Скорее обновите WhatsApp на Android! Теперь можно сделать Ватсап на два телефона с одним номером

Если вы одновременно пользуетесь WhatsApp и Telegram, то прекрасно знаете об их отличиях в плане удобства. Причем сравнение явно не в пользу самого популярного мессенджера, установленного на смартфоне любой бабушки. До сих пор нельзя было даже использовать Ватсап на два телефона с одним номером. Однако с недавним обновлением ситуация изменилась кардинальным образом, и теперь такая возможность все-таки появилась. Показываем, как сделать один Ватсап на два телефона.
Содержание
Можно ли сделать Ватсап на двух телефонах
Аккаунт WhatsApp привязывается к номеру телефона. А одну SIM-карту в два устройства не установишь, поэтому, как только вы попытаетесь войти в мессенджер на втором смартфоне, то на первом будет автоматически выполнен выход. До недавнего времени исключение составляли только WhatsApp Web для компьютера, а также бета-версия Ватсап на Андроид.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
25 апреля 2023 года разработчики мессенджера выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что каждый, кто на своем Android обновит WhatsApp до последней версии, получит возможность использовать один аккаунт на двух телефонах. Следовательно, для доступа к этой функции нужно просто установить апдейт Ватсапа.
Как обновить Ватсап на Андроиде
Бесплатно обновить Ватсап на телефоне можно двумя способами: через магазин приложений или вручную, загрузив APK-файл. Если вы в свое время устанавливали мессенджер через Google Play, то для обновления WhatsApp понадобится:
- Открыть страницу WhatsApp в Play Маркете.
- Нажать кнопку «Обновить».
- Дождаться окончания загрузки и завершения установки апдейта.
Также вы можете пойти другим путем, обратившись к помощи APKPure. Это проверенный сайт, на котором выкладываются установочные пакеты приложений. Помимо прочего на нем можно найти APK WhatsApp:
- Откройте страницу WhatsApp в APKPure.
- Нажмите кнопку «Скачать APK» и подтвердите загрузку.
- Дождитесь окончания скачивания.
- Откройте APK-файл.
- Нажмите кнопку «Обновить».
Последняя версия WhatsApp на разных смартфонах отличается. Функция, позволяющая использовать один аккаунт на двух мобильных устройствах, доступна как в сборке 2.23.9.6, так и в версии 2.23.7.78. Однако разработчики дают уточнение, что привязка второго смартфона внедряется постепенно, поэтому на вашем девайсе она может отсутствовать даже после обновления Ватсапа. Учитывайте это и не паникуйте раньше времени.
❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате
Как на двух телефонах сделать один Ватсап
Установив актуальную версию приложения, вы можете переходить к тому, чтобы сделать два Ватсапа на разных телефонах. Если на одном из них вы уже авторизовались по номеру телефона, то запустите WhatsApp на втором и сделайте следующее:
- Выберите язык и примите пользовательское соглашение.
- На этапе ввода номера нажмите кнопку в виде трех точек.
- Перейдите в раздел «Привязка устройства».
После этого на экране появится QR-код, который нужно отсканировать на смартфоне, где уже был выполнен вход в WhatsApp. Запустите мессенджер и откройте окно с чатами, а затем сделайте несколько простых шагов:
- Нажмите на «три точки».
- Перейдите в раздел «Связанные устройства».
- Нажмите кнопку «Привязка устройства».
- Наведите камеру на QR-код, который ранее появился на экране смартфона, где еще не был выполнен вход в Ватсап.
При условии правильного наведения камеры сканирование произойдет моментально. А на экране второго смартфона сразу же появится окно с чатами, и вы сможете начать переписку с любым из своих контактов как с одного, так и с другого устройства. Обратите внимание, что при использовании Ватсап на двух телефонах первый является главным, то есть через него выполняется управление всеми связанными девайсами.
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Как выйти из Ватсап на втором телефоне
Использование одного аккаунта на двух устройствах требуется далеко не всегда. Возможно, в какой-то момент вы захотите выйти из WhatsApp на втором телефоне. И для этого вам понадобится:
- Открыть настройки мессенджера через меню, вызываемое нажатием на «три точки» в списке чатов.
- Перейти в раздел «Аккаунт».
- Нажать кнопку «Выйти».
Это стандартный способ, который работает на всех устройствах. Но также вы можете отвязать Ватсап от телефона, если его нет под рукой. Сделать это получится только с помощью ведущего устройства, через которое выполнялась привязка:
- На главном смартфоне откройте WhatsApp и нажмите на «три точки».
- Перейдите в раздел «Связанные устройства».
- Выберите в списке второй телефон.
- Нажмите кнопку «Выйти».
Теперь WhatsApp будет работать только на первом смартфоне, где вы проходили авторизацию по номеру, а не через QR-код. Этот способ также работает и в случае, когда требуется отвязать Ватсап на компьютере. Пользуйтесь на здоровье!