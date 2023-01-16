Что будет, если США отключат в России все смартфоны на iOS и Android и есть ли выход

Выход с новогодних каникул в этом году ознаменовался новостью о возможном отключении смартфонов всех россиян, о чём не вспоминали, кажется, ещё с прошлой весны. Несмотря на то что поначалу этого действительно боялись, со временем стало ясно, что ничего подобного ни Apple, ни Google скорее всего делать не будут. Да и зачем, если финансово от этого точно не выиграть, а репутационные потери будут весьма и весьма существенными, поскольку люди во всём мире будут знать, что они тоже подвержены такому же риску. Но, судя по демаршам западных компаний, которые одна за другой уходят с российского рынка, быть в чём-либо уверенным на 100% уже точно нельзя. Поэтому будет не лишним заранее разобраться, что нас может ждать, если iOS и Android в России всё-таки отключат.

Могут ли отключить смартфоны в России

О том, могут ли Apple и Google отключить iOS и Android в РФ, мы уже разбирались вот тут и вот здесь. Можете почитать, если интересно. Тогда мы выяснили, что такая возможность у компаний действительно есть, несмотря на то что до сих пор истории неизвестно ни об одном подобном случае.

Однако — будем честны — ситуаций, подобной нашей в истории тоже не было. Массовые исходы компаний из стран-изгоев вроде Ирана и ЮАР времён апартеида и правда случались. Но, поскольку основное давление на них пришлось на времена, когда смартфонов ещё не было, отключать там было попросту нечего.

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В России есть что отключать, и очень много. Сегодня в нашей стране количеств одних только смартфонов равняется (а по другим данным даже превышает) численность населения. А ведь есть ещё планшеты, плееры, компьютеры, телевизоры и много других типов устройств, работающих на зарубежном ПО. Так что если отключат, будет тот ещё блэкаут.

Какие есть операционные системы

Подавляющее большинство современных устройств в России работает на американских операционных системах, либо на их производных:

Смартфоны — iOS, Android или HarmonyOS (встречаются варианты на KaiOS, Linux и Ubuntu)

Планшеты — iOS, Android, Windows, HarmonyOS (изредка попадаются модели на Ubuntu)

Компьютеры — macOS, Windows, Linux (попадается также Unix и какие-то проприетарные ОС)

Телевизоры — Android TV, HarmonyOS (а также корейские Tizen или WebOS и китайская VIDAA)

Если США решатся отлучить нас от своих операционных систем, то работать перестанут до 99% всех устройств, которыми мы сегодня пользуемся. Это в основном все гаджеты, использующие iOS, Android и Windows. С корейцами у нас отношения вроде как получше, поэтому WebOS и Tizen в стране останутся или, по крайней мере, сразу точно не отключатся. Но это телевизоры.

А что касается смартфонов? С ними ситуация будет точно непростая. В России есть своя операционная система для мобильных устройств, которая носит название Аврора. Но, во-первых, на коммерческие смартфоны её до сих пор не устанавливают. А, во-вторых, она построена на базе финской SailfishOS, разработанной компанией Jolla.

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Да, Аврору довольно сильно подрихтовали. Но есть проблема: развивать её в отрыве от Jolla будет проблематично. А Jolla, о чём почему-то почти никто не знает, ещё прошлой весной объявила о разрыве отношений с Минцифры. Нам сложно судить о влиянии, которое финны оказывали на Аврору, но очевидно, что какую-то роль в её развитии они всё-таки играли.

На это косвенно указывает желание Jolla выйти из российского бизнеса, избавившись от доли в «Открытой мобильной платформе». Но, как бы там ни было, для коммерческого использования Аврора точно не годится хотя бы потому, что не имеет подходящих смартфонов, на которые её можно было бы устанавливать и которые хотели бы покупать россияне. Аналогичная ситуация, кстати, у потенциально новой ОС от Ростелекома, Сбера и Яндекса.

Чем заменить Андроид в России

Выходит, что остаются только китайцы из Huawei с их HarmonyOS. Несмотря на то что она тоже построена на базе Android, скорее всего, эта платформа построена таким образом, что влиять на неё Google не может. Поэтому опасаться отключения китайских смартфонов по решению поискового гиганта не стоит. Но есть одно большое «но».

Оно заключается в сильном влиянии, которое США имеют на Huawei. Если помните, именно они запретили китайцам выпускать свои процессоры Kirin, пригрозив всем заводам, с которыми они сотрудничали. В результате Huwei была вынуждена перейти на чипы Qualcomm, но исключительно с разрешения американского правительства.

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Оно контролирует не только объёмы процессоров, которые получает Huawei, но и их ревизии. Именно поэтому, кстати, флагман бренда Mate 50 работает на урезанной версии Snapdragon 8+ Gen 1, который не поддерживает 5G. Новейший Snapdragon 8 Gen 2 китайцам и вовсе не дали, очевидно, сочтя, что им хватит и прошлогоднего.

Уйдёт ли Хуавей из России

Но что там процессоры, если США даже решают, куда и в каких количествах Huawei может импортировать свои смартфоны. Поговаривают, что именно поэтому китайцы были вынуждены сократить часть своего бизнеса в России, перейдя на торговлю фирменными устройствами через дистрибуторов и через сторонние площадки вроде AliExpress. Поэтому я не удивлюсь тому, что Huawei полностью уйдёт с российского рынка, если так решат в США. В конце концов, лучше пожертвовать присутствием в одной стране, чем всем своим бизнесом целиком.

Индийская KaiOS, которая пользуется популярностью у индийцев, у нас не имеет того уровня распространения, что у себя на родине. Это объясняется тем, что сама платформа предназначена в основном для кнопочных телефонов с выходом в интернет. Она поддерживает популярные интернет-сервисы и социальные сети, но нашего пользователя, привыкшего к передовым экранам и мощному железу, в KaiOS не затянешь.

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Поймите меня правильно: я не пытаюсь вас напугать. Хотя, конечно, если в США решат отрезать РФ от своих операционных систем, нам будет попросту нечем заменить наши смартфоны, планшеты и компьютеры. Кто бы что ни говорил, я искренне полагаю, что блокировок не произойдёт. Слишком это нерационально.

В конце концов, даже Иран, где фиксируется более длительное противостояние с США, никто ничего не отключал. Так что пользуйтесь своими гаджетами и не накручивайте себя. Тем более, что — случись что — вы этого предотвратить всё равно не сможете.