Как заблокировать человека в Telegram, ограничив звонки и отправку сообщений

Через Telegram нам приходится общаться с самыми разными людьми от коллег, друзей и родных до проходимцев, которые то и делают, что отправляют спам в чат. Конечно, переписываться с последними нет никакого желания. Но как заблокировать человека в Телеграмме, чтобы забыть о нем раз и навсегда? Специально для этого в мессенджере предусмотрена функция черного списка. Так давайте же посмотрим на способы и другие особенности блокировки.
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Черный список в Телеграм
А знаете, что случится, если заблокировать в Телеграмме? После добавления человека в черный список он не сможет:
- позвонить или отправить сообщение;
- пригласить в группу или чат;
- определить, когда вы заходили в Telegram.
Идеальное решение всех проблем, правда? Прежде чем поговорить о способах блокировки, предлагаю узнать, как посмотреть черный список в Телеграмме:
- Запустите мессенджер.
- Откройте его настройки.
- Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Черный список».
Здесь вы увидите все заблокированные контакты в Телеграме, а еще сможете добавить в черный список новых участников или, напротив, кого-нибудь исключить, предоставив право снова написать сообщение или позвонить.
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Как заблокировать контакт в Телеграмме
Существует два способа блокировки неугодных контактов. Если вы уже открыли черный список мессенджера, то не будем отходить от кассы, ведь прямо здесь можно заблокировать в Телеграмме:
- Нажмите кнопку «Заблокировать».
- Кликните по имени человека во вкладке «Чаты» или «Контакты».
- Подтвердите его включение в черный список.
Есть и другой вариант, как заблокировать человека в Телеграм. Возможно, он покажется вам более удобным:
- Откройте чат с пользователем, о котором хочется поскорее забыть.
- Тапните по его имени, чтобы открыть меню профиля.
- Нажмите на «три точки», а затем — «Заблокировать».
- Подтвердите добавление пользователя в черный список Телеграмма.
Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, человек моментально лишится права отправлять сообщения и совершать звонки. Точнее, подобная возможность у него останется, но всякий раз его попытки будут сопровождаться неудачей.
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Как разблокировать номер в Telegram
Решили сжалиться над пользователем? Тогда нужно понять, как разблокировать человека в Телеграмме. Вновь это получится сделать одним из двух способов:
- найти человека в черном списке и снять блокировку, предварительно нажав на «три точки», которые располагаются напротив его имени (номера);
- открыть профиль пользователя и нажать «Разблокировать», открыв меню через «три точки».
Вроде бы, со всем разобрались. Но что, если на месте заблокированного человека окажется не собеседник, а вы собственной персоной? Можно ли об этом как-то узнать и принять меры, позволяющие добиться исключения из черного списка?
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Как понять, что заблокировали в Телеграмме
Вне зависимости от того, вносил ли вас кто-то в черный список, нужно знать, что видит заблокированный в Телеграмме. Разозленный собеседник продолжит оставаться в списке контактов, однако заметно изменится отображение его профиля:
- исчезнет аватарка;
- вместо времени посещения появится надпись «был(а) давно»;
- никнейм (если он был) начнет отображаться как «unknown»;
- при отправке сообщения появится только одна галочка, свидетельствующая о том, что послание не дошло до адресата;
- во время звонка на экране появится надпись «Не удалось соединиться».
Говоря о том, как узнать, что заблокировали в Телеграмме, стоит напомнить об отсутствии каких-либо прямых уведомлений пользователя. То есть человека, добавленного в черный список, никто не оповещает ни о блокировке, ни о снятии ограничений.
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Что делать, если заблокировали в Телеграмме
Человек, добавленный в черный список, не может ни позвонить, ни отправить сообщение. Но есть два способа, как написать в Телеграмме, если тебя заблокировали:
- дождаться милости со стороны собеседника;
- связаться с ним другим способом (например, через другой мессенджер).
В случае со вторым вариантом вам пригодится наш материал о том, как найти человека в WhatsApp. Ведь это можно сделать, даже если на руках нет номера собеседника. Так что обязательно изучите инструкцию. Лишней дополнительная информация точно не будет.