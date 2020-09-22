Как включить библиотеку приложений из iOS 14 на любом Android

Ровно неделю назад Apple выпустила iOS 14. Запуск, впрочем, как и бета-тестирования обновления, прошли на удивление гладко. В результате уже на пятый день доля принятия новой версии операционной системы превысила 25%, обойдя по этому показателю и iOS 12, и iOS 13. Сказалось обилие новых функций, которые владельцы iPhone и iPad в большинстве своём ждали очень и очень давно. Впрочем, как выяснилось, пользователи Android тоже совершенно не прочь обжиться чем-нибудь новеньким из iOS 14. Объясняю на пальцах, как на Android получить библиотеку приложений.

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Для начала разберёмся с тем, что такое библиотека приложений на iOS 14. Говоря простым языком, это встроенный инструмент каталогизации софта. При его активации он делит установленные приложения на группы и объединяет их в папки. Правда, в отличие от обычных папок, которые пользователи вольны создавать самостоятельно, эти имеют более крупный вид, позволяя с удобством определять содержимое даже без названия. В результате игры объединяются в папку с играми, соцсети – с соцсетями, а недавно запускаемые – отправляются в недавно запускаемые.

Как разбить приложения по папкам

На Android по умолчанию нет возможности каталогизировать приложения таким же образом. Но поскольку Google, в отличие от Apple, никак не ограничивает независимых разработчиков в создании софта, в Google Play есть масса решений, позволяющих заменить библиотеку приложений из iOS 14. Я же выбрал, на мой взгляд, самое популярное и максимально простое – Smart Drawer. Но, если вам по какой-то причине не зайдёт выбранная мной утилита, вы всегда можете отыскать в фирменном каталоге Google что-нибудь на замену.

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Скачайте Smart Drawer себе на смартфон из Google Play;

Запустите его, включите функцию автоматической сортировки и нажмите Start;

Произойдёт распределение приложений по категориям, переключаться между которыми можно с помощью иконок слева;

При необходимости перенести приложение в другую категорию нажмите на его иконку и удерживайте, после чего перетащите его туда, куда нужно;

Если вас не устраивает список вкладок, нажмите на них пальцем и держите до появления контекстного меню;

Здесь вы сможете переименовать уже имеющуюся вкладку, изменить её иконку или добавить свою собственную вкладку.

Библиотека приложений на Android

Как и библиотека приложений в iOS 14, Smart Drawer не работает в качестве перманентного режима. То есть вы можете запустить функцию каталогизации и пользоваться ей, не выходя, до тех пор, пока случайно или специально не выполните действие по возврату на рабочий стол – например, не свайпните по экране сверху вниз или не нажмёте на кнопку Home. Но, на мой взгляд, это и удобно, потому что вам вряд ли захочется путешествовать в настройки и переключать режим на обычный. А так – простой свайп и ты в привычном интерфейсе.

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Несмотря на то что внешнее оформление Smart Drawer отличается от воплощения Apple, на мой вкус, такое решение выглядит даже лучше. Здесь ты сразу видишь крупные иконки вкладок, а не вынужден бегать глазами по папкам в поисках нужных приложений. Такое исполнение определённо оценят не только люди с нарушениями зрения, для которых чем больше видимый объект, тем лучше, но и пользователи без таковых, ведь, как ни крути, всевозможные указатели в виде картинок воспринимаются куда лучше и только облегчают нашу жизнь.