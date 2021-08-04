Как настроить общий буфер обмена между Android и Windows

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что я всегда относился с большим скепсисом к преимуществам единой экосистемы, пересев с Android на iOS, я на себе ощутил все преимущества этого явления. Одной из крутейших фишек, которую предлагает Apple, заключается в том, что iPhone и Mac, по сути, можно использовать как составные части единого целого. Я могу принять звонки, которые поступают мне на iPhone, у себя на компьютере и могу скопировать что-то на одном устройстве, а вставить на другом. На Android ничего такого никогда не было. Но усилиями сторонних разработчиков схожие функции появятся и здесь.

Общий буфер обмена

Между Android и Windows можно настроить общий буфер обмена

Немногие знают, что у Microsoft есть несколько собственных приложений для Android. Одна из них – это клавиатура SwiftKey. На мой взгляд, она ничем не лучше и не хуже других. Но, так или иначе, для себя я выбрал Gboard от Google из-за точности распознавания.

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Очевидно, что такой же выбор сделали миллионы других пользователей, и Microsoft было жизненно необходимо перетянуть таких, как я, на свою сторону. Поэтому она решила реализовать общий буфер обмена между Android и Windows посредством SwiftKey.

Как скопировать с компьютера на телефон

Нововведение уже появилось в актуальной бета-версии SwiftKey, так что опробовать перенос данных между Android и Windows вы можете прямо сейчас. Разумеется, при условии, что у вас есть компьютер под управлением Windows 10. Версия Android при этом не имеет какого-либо значения. Главное, чтобы была возможность установить клавиатуру.

  • Скачайте бета-версию SwiftKey на Android по этой ссылке;
  • В настройках ОС назначьте её клавиатурой по умолчанию;
Буфер обмена

Общий буфер обмена пока доступен только в бета-версии SwiftKey

  • Запустите SwiftKey и войдите в свой аккаунт Microsoft;
  • Откройте настройки клавиатуры и включите общий буфер обмена.

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Авторизация в учётной записи Microsoft обязательна на обоих устройствах – компьютере и смартфоне, — поскольку от этого зависит работа самого буфера обмена. Данные, которые вы копируете на одном устройстве, будут передаваться другому по облаку и храниться всего один час, после чего – автоматически удаляться.

Впрочем, в процессе обмена данными будет участвовать не только облако. Оно здесь нужно для определения устройств, между которыми необходимо передавать скопированные данные. Фактическая передача будет осуществляться по Wi-Fi и Bluetooth либо и по Wi-Fi, и по Bluetooth сразу для достижения оптимальной скорости.

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Клипборд

Буфер обмена SwiftKey работает в обе стороны

Однако одной авторизации будет недостаточно. Необходимо включить общий буфер обмена ещё и на вашем компьютере под управлением Windows. Это можно сделать в системных настройках. Отыщите там раздел «Буфер обмена» и включите функцию синхронизации. Для этого бета-версию Windows 10 или 11 устанавливать не придётся.

Безусловно, этого явно недостаточно для того, чтобы добиться той же функциональности, которую предлагает своим пользователям Apple. Всё-таки функция Continuity, или «Непрерывность» позволяет делать куда больше:

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  • Handoff (возможность начать работу на одном устройстве и продолжить на другом);
  • Универсальный буфер обмена (возможность скопировать не только текст, но и фото, и видео);
  • Сотовые вызовы (возможность совершать и принимать звонки с iPhone на Mac, iPad или iPod Touch);
  • Переадресация (возможность получать и отправлять SMS с iPhone через Mac, iPad и iPod Touch);
  • Instant Hotspot (быстрое подключение к мобильной точке доступа без ввода пароля);
  • Авторазблокировка (быстрая разблокировка Mac с помощью Apple Watch без ввода пароля или биометрии).

Тем не менее, сам факт того, что Microsoft решила дать пользователям Android немного больше инструментов для совместной работы с Windows, уже заслуживает уважения. В конце концов, раньше у них не было таких возможностей в принципе, а теперь будет хоть что-то.

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