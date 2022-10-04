Как узнать характеристики своего телефона. Собрали все варианты

Как показывает практика, среднестатистический пользователь меняет смартфон 1 раз в 2 года. При покупке нового устройства он, разумеется, хочет получить более навороченный аппарат. Чтобы понять, является ли понравившаяся вам модель лучше, нужно сравнить характеристики. Но что делать, если вы не знаете ни название своего смартфона, ни особенностей его начинки? В таком случае важно понять, как узнать характеристики, и мы в этом поможем, предложив несколько вариантов.

Как узнать модель телефона

Первым делом нужно узнать модель смартфона. Это позволит получить больше информации об устройстве, включая год его выпуска и основные характеристики, что в дальнейшем поможет выбрать новый гаджет. Чтобы проверить модель телефона, достаточно взглянуть на его коробку или прилагаемую документацию. Это самый простой вариант, но работает он далеко не всегда, поскольку многие из нас после покупки устройства выбрасывают все лишнее, что поставлялось в комплекте с аппаратом.

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Есть и другой способ понять, какая модель телефона находится в ваших руках:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Обратите внимание на пункт «Имя устройства». Как правило, здесь и указывается модель, но название можно изменить, поэтому выполните следующий шаг — откройте вкладку «Все параметры». Здесь вы увидите и модель смартфона, и его основные технические характеристики.

Названия пунктов меню на вашем устройстве могут отличаться, поэтому нужно держать в голове и альтернативный вариант, как узнать модель телефона. Просто подключите смартфон к ПК и проверьте его имя в приложении «Этот компьютер», когда мобильное устройство опознается в качестве внешнего накопителя. Кстати, если компьютер не видит телефон, изучите наш материал, где мы подробно рассказывали о методах решения проблемы.

Как узнать характеристики

Логично, что характеристики можно узнать на сайте производителя. Допустим, если у вас смартфон Samsung, перейдите на официальный ресурс компании и отыщите там свою модель, используя поисковую строку. Далее перейдите в раздел «Характеристики» и изучите представленную здесь информацию.

Если вам ни о чем не говорят характеристики, прочтите материал, посвященный этой теме, где мы рассказывали, на что обратить внимание при покупке смартфона. Обратите внимание, что некоторые компании скрывают от глаз пользователей некоторые особенности своих устройств. В частности, Samsung не указывает модель процессора, хотя данный аспект является принципиально важным при выборе смартфона. На сайте Xiaomi подобных утаиваний нет, но более подробные характеристики все-таки представлены на сайте магазина.

Минус подобного способа заключается в возможном отсутствии интересующей вас модели, если ее нет в наличии, или она снята с производства. Поэтому рекомендую обращаться к помощи сторонних сервисов, агрегирующих все параметры устройств. Например, nanoreview.net. Здесь не только можно проверить характеристики смартфона, но и дополнительно узнать, сколько он набирает баллов в AnTuTu, а также ознакомиться с субъективными оценками экрана, производительности и автономности.

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К сожалению, на сторонних ресурсах вроде nanoreview.net нередко допускаются ошибки в описании моделей, поэтому вам не помешает приложение для просмотра характеристик:

У этого метода тоже есть свои недостатки. С его помощью вы можете узнать только характеристики своего смартфона, но не того, который собираетесь купить. Для уточнения информации о параметрах потенциальной покупки лучше все-таки обращаться к официальному сайту производителя.

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Сравнить смартфоны по характеристикам

Все, о чем мы сегодня рассказывали, необходимо для того, чтобы сравнить смартфоны и понять, какой из них лучше. Однако, используя разные источники для определения характеристик, бывает сложно сопоставить все параметры в единое целое. К счастью, есть сервисы, наглядно демонстрирующие разницу между смартфонами. Один из таких примеров — упомянутый ранее nanoreview.net. В специальном разделе вам нужно указать модели двух интересующих устройств, после чего на экране появятся подробности.

Еще один хороший сервис для сравнения смартфонов — приложение Versus. В нем тоже подробно описываются все различия и даются рекомендации по выбору того или иного устройства.

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Если вы хотите сравнить смартфоны Samsung, то советую обратиться к сервису, страница которого располагается на официальном сайте. Увы, подробные инструменты есть далеко не на каждом сайте производителя мобильных устройств, так что в качестве дополнительного варианта для сравнения стоит упомянуть ресурс любого интернет-магазина, будь то Ситилинк или DNS, где вы планируете купить смартфон.