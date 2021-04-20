Как в Телеграме отправлять круглые видео

Несмотря на то что Telegram – далеко не самый популярный мессенджер в мире, в России у него довольно большая аудитория. Пользователям нравится его логика и удобство, а также отсутствие многих сложностей характерных для WhatsApp. Чего только стоит автоматическая загрузка истории чатов на любых устройствах без необходимости восстанавливать резервную копию. Ведь это так просто, интуитивно и понятно, что удивляешься, почему разработчики WhatsApp не сделали чего-то подобного. Однако и в Telegram есть функции, непонятные большинству пользователей. О них и поговорим.

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Одной из таких функций, как ни странно, оказались, круглые видео. Многие видят, как их собеседники или посторонние люди отправляют такие видео, но либо стесняются спросить у них, как это работает. Поэтому большинство просто обращается с этим вопросом в Google, не имея никакого представления о природе этой функции, хотя на самом деле в ней ничего сложного.

Как отправить видео сообщение в Телеграме

Круглые видео в Telegram – это просто видеосообщения. Ни что иное, как аналог голосовых сообщений. Соответственно, и отправляются они примерно тем же самым способом:

Запустите Telegram и перейдите в чат с собеседником, которому хотите отправить видеосообщение;

Справа от строки ввода сообщения нажмите на иконку микрофона один раз (но не удерживайте как для записи голосового);

После того как на месте микрофона появится значок камеры, нажмите и удерживайте её для записи;

Наведите камеру на своё лицо так, чтобы оно оказалось в кружке на экране, и запишите послание;

По окончании записи просто отпустите палец от кнопки записи, и видеосообщение отправится автоматически.

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Если в процессе записи видеосообщения вы поймёте, что оно получилось неудачным, или просто передумаете, вы сможете отменить его отправку по свайпу влево. Для этого, не отрывая палец от кнопки записи, просто проведите пальцем влево, как показано на экране. Это действие отменит отправку и удалит уже записанное видеосообщение, позволив вам переписать его заново. Впрочем, если с непривычки у вас не получится отменить отправку, и сообщение всё-таки уйдёт, вы сможете тут же его удалить.

Как удалить сообщение в Телеграме

Нажмите на отправленное сообщение пальцем и удерживайте;

В верхней части экрана появятся доступные действия;

Нажмите на значок корзины, а потом подтвердите удаление;

Главное – выбрать удаление и для себя, и для собеседника, чтобы сообщение не удалилось только у вас, но осталось у того, кому вы его отправили.

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На самом деле видеосообщения – это функция, которая не пользуется особой популярностью. Многие предпочитают записывать просто голосовые послания, когда им лень или некогда писать обычные. Но если при записи голосового собеседник слышит только ваш голос, то при записи видеосообщения он увидит ещё и ваше лицо. А поскольку этого обычно многие ну никак не хотят допускать, то и предпочитают не записывать послания, где их видно.

При необходимости вернуться к записи голосовых сообщений вместо круглых видео достаточно будет просто один раз нажать на кнопку камеры справа от строки ввода текстового сообщения. Таким образом очень легко переключаться между ними в зависимости от того, какой тип общения с собеседником вы хотите выбрать. Главное – помните, что нажимать нужно единожды и очень быстро, чтобы не спровоцировать случайную запись видео- или аудиосообщения. В противном случае оно может отправиться собеседнику против вашей воли.