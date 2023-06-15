Как заблокировать человека в Telegram, ограничив звонки и отправку сообщений

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Герман Вологжанин

Через Telegram нам приходится общаться с самыми разными людьми от коллег, друзей и родных до проходимцев, которые то и делают, что отправляют спам в чат. Конечно, переписываться с последними нет никакого желания. Но как заблокировать человека в Телеграмме, чтобы забыть о нем раз и навсегда? Специально для этого в мессенджере предусмотрена функция черного списка. Так давайте же посмотрим на способы и другие особенности блокировки.

Как заблокировать человека в Telegram, ограничив звонки и отправку сообщений. Добавьте человека в черный список, чтобы прекратить всякое общение. Фото.

Добавьте человека в черный список, чтобы прекратить всякое общение

Черный список в Телеграм

А знаете, что случится, если заблокировать в Телеграмме? После добавления человека в черный список он не сможет:

  • позвонить или отправить сообщение;
  • пригласить в группу или чат;
  • определить, когда вы заходили в Telegram.

Идеальное решение всех проблем, правда? Прежде чем поговорить о способах блокировки, предлагаю узнать, как посмотреть черный список в Телеграмме:

  1. Запустите мессенджер.
  2. Откройте его настройки.
  3. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Черный список».
Черный список в Телеграм. Ищите всех негодяев в черном списке Telegram. Фото.

Ищите всех негодяев в черном списке Telegram

Здесь вы увидите все заблокированные контакты в Телеграме, а еще сможете добавить в черный список новых участников или, напротив, кого-нибудь исключить, предоставив право снова написать сообщение или позвонить.

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Как заблокировать контакт в Телеграмме

Существует два способа блокировки неугодных контактов. Если вы уже открыли черный список мессенджера, то не будем отходить от кассы, ведь прямо здесь можно заблокировать в Телеграмме:

  1. Нажмите кнопку «Заблокировать».
  2. Кликните по имени человека во вкладке «Чаты» или «Контакты».
  3. Подтвердите его включение в черный список.
Как заблокировать контакт в Телеграмме. После блокировки контакт сразу отобразится в черном списке. Фото.

После блокировки контакт сразу отобразится в черном списке

Есть и другой вариант, как заблокировать человека в Телеграм. Возможно, он покажется вам более удобным:

  1. Откройте чат с пользователем, о котором хочется поскорее забыть.
  2. Тапните по его имени, чтобы открыть меню профиля.
  3. Нажмите на «три точки», а затем — «Заблокировать».
  4. Подтвердите добавление пользователя в черный список Телеграмма.
Как заблокировать контакт в Телеграмме. Добавить человека в черный список можно и так. Фото.

Добавить человека в черный список можно и так

Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, человек моментально лишится права отправлять сообщения и совершать звонки. Точнее, подобная возможность у него останется, но всякий раз его попытки будут сопровождаться неудачей.

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Как разблокировать номер в Telegram

Решили сжалиться над пользователем? Тогда нужно понять, как разблокировать человека в Телеграмме. Вновь это получится сделать одним из двух способов:

  • найти человека в черном списке и снять блокировку, предварительно нажав на «три точки», которые располагаются напротив его имени (номера);
  • открыть профиль пользователя и нажать «Разблокировать», открыв меню через «три точки».
Как разблокировать номер в Telegram. Блокировка снимается в два счета. Фото.

Блокировка снимается в два счета

Вроде бы, со всем разобрались. Но что, если на месте заблокированного человека окажется не собеседник, а вы собственной персоной? Можно ли об этом как-то узнать и принять меры, позволяющие добиться исключения из черного списка?

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Как понять, что заблокировали в Телеграмме

Как понять, что заблокировали в Телеграмме. Так выглядит профиль деда, который забыл выпить таблетки, и заблокировал вас в Telegram. Фото.

Так выглядит профиль деда, который забыл выпить таблетки, и заблокировал вас в Telegram

Вне зависимости от того, вносил ли вас кто-то в черный список, нужно знать, что видит заблокированный в Телеграмме. Разозленный собеседник продолжит оставаться в списке контактов, однако заметно изменится отображение его профиля:

  • исчезнет аватарка;
  • вместо времени посещения появится надпись «был(а) давно»;
  • никнейм (если он был) начнет отображаться как «unknown»;
  • при отправке сообщения появится только одна галочка, свидетельствующая о том, что послание не дошло до адресата;
  • во время звонка на экране появится надпись «Не удалось соединиться».

Говоря о том, как узнать, что заблокировали в Телеграмме, стоит напомнить об отсутствии каких-либо прямых уведомлений пользователя. То есть человека, добавленного в черный список, никто не оповещает ни о блокировке, ни о снятии ограничений.

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Что делать, если заблокировали в Телеграмме

Что делать, если заблокировали в Телеграмме. Выход есть всегда! Не забывайте об этом. Фото.

Выход есть всегда! Не забывайте об этом

Человек, добавленный в черный список, не может ни позвонить, ни отправить сообщение. Но есть два способа, как написать в Телеграмме, если тебя заблокировали:

  • дождаться милости со стороны собеседника;
  • связаться с ним другим способом (например, через другой мессенджер).

В случае со вторым вариантом вам пригодится наш материал о том, как найти человека в WhatsApp. Ведь это можно сделать, даже если на руках нет номера собеседника. Так что обязательно изучите инструкцию. Лишней дополнительная информация точно не будет.

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