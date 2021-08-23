Как вернуть старый дизайн в Chrome для Android

Несмотря на то что Google чаще одного раза в месяц выпускает обновления для мобильной версии Chrome, все изменения, которым подвергался браузер, были в основном функциональными. То есть никаких внешних преобразований с ним не происходило, и оформление Chrome почти всё время оставалось прежним. Пожалуй, единственное знаковое изменение интерфейса браузера было ещё в начале года, когда Google добавила механизм группировки вкладок. Но теперь она изменила ещё и стартовый экран, от которого многие предпочли бы отказаться. Рассказываем, как это сделать.

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Изменение дизайна стартового экрана Chrome, которое произошло в результате последнего обновления, сложно назвать таким уж масштабным. Просто теперь между блоком часто посещаемых сайтов и рекомендованными статьями из подборки Google появился ещё один новый блок. Он содержит в себе запущенные веб-страницы, которые вы можете быстро открыть, не переходя в меню вкладок.

Новый дизайн в Google Chrome. Как отключить

Выглядит это следующим образом:

Вкладки размещаются каруселью, которую можно пролистать и найти те веб-страницы, которые у вас открыты. То есть это не недавно запущенные сайты, а те, которые работают в данный момент в фоновом режиме. Всего у пользователя есть три возможных действия: открыть вкладку, закрыть нажатием на крестик и развернуть все вкладки по нажатию на кнопку View all.

Пока, к счастью, нововведение появилось не у всех пользователей. Например, у меня его всё ещё нет. Значит, Google применяет изменения выборочно, активируя их принудительно у себя на серверах. Несмотря на это, если нововведение уже вступило в силу на вашем устройстве, его можно отменить, отключив всего лишь один параметр настроек браузера.

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Запустите Chrome и перейдите по адресу chrome://flags;

В поисковой строке найдите пункт #enable-start-surface;

В выпадающем окне под параметром выберите Disabled;

Перезагрузите браузер кнопкой Relaunch внизу экрана.

Очевидно, дизайнеры рассчитывали на то, что пользователи будут в восторге от нового варианта оформления. Дескать, теперь есть возможность вернуться к открытым вкладкам практически из любого места интерфейса. По логике вещей это и правда, хорошая возможность, учитывая, что придётся тратить меньше времени на возврат. Но, с другой, очень важно дать пользователям возможность самим решать, что им удобно, а что – нет.

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После того, как вы отключите данный параметр, новый блок с открытыми вкладками должен пропасть со стартовой страницы. Вместо него будут те же элементы, которые были там до обновления: часто посещаемые веб-сайты и рекомендации Google. Главное – именно отключить параметр кнопкой Disabled, а не Default. Обращайте на это внимание. По дефолту ничего не отключится.

Учитывайте, что эта инструкция может быть временной мерой. Дело в том, что, если Google сочтёт нововведение удачным, она окончательно применит это изменение. Тогда параметр, позволяющий принудительно отключить этот дизайнерский элемент, исчезнет из экспериментального меню, и его будет нельзя просто так отменить. Так что надеемся на лучшее.

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Впрочем, прежде чем это произойдёт, может пройти несколько месяцев. Как правило, Google подолгу не меняет содержание меню флагов, где скрываются экспериментальные функции. Поэтому как минимум 3-4, а то и больше месяцев вы сможете наслаждаться старым дизайном Google Chrome. А там, глядишь, разработчики придумают что-то новое, что будет бесить вас больше, и вы забудете о вкладках на стартовой странице.

В самом крайнем случае, если ничего не получится, вы можете просто установить старую версию Google Chrome себе на смартфон. Её можно скачать на сайте APKMirror, где размещаются установочные файлы абсолютного большинства приложений. Поэтому переходите по этой ссылке и скачивайте Chrome 92. Это как раз та версия, к которой изменение примениться не должно. Но, если но всё-таки применится, выбирайте ещё более раннюю сборку.