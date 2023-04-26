Скорее обновите WhatsApp на Android! Теперь можно сделать Ватсап на два телефона с одним номером

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Герман Вологжанин

Если вы одновременно пользуетесь WhatsApp и Telegram, то прекрасно знаете об их отличиях в плане удобства. Причем сравнение явно не в пользу самого популярного мессенджера, установленного на смартфоне любой бабушки. До сих пор нельзя было даже использовать Ватсап на два телефона с одним номером. Однако с недавним обновлением ситуация изменилась кардинальным образом, и теперь такая возможность все-таки появилась. Показываем, как сделать один Ватсап на два телефона.

Скорее обновите WhatsApp на Android! Теперь можно сделать Ватсап на два телефона с одним номером. Долгожданная функция появилась в обновлении WhatsApp, которое уже можно установить на Android. Фото.

Долгожданная функция появилась в обновлении WhatsApp, которое уже можно установить на Android

Можно ли сделать Ватсап на двух телефонах

Аккаунт WhatsApp привязывается к номеру телефона. А одну SIM-карту в два устройства не установишь, поэтому, как только вы попытаетесь войти в мессенджер на втором смартфоне, то на первом будет автоматически выполнен выход. До недавнего времени исключение составляли только WhatsApp Web для компьютера, а также бета-версия Ватсап на Андроид.

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25 апреля 2023 года разработчики мессенджера выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что каждый, кто на своем Android обновит WhatsApp до последней версии, получит возможность использовать один аккаунт на двух телефонах. Следовательно, для доступа к этой функции нужно просто установить апдейт Ватсапа.

Как обновить Ватсап на Андроиде

Бесплатно обновить Ватсап на телефоне можно двумя способами: через магазин приложений или вручную, загрузив APK-файл. Если вы в свое время устанавливали мессенджер через Google Play, то для обновления WhatsApp понадобится:

  1. Открыть страницу WhatsApp в Play Маркете.
  2. Нажать кнопку «Обновить».
  3. Дождаться окончания загрузки и завершения установки апдейта.
Как обновить Ватсап на Андроиде. От вас требуется только установить последнюю версию WhatsApp. Фото.

От вас требуется только установить последнюю версию WhatsApp

Также вы можете пойти другим путем, обратившись к помощи APKPure. Это проверенный сайт, на котором выкладываются установочные пакеты приложений. Помимо прочего на нем можно найти APK WhatsApp:

  1. Откройте страницу WhatsApp в APKPure.
  2. Нажмите кнопку «Скачать APK» и подтвердите загрузку.
  3. Дождитесь окончания скачивания.
  4. Откройте APK-файл.
  5. Нажмите кнопку «Обновить».
Как обновить Ватсап на Андроиде. Еще один способ установки обновления. Фото.

Еще один способ установки обновления

Последняя версия WhatsApp на разных смартфонах отличается. Функция, позволяющая использовать один аккаунт на двух мобильных устройствах, доступна как в сборке 2.23.9.6, так и в версии 2.23.7.78. Однако разработчики дают уточнение, что привязка второго смартфона внедряется постепенно, поэтому на вашем девайсе она может отсутствовать даже после обновления Ватсапа. Учитывайте это и не паникуйте раньше времени.

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Как на двух телефонах сделать один Ватсап

Установив актуальную версию приложения, вы можете переходить к тому, чтобы сделать два Ватсапа на разных телефонах. Если на одном из них вы уже авторизовались по номеру телефона, то запустите WhatsApp на втором и сделайте следующее:

  1. Выберите язык и примите пользовательское соглашение.
  2. На этапе ввода номера нажмите кнопку в виде трех точек.
  3. Перейдите в раздел «Привязка устройства».
Как на двух телефонах сделать один Ватсап. Не вводите номер на втором смартфон, а откройте «Привязку устройств». Фото.

Не вводите номер на втором смартфон, а откройте «Привязку устройств»

После этого на экране появится QR-код, который нужно отсканировать на смартфоне, где уже был выполнен вход в WhatsApp. Запустите мессенджер и откройте окно с чатами, а затем сделайте несколько простых шагов:

  1. Нажмите на «три точки».
  2. Перейдите в раздел «Связанные устройства».
  3. Нажмите кнопку «Привязка устройства».
  4. Наведите камеру на QR-код, который ранее появился на экране смартфона, где еще не был выполнен вход в Ватсап.
Как на двух телефонах сделать один Ватсап. К смартфону на Android можно привязать до 4-х устройств, включая компьютер и Apple iPhone. Фото.

К смартфону на Android можно привязать до 4-х устройств, включая компьютер и Apple iPhone

При условии правильного наведения камеры сканирование произойдет моментально. А на экране второго смартфона сразу же появится окно с чатами, и вы сможете начать переписку с любым из своих контактов как с одного, так и с другого устройства. Обратите внимание, что при использовании Ватсап на двух телефонах первый является главным, то есть через него выполняется управление всеми связанными девайсами.

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Как выйти из Ватсап на втором телефоне

Использование одного аккаунта на двух устройствах требуется далеко не всегда. Возможно, в какой-то момент вы захотите выйти из WhatsApp на втором телефоне. И для этого вам понадобится:

  1. Открыть настройки мессенджера через меню, вызываемое нажатием на «три точки» в списке чатов.
  2. Перейти в раздел «Аккаунт».
  3. Нажать кнопку «Выйти».
Как выйти из Ватсап на втором телефоне. Покинуть аккаунт можно стандартным способом. Фото.

Покинуть аккаунт можно стандартным способом

Это стандартный способ, который работает на всех устройствах. Но также вы можете отвязать Ватсап от телефона, если его нет под рукой. Сделать это получится только с помощью ведущего устройства, через которое выполнялась привязка:

  1. На главном смартфоне откройте WhatsApp и нажмите на «три точки».
  2. Перейдите в раздел «Связанные устройства».
  3. Выберите в списке второй телефон.
  4. Нажмите кнопку «Выйти».
Как выйти из Ватсап на втором телефоне. А можно выйти удаленно, используя основной смартфон. Фото.

А можно выйти удаленно, используя основной смартфон

Теперь WhatsApp будет работать только на первом смартфоне, где вы проходили авторизацию по номеру, а не через QR-код. Этот способ также работает и в случае, когда требуется отвязать Ватсап на компьютере. Пользуйтесь на здоровье!

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