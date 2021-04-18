В бете Telegram для Android появились магазины. Проверил лично

Несмотря на то что Telegram явно уступает WhatsApp и ряду других мессенджеров по популярности, его аудитория растёт весьма и весьма активно. Этому способствует не только простой и логичный интерфейс без заморочек, как у WhatsApp, но и регулярное расширение функциональных возможностей. Например, недавно Telegram получил поддержку голосовых чатов в стиле Clubhouse, а до этого он обзавёлся функцией редактирования и удаления любых ранее отправленных сообщений. Короче, очень круто. Но скоро в Telegram появятся и встроенные магазины. Вернее, уже появились.

Telegram для Android получил обновление с функциями из Clubhouse

В актуальной бета-версии Telegram для Android, которую можно скачать по этой ссылке, появилась возможность продавать товары и услуги на мощностях площадки. Торговля ведётся через ботов, и пока доступна только в тестовом режиме, но любой желающий уже может протестировать работу нововведения.

Как установить бету Telegram

Если вам интересно опробовать, как работают магазины в Telegram, вам необходимо провести небольшую подготовку:

Скачайте бета-версию Telegram по этой ссылке и установите;

Пройдите авторизацию в Telegram со своим номером телефона;

Перейдите по этой ссылке в бот для тестирования торговли;

Выберите товар и нажмите «Оплатить», но не оплачивайте.

Telegram для Android получил официальную версию с пиратским контентом

По сути, пока товаров немного, всё устроено очень удобно. Пользователь сам может выбрать товар в чате, ознакомиться с его описанием и оплатить всего лишь в два действия. Первое действие – выбор товара, а второе – непосредственно оплата. Если оплачиваете картой, достаточно всего лишь один раз ввести данные. Но можно платить и через другие системы оплаты.

На данном этапе есть только Google Pay, но в ближайшее время добавятся и другие:

Сбербанк

ЮMoney

Stripe

Tranzzo

Payme

CLICK

LiqPay

ECOMMPAY

Как покупать в Telegram

Такой спектр систем оплаты, через которые можно проводить оплату, очень радует. Пользователи смогут не вводить данные своих карт, если боятся, а просто использовать платёжные виджеты. Больше всего пользователи доверяют Сбербанку, а значит, никакого страха, скорее всего, не будет. Но, с другой стороны, может оказаться и наоборот. Менее продвинутые пользователи испугаются, что у них спишут деньги, и не станут ничего покупать. Поэтому Telegram предстоит провести масштабный ликбез среди своих клиентов.

Для безопасности платёжных данных Telegram при привязке банковской карты требует в строгом порядке настроить двухфакторную аутентификацию. Это обязательное условие. В противном случае, добавить карту не удастся. Однако оплатить покупку бесконтактным способом при помощи одной из платёжных систем – вполне. Я попробовал провести транзакцию через Google Pay, и никаких дополнительных условий выполнять не потребовалось.

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Правда, лично меня пока не очень устраивает логика выставления ассортимента магазинов. Сейчас всё устроено так, что каждый товар или услуга представлены в виде отдельного сообщения чата. Да, у них есть картинка и описание, но выбирать из них не очень удобно. Было бы куда круче, если бы дизайнеры предложили возможность сделать ассортимент сеткой, как в обычных интернет-магазинах, скрыв описание, предлагая только картинку.

Но очевидно, что с этим разберутся. Ведь, как известно, где деньги – там люди, а значит, и клиентоориентированность. Другое дело, что пока Павел Дуров предпочитает принимать оплату посредством известных платёжных систем, не делая своей, хотя явно мог бы. Ну, а что? Существуют же внутриигровые валюты вроде V-баксов в Fortnite. Так же и здесь могли бы появиться какие-нибудь грамы или телеграмчики, в которые было бы нужно конвертировать обычную валюту. Правда, позволят ли США действовать таким образом – большой вопрос.