а FPS — плавающая. Поэтому в игре вроде Asphalt 9, где для многих устройств выставлено ограничение 30 FPS, все равно будет показываться 60 Гц.

И еще один момент. Включить счетчик ФПС можно через игровую утилиту. На Xiaomi это Game Turbo.

Подобные утилиты нередко ошибаются при подсчете кадров. Поэтому, если вы не нашли активацию FPS в настройках, рекомендую установить сторонний счетчик FPS:

Эти приложения помогут понять, отрисовывает ли экран вашего смартфона всю частоту кадров в интерфейсе и приложениях, или его возможности ограничены низкой производительностью. Если результат окажется неутешительным — воспользуйтесь рекомендациями, позволяющими увеличить FPS.

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Как повысить ФПС на телефоне

От количества FPS зависит плавность интерфейса и, следовательно, уровень комфорта при взаимодействии со смартфоном. Поэтому, если ваше устройство отрисовывает меньше кадров, чем позволяет его номинальная частота обновления, важно увеличить ФПС. Но в первую очередь вы должны активировать повышенную герцовку:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Частота обновления». Выберите максимальное значение.

Если в настройках есть «Адаптивная частота обновления», то от нее стоит отказаться. Могу по личному опыту сказать, что на смартфонах vivo она ограничивает герцовку во всех сторонних приложениях. Возможно, то же самое будет и на вашем устройстве. Поэтому лучше использовать максимально доступную частоту. Однако учтите, что при высокой герцовке увеличивается энергопотребление.

Если в интерфейсе ваш телефон с высокой долей вероятности вытянет максимальное количество FPS, то в играх все будет намного сложнее. Ведь даже флагманы порой упираются в 60, а то и в 50 ФПС. Не исключено, что сама игра не поддерживает большую частоту, но все-таки я рекомендую выполнить ряд действий по оптимизации смартфона для игр.

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Последнее, о чем еще нужно сказать, — как увеличить ФПС видео. Этот показатель ограничен частотой кадров самого файла. То есть, если вы смотрите фильм, снятый в формате 24 к/с, то 120 Гц не дадут никакого прироста, поэтому выбирать FPS нужно при скачивании файла или в настройках камеры, если вы планируете сами записать видео. Впрочем, на некоторых смартфонах есть функция MEMC. Она в буквальном смысле дорисовывает кадры, делая картинку более плавной.

Пока опция является относительно новой и ресурсоемкой, поэтому доступна только на флагманских смартфонах. И то на устройствах не всех производителей. Кроме того, MEMC позволяет поднять частоту лишь до 60 ФПС. Может быть, в будущем ситуация изменится.