Как заблокировать человека в Telegram, ограничив звонки и отправку сообщений

Через Telegram нам приходится общаться с самыми разными людьми от коллег, друзей и родных до проходимцев, которые то и делают, что отправляют спам в чат. Конечно, переписываться с последними нет никакого желания. Но как заблокировать человека в Телеграмме, чтобы забыть о нем раз и навсегда? Специально для этого в мессенджере предусмотрена функция черного списка. Так давайте же посмотрим на способы и другие особенности блокировки.

Черный список в Телеграм

А знаете, что случится, если заблокировать в Телеграмме? После добавления человека в черный список он не сможет:

позвонить или отправить сообщение;

пригласить в группу или чат;

определить, когда вы заходили в Telegram.

Идеальное решение всех проблем, правда? Прежде чем поговорить о способах блокировки, предлагаю узнать, как посмотреть черный список в Телеграмме:

Запустите мессенджер. Откройте его настройки. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Черный список».

Здесь вы увидите все заблокированные контакты в Телеграме, а еще сможете добавить в черный список новых участников или, напротив, кого-нибудь исключить, предоставив право снова написать сообщение или позвонить.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Как заблокировать контакт в Телеграмме

Существует два способа блокировки неугодных контактов. Если вы уже открыли черный список мессенджера, то не будем отходить от кассы, ведь прямо здесь можно заблокировать в Телеграмме:

Нажмите кнопку «Заблокировать». Кликните по имени человека во вкладке «Чаты» или «Контакты». Подтвердите его включение в черный список.

Есть и другой вариант, как заблокировать человека в Телеграм. Возможно, он покажется вам более удобным:

Откройте чат с пользователем, о котором хочется поскорее забыть. Тапните по его имени, чтобы открыть меню профиля. Нажмите на «три точки», а затем — «Заблокировать». Подтвердите добавление пользователя в черный список Телеграмма.

Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, человек моментально лишится права отправлять сообщения и совершать звонки. Точнее, подобная возможность у него останется, но всякий раз его попытки будут сопровождаться неудачей.

Читайте также: Как выйти из Telegram на Android и поменять аккаунт

Как разблокировать номер в Telegram

Решили сжалиться над пользователем? Тогда нужно понять, как разблокировать человека в Телеграмме. Вновь это получится сделать одним из двух способов:

найти человека в черном списке и снять блокировку, предварительно нажав на «три точки», которые располагаются напротив его имени (номера);

открыть профиль пользователя и нажать «Разблокировать», открыв меню через «три точки».

Вроде бы, со всем разобрались. Но что, если на месте заблокированного человека окажется не собеседник, а вы собственной персоной? Можно ли об этом как-то узнать и принять меры, позволяющие добиться исключения из черного списка?

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как понять, что заблокировали в Телеграмме

Вне зависимости от того, вносил ли вас кто-то в черный список, нужно знать, что видит заблокированный в Телеграмме. Разозленный собеседник продолжит оставаться в списке контактов, однако заметно изменится отображение его профиля:

исчезнет аватарка;

вместо времени посещения появится надпись «был(а) давно»;

никнейм (если он был) начнет отображаться как «unknown»;

при отправке сообщения появится только одна галочка, свидетельствующая о том, что послание не дошло до адресата;

во время звонка на экране появится надпись «Не удалось соединиться».

Говоря о том, как узнать, что заблокировали в Телеграмме, стоит напомнить об отсутствии каких-либо прямых уведомлений пользователя. То есть человека, добавленного в черный список, никто не оповещает ни о блокировке, ни о снятии ограничений.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что делать, если заблокировали в Телеграмме

Человек, добавленный в черный список, не может ни позвонить, ни отправить сообщение. Но есть два способа, как написать в Телеграмме, если тебя заблокировали:

дождаться милости со стороны собеседника;

связаться с ним другим способом (например, через другой мессенджер).

В случае со вторым вариантом вам пригодится наш материал о том, как найти человека в WhatsApp. Ведь это можно сделать, даже если на руках нет номера собеседника. Так что обязательно изучите инструкцию. Лишней дополнительная информация точно не будет.