Google разогнала Chrome для Android в последнем обновлении

Чем хорош Google Chrome для Android? Не только удобством и интуитивным управлением, но и отсутствием лагов и невысокой ресурсоёмкостью. На Android никогда не бывает такого, чтобы браузер заставил тормозить весь смартфон целиком только потому, что вы открыли больше 10 вкладок, и он израсходовал весь доступный объём оперативной памяти. Причина всему — иной принцип работы мобильной версии Chrome, которая просто переводит большую часть запущенных процессов в фоновый режим, обрабатывая одновременно только один. Но Google показалось, что и без того быстрый браузер всё ещё неидеален.

Как сделать ссылку на цитату из текста в Chrome на Android

В начале этой недели Google выпустила очередную версию Chrome для Android за номером 96. Поскольку компания обновляет свой браузер каждые четыре недели, это уже никого не удивляет. Тем более что и знаковые нововведения теперь появляются в Chrome несколько реже, чем раньше. Другое дело, что под знаковыми изменениями мы с вами и Google подразумеваем далеко не одно и то же.

Обновление Chrome для Android

Если для нас таковыми являются только так называемые функциональные нововведения, которые можно включить и ощутить их работу визуально, то для Google это в основном повышение производительности и энергоэффективности браузера. Ведь для комфортного веб-сёрфинга широкий набор функций почти не пригодится, а вот более быстрая загрузка сайтов при меньшем расходе энергии и памяти — ещё как.

В Chrome 96 для Android разработчики Google впервые применили технологию дробления приложения на отдельные модули, которые можно считать за базис и надстройки. По умолчанию браузер использует только базисный набор функций и инструментов, подключая вспомогательные модули по мере необходимости. Таким образом удаётся снизить нагрузку на устройство и сделать сам Chrome быстрее.

Сколько оперативной памяти нужно для Google Chrome

Существуют такие сценарии использования, когда весь функциональный набор попросту не нужен. Поэтому мы приняли решение разделить Chrome на несколько модулей, которые могут подключаться по мере необходимости. Ведь бывает, что определённые инструменты нужны только узкой аудитории пользователей, и было бы несправедливо нагружать браузер для тех, кто ими не пользуется», — заявили в Google.

Что нового в Google Chrome

Вот как изменился Chrome для Android после обновления:

Средний расход памяти сократился на 5,2%

Средний расход памяти при рендеринге сократился на 7,9%

Среднее потребление памяти при задействовании графического ускорителя сократилось на 7,6%

Среднее потребление памяти процессами браузера сократилось на 1,2%

Время запуска Chrome из холодного состояния сократилось на 7,6%

Скорость загрузки страниц выросла на 2,3%

Откровенно говоря, произошедшие улучшения сложно назвать радикальными. Однако это лишь один из этапов совершенствования браузера, который явно не будет последним. Поэтому можно рассчитывать, что в перспективе улучшения, которые произойдут с Chrome, станет ещё значительнее и масштабнее, приведя браузер в конечном итоге к ещё более высокой скорости и энергоэффективности.

Эти пять настроек сделают Google Chrome удобным и безопасным

Google уже давно ведёт работы над совершенствованием Chrome, пытаясь сделать его лучше и лучше. Время от времени ей это действительно удаётся. Например, за последние несколько лет она сильно повысила энергоэффективности браузера, который стал и расходовать меньше энергии, погружая в сон открытые вкладки и перенаправляя доступные ресурсы на работу активной страницы, и в целом стал более быстрым, почти сравнявшись с Safari на iOS.