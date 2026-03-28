Вопрос приватности в MAX стоит острее, чем в большинстве других мессенджеров. Причина простая: MAX привязан к номеру телефона — без него зарегистрироваться невозможно. Вход в MAX на телефоне или компьютере всегда требует подтверждения через номер, и это принципиально отличает его от мессенджеров, где можно создать анонимный аккаунт по имени пользователя. Разбираемся, что реально можно скрыть, а что — нет.

Можно ли скрыть номер в MAX

Сразу честный ответ: полностью скрыть номер телефона в национальном мессенджере невозможно. Это не недоработка, а архитектурное решение — номер аккаунта в MAX является основным идентификатором пользователя, и система построена вокруг него. Именно поэтому понятие MAX без номера телефона в принципе не существует: без него нельзя ни зарегистрироваться, ни пользоваться мессенджером.

Вместе с тем разработчики предусмотрели два инструмента, которые позволяют ограничить видимость номера для других пользователей. Первый — настройка поиска: можно сделать так, чтобы найти вас по номеру могли только те, у кого он сохранен в телефонной книге. Второй — безопасный режим, который идет дальше и ограничивает любые входящие контакты от незнакомых людей. Оба инструмента разбираем ниже с пошаговыми инструкциями.

Кто видит мой номер в MAX

По умолчанию виден ли номер телефона в MAX — да, и довольно широкому кругу людей. Любой пользователь мессенджера может найти вас по номеру через поиск, если знает его. После того как между вами завязалась переписка, собеседник видит ваш номер в профиле — и это поведение не меняется никакими настройками. Подробнее о том, как посмотреть номер человека в MAX и почему иногда он не отображается, мы разбирали отдельно.

Ситуация, когда в MAX не видно номера у другого пользователя, объясняется настройками приватности с его стороны. Если человек закрыл поиск по номеру или включил безопасный режим, его профиль либо вообще не найдется в поиске, либо найдется, но без отображения номера. Аналогично работает и в обратную сторону: если вы хотите, чтобы в MAX не видно номер контакта вашего профиля для посторонних — нужно изменить настройки самостоятельно. При этом те пользователи, с которыми переписка уже велась, номер видели и продолжат видеть вне зависимости от ваших дальнейших настроек.

Как скрыть номер телефона в MAX

Основной способ — ограничить поиск по номеру телефона в MAX так, чтобы найти вас могли только люди из вашей телефонной книги. По умолчанию поиск открыт для всех пользователей мессенджера, и это главная причина, по которой посторонние могут выйти на ваш аккаунт. Чтобы это исправить:

Откройте приложение MAX и перейдите во вкладку «Профиль» в нижнем меню. Нажмите на «Безопасность». Выберите пункт «Поиск по номеру телефона». Переключите значение с «Все» на «Контакты».

После этого найти вас в MAX по номеру телефона смогут только те пользователи, у которых ваш номер сохранен в телефонной книге смартфона, и при этом вы тоже сохранены у них. Это двустороннее условие: просто знать ваш номер недостаточно — он должен быть записан именно как контакт. Настройка работает мгновенно и не требует перезапуска приложения. Если хотите найти кого-то сами — о том, как добавить контакт в MAX, читайте в отдельном материале.

Когда стоит включить безопасный режим MAX

Ограничение поиска по номеру закрывает один канал нежелательных контактов, но не все. Незнакомые пользователи все равно могут написать вам напрямую, позвонить или добавить в групповой чат — если каким-то образом узнали ваш аккаунт не через поиск по номеру. Для таких случаев предназначен безопасный режим MAX.

Когда он включен, связаться с вами смогут только те, кого вы сами добавили в контакты или одобрили вручную. Все остальные получат отказ при попытке написать, позвонить или добавить в группу. Это максимальный уровень приватности из доступных в MAX. Включить безопасный режим просто:

Откройте вкладку «Профиль» в нижнем меню. Перейдите в раздел «Безопасность». Найдите переключатель «Безопасный режим» и активируйте его. При необходимости настройте дополнительные параметры — кто может добавлять вас в группы и какой контент фильтровать.

Безопасный режим особенно актуален, если вы только начинаете пользоваться мессенджером и не хотите получать сообщения от незнакомых людей. Номера контактов в MAX при этом никуда не исчезают — те, с кем вы уже общались, по-прежнему могут писать вам без ограничений. Режим распространяется только на новые входящие контакты. Если вы еще не определились, нужен ли вам нацмессенджер в принципе, стоит прочитать разбор о том, стоит ли переходить с Telegram на MAX — там честно о плюсах и минусах мессенджера.