Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

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Иван Кузнецов 0

iPhone SE 2020 ещё до своего выхода был обречён на успех. Каким бы он ни получился на самом деле, изголодавшиеся по смартфонам с нормальными ценами фанаты Apple всё равно бы его купили. А уж для них после iPhone 11 любой аппарат дешевле 60 тысяч будет считаться доступным. Другое дело, что у большинства пользователей Android, у которых совершенно иные представления о доступности смартфонов, поводов к переходу на новый iPhone SE попросту нет. Я говорю это не понаслышке, потому что сам хоть и собирался купить новинку себе, в конечном итоге попросту передумал.

iPhone SE 2020 хотят все? Ну, на самом деле не совсем

Какие смартфоны можно купить за цену iPhone SE 2020

Те, кто регулярно читают наш сайт, должны знать, что моим основным смартфоном является Honor View 20. Несмотря на то сейчас он несколько подорожал, мне его покупка с учётом трейд-ина обошлась примерно в 20 тысяч рублей. В своё время, когда мой прежний аппарат приказал долго жить, я тщательно проанализировал рынок и понял, что это именно то устройство, которое отработает каждую копейку.

Honor View 20 — мой основной смартфон на сегодняшний день

Ведь если все современные флагманы имеют сопоставимое железо и те же 2 года программной поддержки, какой смысл переплачивать? Тем более, что его функциональные возможности оказываются если не круче, чем у других, то по крайней мере не хуже. Поэтому я купил View 20 и забыл о муках выбора почти на 8 месяцев, а именно до тех пор, пока не вышел новый iPhone SE.

Чем iPhone SE 2020 лучше iPhone 11

iPhone SE 2020 мне понравился в первую очередь сочетанием передовой начинки и относительно невысокой цены. Всё-таки его ближайший конкурент – iPhone 11 – стоит 60 тысяч рублей, или на треть дороже. Нет, конечно, в случае с флагманом повод для переплаты действительно есть, но только если проводить сравнение в относительных величинах. В абсолютных же становится понятно, что платить за новый смартфон три цены моего текущего я не готов.

Так Honor View 20 снимает днём

Это не портретный режим, но размывает задний фон View 20 очень эффектно

А так View 20 снимает в условиях недостаточного освещения. По-моему, вполне достойно

Однако, прежде чем оформить заказ на iPhone SE 2020, я решил прикинуть, так ли выгодна эта покупка. Для этого я просто взял лист бумаги и написал все преимущества Honor View 20, за которые я в своё время сделал выбор именно в его пользу.

Почему стоит купить Honor View 20

  • Процессор Kirin 980 является первым процессором для Android-смартфонов, который выполнен по 7-нм техпроцессу и при этом является полным аналогом Snapdragon 855;
  • Honor View 20 из коробки обладает поддержкой режима 60 fps в Fortnite, которой нет у подавляющего большинства современных флагманов под управлением Android;
  • Камера Honor View 20 имеет 48-мегапиксельную матрицу, поддержку двукратного оптического зума и лидар-сенсор, которому только предстоит появиться в iPhone 12;
  • Ёмкость аккумултора Honor View 20 равняется 4000 мА*ч и обеспечивает ему – я не шучу – до двух дней работы под нагрузкой и 3-4 дня при условии лайтового использования;
  • Дисплей Honor View 20 имеет диагональ 6,5 дюймов, разрешение Full HD и при этом занимает около 90% фронтальной панели.

Стоит ли покупать iPhone SE 2020

Honor View 20 слишком хорош за свою цену, чтобы менять его на iPhone SE 2020

А что мне может предложить новый iPhone SE? Ну, это явно более современное и производительное железо, длительная программная поддержка и, учитывая, как долго сохранял актуальность оригинальный iPhone SE, можно предположить, что сиквел будет как минимум не хуже. Вот, в общем, и всё. Другое дело, что производительность современных смартфонов – это вещь очень условная и относительная, поскольку на поверку флагманы и аппараты средней руки работают примерно одинаково. А, что касается поддержки, то Apple мне предлагает заплатить вдвое больше за свой смартфон, который продержится вдвое дольше. Но стоит ли оно того?

Я нашёл классный аналог iPhone SE 2020. Он работает на Android

На мой взгляд, учитывая преимущества Honor View 20, нет и ещё раз нет. Ведь через год-полтора, я смогу купить уже Honor View 40 или View 50 в зависимости от того, что будет актуально на тот момент. Купив iPhone SE 2020, я был бы вынужден пользоваться одним и тем же смартфоном и дальше, желая отбить его стоимость, тогда как, оставшись на Android, я бы поменял уже два аппарата, который явно будет уже в несколько раз круче, чем современные при, вероятно, сопоставимой с моим View 20 цене.

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