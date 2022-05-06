Ватсап пишет: не удалось отправить SMS на указанный вами номер. Что делать

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Иван Кузнецов 0

Как бы мы ни относились к Ватсапу, но оспаривать его популярность бесполезно. Все родительские чаты, общедомовые группы и в конце концов бизнес-аккаунты ведутся именно в WhatsApp, просто потому что он, как Сбербанк Онлайн, есть у всех. Возможно, это не самый удобный мессенджер, но уж точно самый востребованный на планете. Поэтому, хочешь — не хочешь, а установить его себе на смартфон и держать по крайней мере на всякий случай приходится каждому. Однако время от времени с ним случается проблемы, решить которые, на первый взгляд, самостоятельно кажется чем-то нереальным.

Ватсап

Ватсап не позволяет войти по СМС? Ничего страшного. Есть альтернативные вариант

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Эта история произошла со мной вчера вечером. Я решил протестировать последнее обновление WhatsApp для Android, в котором появились реакции на сообщения как в Телеграме. На iOS апдейт ещё не вышел, поэтому я был вынужден выйти из аккаунта в Ватсапе на iPhone и войти в него на своём Honor. Однако каково же было моё удивление, когда код авторизации WhatsApp не пришёл.

Не приходит код авторизации WhatsApp

Код не приходит? Попробуйте проверить свой номер

Он не просто не пришёл. Ватсап написал: не удалось отправить SMS на указанный вами номер. Пожалуйста, проверьте своё номер и повторите попытку через 1 час. Сказать, что я удивился, значит не сказать вообще ничего. Однако через час я повторил попытку авторизоваться, но получил ту же ошибку. Затем я повторил процедуру авторизации ещё раз перед сном и один раз сегодня утром, но результат был одним и тем же.

Тогда я стал разбираться в проблеме и выяснил, что я не единственный оказался в ситуации, когда не приходит SMS с кодом подтверждения Ватсап. Тех, у кого не получается войти в WhatsApp, довольно много. Однако причины на то могут быть самые разные:

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  • Вы вводите неправильный номер телефона. Проверьте, не ошиблись ли вы в наборе и используете ли вы верный код страны. Зачастую WhatsApp по умолчанию подставляет +1 вместо +7.
  • Вы вводите лишние символы. Ваш номер телефона должен быть записан в международном формате. Не используйте цифру 8 после кода страны и не добавляйте нули вместо недостающих цифр.
  • Вы используете устаревшую версию WhatsApp. Зачастую, если использовать старую версию мессенджера, она может сталкиваться с внутренними проблемами, препятствующими авторизации. Поэтому просто установите актуальную сборку из Google Play.
  • Вы используете устаревшее устройство. Полный список устройств, которые можно считать устаревшими, дан в этой статье. Обязательно ознакомьтесь с ним и убедитесь, что пользуетесь смартфоном, который подходит для работы с Вотсапом.
  • У вас может быть отключена функция SMS. Если вы вводите номер телефона, привязанный к сим-карте для интернета, на неё могут не приходить SMS-сообщения с кодами авторизации.
  • Все SMS пришли с задержкой разом. Возможно, вся проблема на стороне вашего оператора, который медленно доставляет подобные сообщения, а, возможно, причина в проблемах у самого Ватсап. В этом случае рекомендуется просто подождать какое-то время.

Как войти в Ватсап без кода подтверждения

Если вы всё проверили и убедились в том, что на вашей стороне проблемы гарантированно отсутствуют, но код авторизации WhatsApp всё равно не приходит, можно попробовать альтернативный путь входа. Он заключается в том, чтобы подтвердить свою личность не по SMS, а звонком. В этом случае вам поступит входящий звонок, мессенджер его зафиксирует и позволит войти в ваш аккаунт.

  • Вернитесь на экран авторизации в Ватсап;
  • Нажмите кнопку «Позвонить мне»;

Войти в Ватсап можно по звонку

  • Дайте мессенджеру разрешение на приём звонка;
  • Дождитесь звонка и подтверждения входа.

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В отличие от большинства сервисов, которые требуют, чтобы вы вводили в поле авторизации последние 4 цифры номера телефона, с которого вам поступил звонок, Ватсап работает иначе. Сервис выполняет звонок не столько для вас, сколько для самого себя. По крайней мере на Android. Он сам фиксирует факт звонка и автоматически авторизует вас, не требуя вводить какие-то цифры. А на iOS вам нужно принять звонок и переписать в поле для ввода код, который продиктует автоинформатор.

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