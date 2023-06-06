Как выйти из Telegram на Android и поменять аккаунт

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Герман Вологжанин

Если вы не хотите пользоваться мессенджером на текущем устройстве, то можете выйти из Телеграмма на телефоне, не удаляя само приложение. Это позволит зайти в другой профиль или просто оставить программу без учетной записи, чтобы ни один посторонний человек не смог получить доступ к личной переписке. Разберемся, как выйти из Telegram, и попробуем понять, обязательно ли это делать, если просто хочется пользоваться еще одним аккаунтом в мессенджере.

Как выйти из Telegram на Android и поменять аккаунт. Выйти из аккаунта можно в два счета, но есть несколько способов, позволяющих это сделать. Фото.

Выйти из аккаунта можно в два счета, но есть несколько способов, позволяющих это сделать

Как выйти из аккаунта Телеграм

В отличие от WhatsApp, который не предусматривает функцию выхода, отвязать аккаунт Telegram можно через само приложение, не удаляя его и не выполняя очистку данных. Вот, что для этого понадобится:

  1. Запустите Телеграм.
  2. Откройте меню приложения, нажав на «три полоски» в левом верхнем углу.
  3. Перейдите в настройки мессенджера.
  4. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу.
  5. Выберите «Выход».
  6. Еще раз нажмите на одноименную кнопку, чтобы подтвердить отвязку профиля.
Как выйти из аккаунта Телеграм. К слову, WhatsApp способен предложить только удалить аккаунт, но не выйти из него. Фото.

К слову, WhatsApp способен предложить только удалить аккаунт, но не выйти из него

Это самый простой способ, как выйти из аккаунта в Телеграмме, но есть и другие варианты. В частности, вы можете очистить данные приложения или переустановить программу, предварительно удалив ее:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите «Telegram».
  4. Нажмите кнопку «Удалить», если хотите избавиться от программы.
  5. Нажмите «Очистить», а затем — «Очистить все», чтобы удалить данные приложения.
Как выйти из аккаунта Телеграм. Эти два способа позволяют выйти из аккаунта в любом приложении, которое вы выберете. Фото.

Эти два способа позволяют выйти из аккаунта в любом приложении, которое вы выберете

В обоих случаях после повторного запуска мессенджер попросит заново войти в учетную запись. Если вы больше не планируете пользоваться профилем, то можете окончательно удалить аккаунт в Телеграмме, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

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Выход на втором устройстве в Telegram

Каждый человек может пользоваться одним профилем в мессенджере на разных устройствах. Но давайте представим себе ситуацию, что вы потеряли доступ к компьютеру или смартфону. Можно ли в таком случае выйти из аккаунта в Телеграм? Конечно! Для этого вам понадобится другое устройство, где вы авторизованы в мессенджере, а также выполнение нескольких простых шагов:

  1. Откройте настройки Telegram.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Устройство».
  3. Нажмите кнопку «Завершить все другие сеансы», если вы хотите выйти из Телеграмма на всех устройствах.
  4. Выберите нужный сеанс и нажмите «Завершить», если требуется выполнить выход только на одном гаджете.
Выход на втором устройстве в Telegram. Выйти получится как на одном, так и сразу на всех гаджетах, даже если ни одного из них нет на руках. Фото.

Выйти получится как на одном, так и сразу на всех гаджетах, даже если ни одного из них нет на руках

Также в этом пункте настроек Телеграм вы найдете пункт «Автоматически завершать сеансы». Здесь вы можете выбрать нужный промежуток времени от недели до года, по истечение которого сессия будет закрываться автоматически, если вы долго не пользуетесь мессенджером на устройстве.

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Как поменять аккаунт в Телеграмме

В самом начале материала вы познакомились с очередной причиной, почему Telegram лучше WhatsApp: мессенджер Павла Дурова позволяет выйти из учетной записи через само приложение без необходимости его переустановки и очистки. Еще одним плюсом в сравнении со своим главным конкурентом является возможность войти во второй аккаунт Телеграмм, не создавая клон программы:

  1. Откройте меню Telegram нажатием на «три полоски».
  2. Нажмите кнопку со стрелкой, направленной вниз, а затем — «Добавить в аккаунт».
  3. Войдите во вторую учетную запись.
Как поменять аккаунт в Телеграмме. Переключение между профилями выполняется без ввода пароля. Фото.

Переключение между профилями выполняется без ввода пароля

Если вы авторизуетесь в еще одном аккаунте, то сможете переключаться между несколькими учетными записями без необходимости подтверждения входа. Таким образом, при желании войти в другой профиль Телеграм покидать текущий не обязательно.

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Бонус: как выйти из группы в Телеграмме

Несмотря на то, что мы говорим о способах выйти из аккаунта на телефоне, не лишним будет напомнить, как покинуть группу в Телеграмме и любой другой чат, ведь многие люди об этом просто не знают:

  1. Откройте чат, группу или канал.
  2. Нажмите на «три точки», расположенные в правом верхнем углу, а потом — «Покинуть группу».
  3. Подтвердите выход.
Бонус: как выйти из группы в Телеграмме. Чтобы выйти из чата с отдельным человеком, переписку придется удалить. Фото.

Чтобы выйти из чата с отдельным человеком, переписку придется удалить

У вас будет 5 секунд на отказ от этого решения, в течение которых снизу будет отображаться кнопка «Отмена». Нажмите на нее, если вдруг передумаете выходить из группы в Телеграм.

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