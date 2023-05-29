Как установить бета-версию WhatsApp на Android и получить доступ к секретным функциям мессенджера

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Герман Вологжанин

В последнее время приложение WhatsApp начало обрастать новыми функциями, о внедрении которых пользователи просили разработчиков уже несколько лет. Так, в апреле стало возможным сделать Ватсап на два телефона, а буквально на днях в мессенджере появилась кнопка «Изменить», позволяющая редактировать уже отправленное сообщение. Вот только большинство новых функций доступно не в обычной версии приложения, а в WhatsApp Beta. Разберемся, что она из себя представляет и где ее скачать.

Как установить бета-версию WhatsApp на Android и получить доступ к секретным функциям мессенджера. Бета доступна всем желающим, но не через Google Play. Фото.

Бета доступна всем желающим, но не через Google Play

Что такое бета-версия Ватсап

Выпуск бета-версий — стандартная практика большинства разработчиков программного обеспечения на любых платформах, включая операционную систему Android. Такая версия программы представляет из себя официальный софт, предназначенный для тестирования новых функций. В этой связи важно обратить особое внимание на следующие моменты:

  • бета-версию Ватсап выпускает официальный разработчик WhatsApp LLC;
  • в бета-версию добавляются функции, которые уже успели пройти закрытое тестирование, но еще не добавлены в основное приложение;
  • скачать бета-версию Ватсап может любой желающий, и для этого не нужно подавать заявку или заполнять анкету.

Можно сказать, что бета Ватсап — тот же WhatsApp, но с более широким набором функций. Эта версия приложения работает стабильно на всех устройствах, и сейчас вы узнаете, насколько широк круг ее возможностей на фоне стандартной программы.

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Что нового в бета-версии Ватсап

Что нового в бета-версии Ватсап. Трансляция экрана во время видеозвонка — новая функция WhatsApp Beta, которой нет в обычной версии приложения. Фото.

Трансляция экрана во время видеозвонка — новая функция WhatsApp Beta, которой нет в обычной версии приложения

Бета WhatsApp всегда находится на шаг и даже несколько шагов впереди в сравнении с обычной версией приложения. Набор ее функций постоянно расширяется, и со временем они перетекают в основную сборку. Из того, что сейчас позволяет сделать WhatsApp Beta, но чего нет в обычной версии, стоит выделить:

  • возможность редактировать сообщения в Ватсапе;
  • перенос чатов WhatsApp с одного устройства на другое без использования Google Диска;
  • демонстрация экрана в Ватсапе во время видеозвонка.

Все это можно найти в WhatsApp Beta 2.23.11.19, но ни одну из описанных функций вы пока не встретите в версии WhatsApp 2.23.10.77, которая сейчас доступна в Play Маркете. Так где же тогда скачать бету Ватсап?

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Где скачать WhatsApp Beta

Ранее на странице WhatsApp в Google Play можно было принять участие в программе бета-тестирования, нажав кнопку «Присоединиться». Сейчас доступ к новым функциям закрыт под предлогом набора максимального числа пользователей. Правда, для нас это — совсем не преграда. Ведь мы можем скачать бета-версию Ватсап через магазин приложений APKPure:

  1. Откройте страницу WhatsApp в APKPure.
  2. Как правило, здесь всегда представлена последняя бета-версия. Нажмите кнопку «Скачать APK».
  3. Дождитесь окончания загрузки файла.
  4. Откройте скачанный APK и нажмите «Установить» («Обновить», если WhatsApp уже установлен).
Где скачать WhatsApp Beta. Если вы когда-нибудь устанавливали приложения через APK, то не столкнетесь с какими-либо проблемами. Фото.

Если вы когда-нибудь устанавливали приложения через APK, то не столкнетесь с какими-либо проблемами

Установить WhatsApp Beta

Аналогичным образом вы можете устанавливать любые другие APK на Android, ведь в APKPure есть много бета-версий самых разных приложений, многие из которых просто не выложены в Google Play.

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Удобный способ установить бета-версию Ватсап

Предыдущий вариант скачивания беты WhatsApp сложно назвать удобным, ведь вам нужно посещать сторонний сайт, скачивать файл через браузер, запускать его при помощи «Проводника», а затем каждый раз проделывать то же самое, когда выйдет новая версия. К счастью, есть более продуманный способ установки WhatsApp Beta через приложение APKPure. Скачайте его APK-файл, чтобы на вашем смартфоне появилась достойная альтернатива Google Play.

Установить APKPure

Далее необходимо вбить в поиске APKPure запрос «WhatsApp». Вы попадете на страницу мессенджера, где уже выложена его бета-версия. Нажмите кнопку обновить, дождитесь окончания загрузки и установите APK-файл.

Удобный способ установить бета-версию Ватсап. Приложение установится в два счета. Фото.

Приложение установится в два счета

С помощью APKPure вы будете всегда в курсе, когда выйдет новая версия Ватсап. Пользуйтесь WhatsApp Beta и рассказывайте в телеграм-чате AndroidInsider.ru, какие функции вы обнаружите в приложении для тестировщиков.

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