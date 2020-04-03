Я никогда не был фанатом обновлений и вообще относился к ним, скорее, скептически. Новые функции для меня не имели особенной ценности, потому что большую часть из них можно было получить из приложений, а свою безопасность я мог обеспечить и сам. Ведь всего-то и нужно, что не скачивать приложения из ненадёжных источников, читать отзывы к тем, которые размещаются в Google Play, и не переходить по левым ссылкам. Однако когда я купил вроде бы флагманский Honor View 20 и больше чем за полгода использования получил только один апдейт, тогда как среднеценовые аппараты Samsung за это время обновились уже раз 7, если не больше, я понемногу начал жалеть, что не выбрал продукцию корейцев.

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Не буду лукавить, когда я покупал свой Honor в разгар противостояния Huawei и США, внутренне я был готов к тому, что меня, возможно, вообще отключат от Google Play, а потому про обновления думал в последнюю очередь. Тем не менее, вскоре выяснилось, что санкции американцев действуют только на устройства, которые выйдут после их введения, а значит, для старых никаких ограничений не было. В качестве подтверждения Huawei даже выпустила Android 10 для моего View 20, чему я был искренне рад, потому что в этом обновлении китайцы добавили в прошивку специальный механизм, отслеживающий перерасход энергии и тайную слежку, которую ведут приложения.

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Однако радость была недолгой. Шло время, а с момента выхода Android 10 в сентябре Huawei не выпустила для моего смартфона ни одного патча безопасности, а вот Samsung успела по несколько раз обновить все свои смартфоны, вышедшие за последние полтора года. Мало того, она ещё и обновления выпускала даже раньше, чем это делала Google. Если аппараты «пиксельной линейки» получали апдейты в первую неделю каждого месяца, корейцы начинали распространять обновления безопасности на следующий месяц ещё до окончания предыдущего. То есть январский выходил в декабре, февральский – в январе, а мартовский – в феврале.

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Зачем нужны обновления

Почему я изменил своё отношение к обновлениям, спросите? Ну, на самом деле на это было несколько причин.

Во-первых, регулярный выход обновлений означает, что производитель помнит о своём устройстве и поддерживает его, чего в случае с Huawei сказать было нельзя.

Во-вторых, обновления безопасности зачастую оказываются направлены не только на усовершенствование защитных механизмов устройства, но и на исправление багов и недоработок.

В-третьих, Samsung с ежемесячными обновлениями улучшает работу и расширяет функциональность даже нефлагманских смартфонов. Например, таким образом она повысила скорость срабатывания сканера отпечатка в Galaxy A50 и добавила поддержку ночного режима съёмки для Galaxy S9.

Проблемы смартфонов Huawei

Может сложиться впечатление, что смартфоны Huawei идеальны, а потому не требуют ни новых функций, ни исправлений. Но нет. За время использования Honor View 20 я наткнулся на несколько выводящих из себя интерфейсных багов. Один из них – это нерабочая функция поиска нужных параметров в приложении «Настройки». Вернее, найти-то их можно, а вот открыть из поисковой выдачи – уже нельзя. Поэтому для того, чтобы попасть в искомый раздел, мне приходится искать его вручную, что далеко не всегда бывает легко и очевидно.

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Что бы я сейчас сделал на своём месте, если бы передо мной снова стоял вопрос выбора смартфона? Если честно, мне сложно ответить даже самому себе. С одной стороны, мне нравится мой View 20. Мне нравится его камера, высокий уровень быстродействия и логичность его интерфейса. Но, что касается поддержки, то тут я бесконечно недоволен. Ведь если я покупаю флагманский смартфон, очевидно, что я жду от него регулярных обновлений и вообще всяческого внимания к моей персоне со стороны производителя. Сейчас ничего этого нет, и Google тут совершенно не при чём. Просто Huawei не до меня, и меня это раздражает.