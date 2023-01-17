Как включить AirPlay на Android TV, если его нет

Не секрет, что производители устройств частенько перенимают друг у друга какие-то функции, несмотря на кажущуюся вражду. Так, компании, которые производят технику, добавляют поддержку AirPlay в свои устройства. Казалось бы, как так? На самом деле, ничего особенного нет: та же Samsung внедряет повтор экрана в свои телевизоры без зазрения совести, ведь это и вправду удобно. Какая-никакая кроссплатформенность! Но некоторые пользователи, несмотря на навороченность телевизора, попросту не могут включить эту функцию, потому что ее нет. К счастью, это можно исправить. Поговорим о том, что такое AirPlay в телевизоре и как его активировать, а также о том, как добавить повтор экрана в Android TV, если его нет.

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Что такое AirPlay

AirPlay — это фирменный протокол Apple для передачи данных. Он позволяет транслировать экран с iOS, iPadOS или macOS на устройства с поддержкой этой технологии. Забавно, но это может быть и вышеупомянутый монитор или телевизор Samsung, LG на фирменных операционках и даже устройство под управлением Android TV от малоизвестного OEM-производителя.

Получается, без подключения по кабелю можно транслировать презентацию или просто сериал на большой экран? Да, но есть ограничения: контент из Apple Music или Apple TV+ могут не отображаться при повторе экрана. Это нормальная практика, так как активна DRM-защита авторских прав. С другой стороны, вы можете транслировать видео из браузера или сторонних приложений — проблем не будет.

Но иногда в телевизоре нет AirPlay: скорее всего, на этом сэкономили при создании устройства, так как пришлось бы платить Apple за сертификацию. Поэтому на официальных сайтах производителей вам вполне легально предложат использовать стороннее приложение для трансляции.

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Как включить AirPlay на Android TV

Если ваш телевизор поддерживает AirPlay, то включить трансляцию экрана не составит труда.

Убедитесь, что телевизор и смартфон подключены к одной сети Wi-Fi.

Откройте Пункт управления на iPhone и нажмите «Повтор экрана».

Выберите в списке появившийся телевизор Android TV.

Введите пароль на Айфоне, если он появится на экране телевизора.

Для того, чтобы отключить трансляцию по AirPlay, достаточно всего лишь повторно открыть Пункт управления и нажать «Остановить повтор».

Обратите внимание, что иногда при попытке подключить Айфон к телевизору попросту ничего не выходит — создать подключение нельзя, так как устройства не видят друг друга. Скорее всего, это значит, что телевизор не поддерживает AirPlay. Но это можно легко исправить.

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Как вывести изображение с Айфона на телевизор

Есть несколько приложений, позволяющих добавить AirPlay в Android TV. Точнее, они его имитируют, так как технология работает на основе Wi-Fi. Смотрите как все просто.

Скачиваем приложение AirDroid.

Открываем его на Айфоне и нажимаем «Сканировать код».

На телевизоре открываем в браузере веб-страницу webcast.airdroid.com и сканируем появившийся QR-код с Айфона.

Даем разрешение для начала работы AirPlay на экране Андроид ТВ и нажимаем «Начать трансляцию» на Айфоне.

Наслаждаемся!

Удобно, что приложение нужно только для устройства, с которого будет транслироваться изображение: на телевизоре нужно всего лишь открыть страничку с QR-кодом в браузере. Если вам мешает верхняя панель Google Chrome, можно развернуть трансляцию на весь экран — тогда она пропадет.

Единственный нюанс — придется создать учетную запись на устройстве-приемнике, а это не так-то просто сделать на телевизоре. Без учетки включить AirPlay не получится. В остальном утилита бесплатна и проста в использовании, не требует дополнительных настроек. Но я бы на вашем месте установил 60 fps вместо 30 по умолчанию.

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При этом аналог AirPlay можно использовать даже на ПК вместо телевизора, а при необходимости можно «развернуть» трансляцию в обратную сторону: то есть, передать экран компьютера на смартфон ровно таким же образом.

Помимо этого приложения одно из самых удобных — ApowerMirror. Его нужно установить на оба устройства, после чего отсканировать QR-код похожим образом. В отличие от AirDroid, в нем не нужно дополнительно регистрироваться и мучаться с установкой браузера — утилита уже есть в Google Play на телевизоре.

Не забудьте про старый-добрый способ подключения Айфона к телевизору — по проводу. Для этого достаточно купить переходник HDMI и подключить к нему кабель Lightning, после чего переключить в настройках телевизора источник изображения. После этого дисплей смартфона отобразится на экране — это самый простой способ, который работает даже с обычными телевизорами без Smart TV!

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Так что, при покупке телевизора с Android TV обязательно обратите внимание на встроенный AirPlay и несколько других полезных функций. О фишках, за которые можно смело переплатить, читайте в нашем материале.