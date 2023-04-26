Скорее обновите WhatsApp на Android! Теперь можно сделать Ватсап на два телефона с одним номером

Если вы одновременно пользуетесь WhatsApp и Telegram, то прекрасно знаете об их отличиях в плане удобства. Причем сравнение явно не в пользу самого популярного мессенджера, установленного на смартфоне любой бабушки. До сих пор нельзя было даже использовать Ватсап на два телефона с одним номером. Однако с недавним обновлением ситуация изменилась кардинальным образом, и теперь такая возможность все-таки появилась. Показываем, как сделать один Ватсап на два телефона.

Можно ли сделать Ватсап на двух телефонах

Аккаунт WhatsApp привязывается к номеру телефона. А одну SIM-карту в два устройства не установишь, поэтому, как только вы попытаетесь войти в мессенджер на втором смартфоне, то на первом будет автоматически выполнен выход. До недавнего времени исключение составляли только WhatsApp Web для компьютера, а также бета-версия Ватсап на Андроид.

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25 апреля 2023 года разработчики мессенджера выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что каждый, кто на своем Android обновит WhatsApp до последней версии, получит возможность использовать один аккаунт на двух телефонах. Следовательно, для доступа к этой функции нужно просто установить апдейт Ватсапа.

Как обновить Ватсап на Андроиде

Бесплатно обновить Ватсап на телефоне можно двумя способами: через магазин приложений или вручную, загрузив APK-файл. Если вы в свое время устанавливали мессенджер через Google Play, то для обновления WhatsApp понадобится:

Открыть страницу WhatsApp в Play Маркете. Нажать кнопку «Обновить». Дождаться окончания загрузки и завершения установки апдейта.

Также вы можете пойти другим путем, обратившись к помощи APKPure. Это проверенный сайт, на котором выкладываются установочные пакеты приложений. Помимо прочего на нем можно найти APK WhatsApp:

Откройте страницу WhatsApp в APKPure. Нажмите кнопку «Скачать APK» и подтвердите загрузку. Дождитесь окончания скачивания. Откройте APK-файл. Нажмите кнопку «Обновить».

Последняя версия WhatsApp на разных смартфонах отличается. Функция, позволяющая использовать один аккаунт на двух мобильных устройствах, доступна как в сборке 2.23.9.6, так и в версии 2.23.7.78. Однако разработчики дают уточнение, что привязка второго смартфона внедряется постепенно, поэтому на вашем девайсе она может отсутствовать даже после обновления Ватсапа. Учитывайте это и не паникуйте раньше времени.

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Как на двух телефонах сделать один Ватсап

Установив актуальную версию приложения, вы можете переходить к тому, чтобы сделать два Ватсапа на разных телефонах. Если на одном из них вы уже авторизовались по номеру телефона, то запустите WhatsApp на втором и сделайте следующее:

Выберите язык и примите пользовательское соглашение. На этапе ввода номера нажмите кнопку в виде трех точек. Перейдите в раздел «Привязка устройства».

После этого на экране появится QR-код, который нужно отсканировать на смартфоне, где уже был выполнен вход в WhatsApp. Запустите мессенджер и откройте окно с чатами, а затем сделайте несколько простых шагов:

Нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Связанные устройства». Нажмите кнопку «Привязка устройства». Наведите камеру на QR-код, который ранее появился на экране смартфона, где еще не был выполнен вход в Ватсап.

При условии правильного наведения камеры сканирование произойдет моментально. А на экране второго смартфона сразу же появится окно с чатами, и вы сможете начать переписку с любым из своих контактов как с одного, так и с другого устройства. Обратите внимание, что при использовании Ватсап на двух телефонах первый является главным, то есть через него выполняется управление всеми связанными девайсами.

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Как выйти из Ватсап на втором телефоне

Использование одного аккаунта на двух устройствах требуется далеко не всегда. Возможно, в какой-то момент вы захотите выйти из WhatsApp на втором телефоне. И для этого вам понадобится:

Открыть настройки мессенджера через меню, вызываемое нажатием на «три точки» в списке чатов. Перейти в раздел «Аккаунт». Нажать кнопку «Выйти».

Это стандартный способ, который работает на всех устройствах. Но также вы можете отвязать Ватсап от телефона, если его нет под рукой. Сделать это получится только с помощью ведущего устройства, через которое выполнялась привязка:

На главном смартфоне откройте WhatsApp и нажмите на «три точки». Перейдите в раздел «Связанные устройства». Выберите в списке второй телефон. Нажмите кнопку «Выйти».

Теперь WhatsApp будет работать только на первом смартфоне, где вы проходили авторизацию по номеру, а не через QR-код. Этот способ также работает и в случае, когда требуется отвязать Ватсап на компьютере. Пользуйтесь на здоровье!