Как я научил свой смартфон на Android ночному видению

Несмотря на то что технологии сегодня развиваются так стремительно и так быстро сменяют друг друга, складывается стойкое впечатление, что производители смартфонов банально за ними не поспевают. Ведь, если подумать, то такими скучными как сейчас, мобильные гаджеты, кажется, не были ещё никогда. В конце концов, неустанное наращивание разрешающей способности камер и количества объективов – это не те инновации, которые ждёт большинство пользователей. Но, как оказалось, производители смартфонов – по крайней мере, некоторые – просто работают на перспективу.

Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

С конца прошлого года моим основным смартфоном является Honor View 20. Я не назвал бы его функциональные возможности выдающимися, но чего ещё требовать за 20 тысяч рублей, за которые он мне достался по трейд-ину? Флагманский процессор предыдущего поколения, 6 ГБ оперативки, камера на 48 Мп и аккумулятор на 4000 мА*ч. Ни тебе беспроводной зарядки, ни ультраширокоугольного объектива, ни продвинутых супер-возможностей как у современных флагманов. Из крутого разве что ToF-сенсор, но какой от него смысл, если заставить его работать так, чтобы это было заметно, всё равно нельзя. Но я ошибался.

Что такое ToF-сенсор

ToF-сенсор (Time of Flight) – это специальный сенсор, который так же называют LIDAR, который формирует картинку на основе данных о «времени полёта». Дело в том, что этот сенсор излучает пучок света, который затем отражается от объектов у себя на пути и возвращается назад. ToF-сенсор подсчитывает время, за которое свет проделал этот путь, и превращает это знание в трёхмерные модели увиденного. Эта технология очень перспективна, поскольку позволяет сканировать пространство, с высокой точностью распознавать лица, и, как оказалось, вести съёмку в темноте.

Скачать приложение ночного видения на Android

Недавно в Google Play вышло приложение под названием Night Vision / ToF Viewer, которое задействует тот самый ToF-сенсор, превращая его в камеру ночного видения. Эта идея лежала буквально на поверхности, учитывая, что ToF-сенсору вообще не важен свет, поскольку он сам излучает его и таким образом формирует очертания объектов и подсчитывает степень их удалённости. Разработчики студии Lubos Vonasek Programmierung просто направили эту способность сенсора в нужное русло и научили совместимые смартфоны видеть в темноте.

Ночная съёмка на Android

Разобраться в приложении труда не составит, а значит, вопрос как снимать в темноте на смартфон, у вас стоять явно не будет. У программы вообще нет никаких функций и управляющих элементов. Запуск сразу открывает перед вами окно с видоискателем, в котором отображаются все объекты, попадающие в поле зрения камеры. Однако помните, что воспользоваться такой камерой удастся только владельцам с ToF-сенсорами.

Смартфоны до 20 тысяч рублей, которые я бы купил себе

Откровенно говоря, картинка с ToF-сенсора не имеет ничего общего с камерами ночного видения, которые мы видим в фильмах о военных и шпионах. То есть увидеть разглядеть мельчайшие детали объектов, которые находятся в зоне видимости, у вас не получится. Максимум, что вас ждёт – это очертания и рельеф. Всё-таки не нужно забывать, что здесь задействуется не камера с матрицей, а именно что ToF-сенсор, который по-другому видеть не умеет. Однако, как видите, считыватель разглядел не только душевую стойку со шлангом, что установлена у меня в ванной, но и стыки плитки, выложенной на стенах, и даже переход от стены к потолку. А на втором фото я запечатлел входную дверь. Результат получился не ахти, потому что создать полную темноту в прихожей мне не удалось.

Почему я пожалел, что не купил смартфон Samsung

Возможно ли применение такой камеры на практике? Мне кажется, что вполне. Бесспорно, на спецоперацию с ней не пойдёшь, однако в тёмном подъезде, в котором хулиганы разбили лампочку, сориентироваться таким образом можно вполне успешно. ToF-сенсор разглядит и ступеньки, и двери, и даже спящего на лестничном марше бездомного, если таковые у вас, конечно, имеются. Ну, а если говорить серьёзно, то я доволен – в конце концов, до этого момента ToF-сенсор у меня в смартфоне простаивал без дела, а теперь ему нашлось хоть какое-то применение.