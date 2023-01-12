Полезные функции телевизоров c Android TV, которые обязательно вам пригодятся

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Иван Герасимов 0

При покупке умного телевизора многие ошибочно выбирают устройство по внешнему виду или марке: главное, чтобы он был побольше, с тонкими рамками вокруг экрана и от более-менее известного производителя. Но так делать не стоит, иначе вы можете оказаться владельцем красивого, но откровенно плохого телевизора. В своих статьях об Android TV я не раз упоминал о том, что перед покупкой нужно проверить телевизор самостоятельно. Благодаря этому вы можете обнаружить в списке характеристик полезные функции, которые вам явно пригодятся в будущем — за них даже стоит немного переплатить!

Полезные функции телевизоров c Android TV, которые обязательно вам пригодятся. Эти фишки должны быть в вашем телевизоре с Android TV! Фото.

Эти фишки должны быть в вашем телевизоре с Android TV!

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AirPlay на Андроид ТВ

AirPlay на Андроид ТВ. Не каждый телевизор с Android TV поддерживает AirPlay. Будьте внимательны. Фото.

Не каждый телевизор с Android TV поддерживает AirPlay. Будьте внимательны

Несмотря на то, что AirPlay — одна из разработок Apple, вы запросто можете найти телевизор на Android TV с поддержкой этой функции. Он позволяет дублировать контент с iPhone, iPad или Mac, включать музыку или регулировать уровень громкости, превращая его во второй экран. Это позволяет запустить сериал на смартфоне и включить трансляцию на большой экран, не скачивая дополнительных приложений!

Правда, сделать подобие AirPlay можно, но придется немного повозиться или подключить телефон по кабелю — вряд ли вы захотите этим заниматься. Так что, если есть возможность, обязательно купите телевизор с AirPlay — эта функция вам пригодится.

Бесполезные функции телевизоров с Android TV, за которые вы зря переплачиваете

Какой экран телевизора лучше для глаз

Android TV — открытая платформа, поэтому ее используют разные производители, о которых вы могли не знать. Но это не значит, что их телевизоры имеют плохие экраны. Для этого вам обязательно нужно уточнить максимальную яркость яркость.

Дело в том, что в солнечные летние дни телевизор с блеклым экраном смотреть будет невозможно — он будет бликовать. Ориентируйтесь на яркость экрана свыше 300 нит, желательно — даже от 350: такие модели есть даже у не самых известных, но проверенных производителей. А вот телевизоры с низкой яркостью вроде 200-250 нит лучше обходить стороной.

Какой экран телевизора лучше для глаз. HDR в телевизоре явно пригодится при просмотре фильмов с темными сценами. Фото.

HDR в телевизоре явно пригодится при просмотре фильмов с темными сценами

Если все-таки вы совершили ошибку и купили телевизор с блеклым экраном, то исправить ситуацию поможет поворотный кронштейн. Можно установить его вместо наклонного, чтобы в солнечную погоду телевизор меньше отсвечивал и бликовал.

Купить поворотный кронштейн

Не забудьте обратить внимание на Смарт-телевизор с HDR: технология улучшает детализацию изображения в темных сценах. В современных фильмах их как раз много, поэтому HDR сделает ее не только реалистичнее, но и ярче. Например, в телевизоре от Яндекса максимальная яркость составляет 300 нит, но именно HDR влияет на насыщенность цветов.

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Функция Wi-Fi в телевизоре

Казалось бы, в 2023 году телевизоры со Smart TV должны поддерживать все стандарты Wi-Fi, но на деле это не так: некоторые модели до сих пор работают только с Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому скорость соединения у них ниже, а сбоев из-за стен или других подключенных устройств — больше. Wi-Fi 5 будет полезен, если роутер находится в той же комнате, что и телевизор — вы сразу заметите, что при включении не будет уведомления о том, что интернет не подключен.

Функция Wi-Fi в телевизоре. Обратите внимание на версию Wi-Fi в телевизоре — желательно, чтобы он поддерживал 5 ГГц. Фото.

Обратите внимание на версию Wi-Fi в телевизоре — желательно, чтобы он поддерживал 5 ГГц

Правда, узнать о наличии Wi-Fi 5 в телевизоре придется самостоятельно: как правило, консультанты в магазинах не знают о таких тонкостях, поэтому с удовольствием продадут вам старую модель в надежде, что вы не заметите подвоха. Если вам понравилась модель телевизора только с поддержкой Wi-Fi 4, то лучше забыть о ней. Потом спасибо скажете!

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Телевизор с хорошим звуком

Многие бюджетные телевизоры с Android TV имеют всяческие звуковые надстройки, но это вам не поможет, если в него установлены слабые динамики. Да-да, не удивляйтесь: громкость тоже нужно проверить прямо в магазине! На форумах я обнаружил немало отзывов пользователей, жалующихся, что телевизор с динамиками на 10 Вт звучит не громче телефона. При покупке лучше отталкиваться от 20 Вт: это значит, что вы всегда можете включить на нем музыку или подкаст — звук будет слышно в любой комнате.

Телевизор с хорошим звуком. Мощность динамиков — важный критерий, на который вы должны обратить внимание при выборе телевизора. Фото.

Мощность динамиков — важный критерий, на который вы должны обратить внимание при выборе телевизора

Еще лучше, если мощность динамиков в телевизоре будет около 30 Вт — это сравнимо с Яндекс.Станцией 2. Конечно, вряд ли вы будете выкручивать ее на полную, но только динамики на 10 Вт на максимуме будут хрипеть и надрываться, а на 25-30 Вт можно спокойно выставить среднюю громкость и не слышать искажений. Повторюсь: проверять звук нужно самостоятельно, ибо под заявленными 20 Вт могут скрываться лишь 10-15. За этот компонент можно смело переплатить тысячу-другую — не пожалеете! Вот отличный телевизор Realme с громкими динамиками на 24 Вт и поддержкой Dolby Atmos, чтобы звук был немного объемнее.

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Также рекомендую обратить внимание на встроенный режим ожидания в телевизоре: как оказалось, он вшит далеко не во все модели с Android TV. Эта фишка очень пригодится вам, если не захотите лишний раз выключать телевизор со Smart TV.

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