Как установить бета-версию WhatsApp на Android и получить доступ к секретным функциям мессенджера

В последнее время приложение WhatsApp начало обрастать новыми функциями, о внедрении которых пользователи просили разработчиков уже несколько лет. Так, в апреле стало возможным сделать Ватсап на два телефона, а буквально на днях в мессенджере появилась кнопка «Изменить», позволяющая редактировать уже отправленное сообщение. Вот только большинство новых функций доступно не в обычной версии приложения, а в WhatsApp Beta. Разберемся, что она из себя представляет и где ее скачать.
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Что такое бета-версия Ватсап
Выпуск бета-версий — стандартная практика большинства разработчиков программного обеспечения на любых платформах, включая операционную систему Android. Такая версия программы представляет из себя официальный софт, предназначенный для тестирования новых функций. В этой связи важно обратить особое внимание на следующие моменты:
- бета-версию Ватсап выпускает официальный разработчик WhatsApp LLC;
- в бета-версию добавляются функции, которые уже успели пройти закрытое тестирование, но еще не добавлены в основное приложение;
- скачать бета-версию Ватсап может любой желающий, и для этого не нужно подавать заявку или заполнять анкету.
Можно сказать, что бета Ватсап — тот же WhatsApp, но с более широким набором функций. Эта версия приложения работает стабильно на всех устройствах, и сейчас вы узнаете, насколько широк круг ее возможностей на фоне стандартной программы.
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Что нового в бета-версии Ватсап
Бета WhatsApp всегда находится на шаг и даже несколько шагов впереди в сравнении с обычной версией приложения. Набор ее функций постоянно расширяется, и со временем они перетекают в основную сборку. Из того, что сейчас позволяет сделать WhatsApp Beta, но чего нет в обычной версии, стоит выделить:
- возможность редактировать сообщения в Ватсапе;
- перенос чатов WhatsApp с одного устройства на другое без использования Google Диска;
- демонстрация экрана в Ватсапе во время видеозвонка.
Все это можно найти в WhatsApp Beta 2.23.11.19, но ни одну из описанных функций вы пока не встретите в версии WhatsApp 2.23.10.77, которая сейчас доступна в Play Маркете. Так где же тогда скачать бету Ватсап?
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Где скачать WhatsApp Beta
Ранее на странице WhatsApp в Google Play можно было принять участие в программе бета-тестирования, нажав кнопку «Присоединиться». Сейчас доступ к новым функциям закрыт под предлогом набора максимального числа пользователей. Правда, для нас это — совсем не преграда. Ведь мы можем скачать бета-версию Ватсап через магазин приложений APKPure:
- Откройте страницу WhatsApp в APKPure.
- Как правило, здесь всегда представлена последняя бета-версия. Нажмите кнопку «Скачать APK».
- Дождитесь окончания загрузки файла.
- Откройте скачанный APK и нажмите «Установить» («Обновить», если WhatsApp уже установлен).
Аналогичным образом вы можете устанавливать любые другие APK на Android, ведь в APKPure есть много бета-версий самых разных приложений, многие из которых просто не выложены в Google Play.
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Удобный способ установить бета-версию Ватсап
Предыдущий вариант скачивания беты WhatsApp сложно назвать удобным, ведь вам нужно посещать сторонний сайт, скачивать файл через браузер, запускать его при помощи «Проводника», а затем каждый раз проделывать то же самое, когда выйдет новая версия. К счастью, есть более продуманный способ установки WhatsApp Beta через приложение APKPure. Скачайте его APK-файл, чтобы на вашем смартфоне появилась достойная альтернатива Google Play.
Далее необходимо вбить в поиске APKPure запрос «WhatsApp». Вы попадете на страницу мессенджера, где уже выложена его бета-версия. Нажмите кнопку обновить, дождитесь окончания загрузки и установите APK-файл.
С помощью APKPure вы будете всегда в курсе, когда выйдет новая версия Ватсап. Пользуйтесь WhatsApp Beta и рассказывайте в телеграм-чате AndroidInsider.ru, какие функции вы обнаружите в приложении для тестировщиков.