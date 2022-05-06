Ватсап пишет: не удалось отправить SMS на указанный вами номер. Что делать

Как бы мы ни относились к Ватсапу, но оспаривать его популярность бесполезно. Все родительские чаты, общедомовые группы и в конце концов бизнес-аккаунты ведутся именно в WhatsApp, просто потому что он, как Сбербанк Онлайн, есть у всех. Возможно, это не самый удобный мессенджер, но уж точно самый востребованный на планете. Поэтому, хочешь — не хочешь, а установить его себе на смартфон и держать по крайней мере на всякий случай приходится каждому. Однако время от времени с ним случается проблемы, решить которые, на первый взгляд, самостоятельно кажется чем-то нереальным.

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Эта история произошла со мной вчера вечером. Я решил протестировать последнее обновление WhatsApp для Android, в котором появились реакции на сообщения как в Телеграме. На iOS апдейт ещё не вышел, поэтому я был вынужден выйти из аккаунта в Ватсапе на iPhone и войти в него на своём Honor. Однако каково же было моё удивление, когда код авторизации WhatsApp не пришёл.

Не приходит код авторизации WhatsApp

Он не просто не пришёл. Ватсап написал: не удалось отправить SMS на указанный вами номер. Пожалуйста, проверьте своё номер и повторите попытку через 1 час. Сказать, что я удивился, значит не сказать вообще ничего. Однако через час я повторил попытку авторизоваться, но получил ту же ошибку. Затем я повторил процедуру авторизации ещё раз перед сном и один раз сегодня утром, но результат был одним и тем же.

Тогда я стал разбираться в проблеме и выяснил, что я не единственный оказался в ситуации, когда не приходит SMS с кодом подтверждения Ватсап. Тех, у кого не получается войти в WhatsApp, довольно много. Однако причины на то могут быть самые разные:

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Вы вводите неправильный номер телефона . Проверьте, не ошиблись ли вы в наборе и используете ли вы верный код страны. Зачастую WhatsApp по умолчанию подставляет +1 вместо +7.

. Проверьте, не ошиблись ли вы в наборе и используете ли вы верный код страны. Зачастую WhatsApp по умолчанию подставляет +1 вместо +7. Вы вводите лишние символы . Ваш номер телефона должен быть записан в международном формате. Не используйте цифру 8 после кода страны и не добавляйте нули вместо недостающих цифр.

. Ваш номер телефона должен быть записан в международном формате. Не используйте цифру 8 после кода страны и не добавляйте нули вместо недостающих цифр. Вы используете устаревшую версию WhatsApp . Зачастую, если использовать старую версию мессенджера, она может сталкиваться с внутренними проблемами, препятствующими авторизации. Поэтому просто установите актуальную сборку из Google Play.

. Зачастую, если использовать старую версию мессенджера, она может сталкиваться с внутренними проблемами, препятствующими авторизации. Поэтому просто установите актуальную сборку из Google Play. Вы используете устаревшее устройство . Полный список устройств, которые можно считать устаревшими, дан в этой статье. Обязательно ознакомьтесь с ним и убедитесь, что пользуетесь смартфоном, который подходит для работы с Вотсапом.

. Полный список устройств, которые можно считать устаревшими, дан в этой статье. Обязательно ознакомьтесь с ним и убедитесь, что пользуетесь смартфоном, который подходит для работы с Вотсапом. У вас может быть отключена функция SMS . Если вы вводите номер телефона, привязанный к сим-карте для интернета, на неё могут не приходить SMS-сообщения с кодами авторизации.

. Если вы вводите номер телефона, привязанный к сим-карте для интернета, на неё могут не приходить SMS-сообщения с кодами авторизации. Все SMS пришли с задержкой разом. Возможно, вся проблема на стороне вашего оператора, который медленно доставляет подобные сообщения, а, возможно, причина в проблемах у самого Ватсап. В этом случае рекомендуется просто подождать какое-то время.

Как войти в Ватсап без кода подтверждения

Если вы всё проверили и убедились в том, что на вашей стороне проблемы гарантированно отсутствуют, но код авторизации WhatsApp всё равно не приходит, можно попробовать альтернативный путь входа. Он заключается в том, чтобы подтвердить свою личность не по SMS, а звонком. В этом случае вам поступит входящий звонок, мессенджер его зафиксирует и позволит войти в ваш аккаунт.

Вернитесь на экран авторизации в Ватсап;

Нажмите кнопку «Позвонить мне»;

Дайте мессенджеру разрешение на приём звонка;

Дождитесь звонка и подтверждения входа.

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В отличие от большинства сервисов, которые требуют, чтобы вы вводили в поле авторизации последние 4 цифры номера телефона, с которого вам поступил звонок, Ватсап работает иначе. Сервис выполняет звонок не столько для вас, сколько для самого себя. По крайней мере на Android. Он сам фиксирует факт звонка и автоматически авторизует вас, не требуя вводить какие-то цифры. А на iOS вам нужно принять звонок и переписать в поле для ввода код, который продиктует автоинформатор.