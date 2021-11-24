Как установить расширения в Гугл Хром на Андроид

Какая, по-вашему, главная фишка Google Chrome? Не удобство, интуитивный интерфейс и чрезмерная прожорливость, как можно было подумать, хотя и без них никуда. Ключевое преимущество браузера поискового гиганта — это расширения, которые позволяют сделать его лучше. По сути, это приложения в приложении, открывающие пользователю дополнительные возможности. Другое дело, что по умолчанию расширения поддёргивает только десктопная версия Google Chrome, а мобильная — нет. Впрочем, существует обходной способ получить к ним доступ на Android.

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Kiwi — это браузер, построенный на базе движка Chromium. Того самого, который лежит в основе Google Chrome. Поэтому с точки зрения логики работы и поддержки всех ключевых особенностей Kiwi не будет отличаться от оригинального браузера Google. С той лишь разницей, что Kiwi поддерживает настольные расширения из Chrome Web Store.

Мобильный браузер с поддержкой расширений

По сути, Kiwi позволяет устанавливать расширения для Chrome на Android. Однако вопрос в том, все ли они будут одинаково полезны в мобильной версии браузера, учитывая, что их создавали специально для работы на компьютере. Впрочем, я попробовал установить несколько случайных расширений и понял, что они работают абсолютно безотказно:

Скачайте браузер Kiwi из Google Play по этой ссылке;

Запустите приложение и откройте контекстное меню;

Выберите «Расширения» и откройте Chrome Web Store;

Найдите нужное расширение и нажмите «Установить»;

Дождитесь загрузки расширения и протестируйте его.

Сколько оперативной памяти нужно для Google Chrome

Я неоднократно устанавливал самые разные расширения Chrome на Android — от переводчика и словаря до инструмента для проверки грамматических ошибок и игр, — и всё было в порядке. Правда, некоторые расширения, рассчитанные на большой экран, отказывались работать в уже открытых окнах, требуя запустить их в новых. Такое, например, происходило со словарём.

А вот темы оформления, которые пользуются большой популярностью в Chrome, почему-то в Kiwi работать отказались. Я попробовал установить самые разные темы, но ни одна из них не применилась. Думаю, это связано с каким-то багом, потому что некоторое время назад я уже тестировал Kiwi, и всё работало. Я мог применить абсолютно любую тему, которая изменяла оформление браузера.

Чем заменить Google Chrome

Разработчик Kiwi проделал большую работу, чтобы устранить основные недостатки Google Chrome и предложить пользователям более совершенное и удобное решение. Сохранив ключевые преимущества оригинального браузера, он добавил в его структуру совершенно нетипичные для Google фишки. Поэтому, помимо расширений, браузер отличают следующие особенности:

Встроенный блокировщик рекламы;

Постоянный режим «Версия для ПК»;

Встроенный ночной режим;

Защита от отслеживания Google;

Отсутствие синхронизации с аккаунтом Google;

Возможность сместить адресную строку вверх или вниз;

Поддержка режима для управления одной рукой;

Возможность скрыть или не скрывать панель инструментов;

Поддержка дополнительных жестов управления.

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Учитывайте, что установка расширений оказывает дополнительную нагрузку на устройство, на котором запускается Kiwi. Ваш аппарат будет потреблять больше основной и оперативной памяти, а также будет тратить больше ресурса процессора и расходовать больше энергии. Это необходимая жертва, на которую вам придётся пойти, если вы захотите пользоваться десктопным расширениями на мобильном устройстве.

Поэтому перебарщивать с установкой расширений я бы не стал. В противном случае вы рискуете превратить быстрый и удобный браузер, коим является Chrome в исполнении Kiwi, в медлительный и лагающий Chrome, к которому никто не хочет привыкать на десктопных платформах. Поэтому держите в памяти, что удалить расширения из Kiwi можно в разделе «Расширения» контекстного меню. Отключить их будет мало, так что смело нажимайте «Удалить».