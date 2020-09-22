Как включить библиотеку приложений из iOS 14 на любом Android

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Иван Кузнецов 1

Ровно неделю назад Apple выпустила iOS 14. Запуск, впрочем, как и бета-тестирования обновления, прошли на удивление гладко. В результате уже на пятый день доля принятия новой версии операционной системы превысила 25%, обойдя по этому показателю и iOS 12, и iOS 13. Сказалось обилие новых функций, которые владельцы iPhone и iPad в большинстве своём ждали очень и очень давно. Впрочем, как выяснилось, пользователи Android тоже совершенно не прочь обжиться чем-нибудь новеньким из iOS 14. Объясняю на пальцах, как на Android получить библиотеку приложений.

Библиотека приложений на iOS

Включить библиотеку приложений можно и на Android

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Для начала разберёмся с тем, что такое библиотека приложений на iOS 14. Говоря простым языком, это встроенный инструмент каталогизации софта. При его активации он делит установленные приложения на группы и объединяет их в папки. Правда, в отличие от обычных папок, которые пользователи вольны создавать самостоятельно, эти имеют более крупный вид, позволяя с удобством определять содержимое даже без названия. В результате игры объединяются в папку с играми, соцсети – с соцсетями, а недавно запускаемые – отправляются в недавно запускаемые.

Как разбить приложения по папкам

На Android по умолчанию нет возможности каталогизировать приложения таким же образом. Но поскольку Google, в отличие от Apple, никак не ограничивает независимых разработчиков в создании софта, в Google Play есть масса решений, позволяющих заменить библиотеку приложений из iOS 14. Я же выбрал, на мой взгляд, самое популярное и максимально простое – Smart Drawer. Но, если вам по какой-то причине не зайдёт выбранная мной утилита, вы всегда можете отыскать в фирменном каталоге Google что-нибудь на замену.

Что я люблю в iOS больше, чем в Android

  • Скачайте Smart Drawer себе на смартфон из Google Play;
  • Запустите его, включите функцию автоматической сортировки и нажмите Start;
Smart Drawer

Smart Drawer самостоятельно распределяет приложения по вкладкам

  • Произойдёт распределение приложений по категориям, переключаться между которыми можно с помощью иконок слева;
  • При необходимости перенести приложение в другую категорию нажмите на его иконку и удерживайте, после чего перетащите его туда, куда нужно;
Библиотека приложений

При необходимости вкладки можно удалить, добавить или изменить имеющиеся

  • Если вас не устраивает список вкладок, нажмите на них пальцем и держите до появления контекстного меню;
  • Здесь вы сможете переименовать уже имеющуюся вкладку, изменить её иконку или добавить свою собственную вкладку.

Библиотека приложений на Android

App Library

Мне решение Smart Drawer нравится больше, чем App Library

Как и библиотека приложений в iOS 14, Smart Drawer не работает в качестве перманентного режима. То есть вы можете запустить функцию каталогизации и пользоваться ей, не выходя, до тех пор, пока случайно или специально не выполните действие по возврату на рабочий стол – например, не свайпните по экране сверху вниз или не нажмёте на кнопку Home. Но, на мой взгляд, это и удобно, потому что вам вряд ли захочется путешествовать в настройки и переключать режим на обычный. А так – простой свайп и ты в привычном интерфейсе.

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Несмотря на то что внешнее оформление Smart Drawer отличается от воплощения Apple, на мой вкус, такое решение выглядит даже лучше. Здесь ты сразу видишь крупные иконки вкладок, а не вынужден бегать глазами по папкам в поисках нужных приложений. Такое исполнение определённо оценят не только люди с нарушениями зрения, для которых чем больше видимый объект, тем лучше, но и пользователи без таковых, ведь, как ни крути, всевозможные указатели в виде картинок воспринимаются куда лучше и только облегчают нашу жизнь.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Клёво. Но .. предпочитаю делать это вручну. Без непонятного ИИ

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