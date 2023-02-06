Как восстановить удаленный WhatsApp на телефоне

WhatsApp является самым популярным мессенджером в нашей стране, которым пользуются миллионы людей на своих смартфонах. В нем умещаются рабочие чаты, а также переписка с друзьями и близкими, что говорит о невероятной важности приложения. Как и любую другую программу, WhatsApp можно удалить. На вопрос, зачем это делать, каждый пускай ответит сам. Но вне зависимости от причины удаления в какой-то момент вы определенно захотите восстановить Ватсап. И сегодня я расскажу, что для этого понадобится.

Почему пропал Ватсап

Если вы задаетесь вопросом, можно ли восстановить Ватсап, то сразу дам утвердительный ответ. Причем вернуть удастся не только само приложение, но и всю переписку. Впрочем, об этом поговорим чуть позже, а пока попытаемся понять, почему исчез Ватсап, если программа всегда была на главном экране телефона.

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Самая банальная причина пропажи — удаление приложения. Если Ватсап удален, то на вашем смартфоне не осталось никаких данных, связанных с этой программой, включая ярлык ее запуска. Однако, если вы не можете найти приложение на привычном месте, не спешите его переустанавливать. Возможно, оно скрыто, или его ярлык был перемещен. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадки, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Введите в поисковую строку запрос «WhatsApp».

Если поиск выдаст приложение мессенджера, то WhatsApp все еще установлен на телефоне. Просто нужно внимательнее его поискать. В этой связи рекомендую прочитать текст о том, как скрыть приложение на Android. Не исключено, что вы случайно или намеренно воспользовались одним из способов, позволяющих спрятать программу, а наша инструкция поможет отменить скрытие. Все равно не получается найти Ватсап? Тогда удалите приложение, а потом восстановите его:

Откройте WhatsApp в списке установленных приложений. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите действие.

Прибегайте к деинсталляции только в том случае, если ранее вы проверили все папки на рабочем столе, меню приложений и второе пространство. Далее я расскажу, как вернуть удаленный Ватсап.

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Как восстановить Ватсап после удаления

Не важно, случайно или намеренно вы удалили приложение. Вернуть Ватсап можно, повторно установив программу на свой смартфон. Легче всего это сделать через магазин приложений Google Play:

Перейдите на страницу WhatsApp в Google Play. Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь окончания загрузки и установки приложения.

После этого на рабочем столе появится иконка пропавшего ранее WhatsApp. Если по каким-то причинам у вас не работает Google Play, или вы являетесь владельцем смартфона HUAWEI, придется установить Ватсап на телефон вручную:

Откройте официальный сайт WhatsApp, воспользовавшись гиперссылкой. Нажмите кнопку «Установщик пакета». Дождитесь окончания загрузки APK-файла. Откройте файл через стандартное приложение «Проводник» или «Менеджер файлов». Нажмите кнопку «Установить».

Тем, кто ранее никогда не восстанавливал приложения таким способом, смартфон предложит дать разрешение на установку из неизвестных источников.

Как восстановить переписку в Ватсапе после удаления

Итак, мы вернули приложение. После установки его иконка должна появиться на главном экране или в списке установленных программ. Но теперь нам нужно восстановить переписку Ватсап на Андроид:

Запустите приложение. Примите условия пользовательского соглашения и введите номер, привязанный к вашем аккаунту. Подтвердите вход вводом кода из ответного SMS-сообщения. Если не приходит код авторизации WhatsApp, прочитайте наш материал, посвященный этой теме. После успешной авторизации появится окно с сообщением «Обнаружена резервная копия». Нажмите кнопку «Восстановить».

Если вы не увидели окно, предлагающее восстановить резервную копию, то с высокой долей вероятности ранее вы никогда не создавали бэкап, который нужен для возврата чатов.

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Как сделать резервную копию Ватсап

Чуть позже я обязательно расскажу, можно ли восстановить переписку Ватсап без резервной копии. Но сначала важно сказать несколько слов об особенностях создания бэкапа, чтобы в будущем вы не сталкивались с подобной проблемой. Посмотрите, как сделать резервную копию Ватсап:

Запустите приложение. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу. Перейдите в «Настройки», а затем поочередно откройте «Чаты» и «Резервная копия чатов». Во вкладке «Аккаунт Google» выберите профиль, который будет использоваться для создания бэкапа. Нажмите кнопку «Создать резервную копию» и дождитесь окончания загрузки.

Также советую настроить периодичность автоматического создания бэкапа во вкладке «Копировать в Google Диск». Это поможет избежать случайную потерю данных, если вы не успеете вовремя сделать копию.

Можно ли восстановить переписку Ватсап без резервной копии

Восстановить чаты Ватсап можно только через бэкап. Если не получается найти копию, то первым делом попробуйте изменить учетную запись в настройках резервного копирования. Откройте вкладку «Аккаунт Google», о которой я говорил ранее, и выберите другой профиль. Возможно, после этого вы увидите кнопку «Восстановить чаты».

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Ее нет? Значит, резервная копия Ватсап действительно не создавалась. Тогда единственным способом восстановить переписку станет личное обращение к своим собеседникам, каждый из которых должен выполнить несколько простых действий:

Открыть переписку с вами. Через «три точки» нажать кнопку «Еще», а затем — «Экспорт чата». Отправить вам копию любым удобным способом, включая WhatsApp.

Для восстановления переписки Ватсап файл нужно поместить в папку, расположенную по пути «Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Database». Если после перезапуска приложения сообщения не вернутся, скиньте копию в папку «Backups» и восстановите ее через настройки чатов WhatsApp.