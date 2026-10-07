С Ozon Картой получается немного странная история. В настройках есть кнопка «Закрыть», и, казалось бы, после её нажатия можно забыть про банк. Но так вы отказываетесь только от карты, а счёт с деньгами продолжает работать. Чтобы уйти из Ozon Банка совсем, придётся отдельно закрыть сам счёт, а в настройках карты этого уже не сделать. Меня как раз это и смутило: две похожие задачи, а решаются в разных местах. Хорошо хотя бы, что всё можно сделать с телефона, без поездки в отделение. А вот как именно, сейчас и разберемся.

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Карту можно закрыть, а счёт оставить

Прежде чем искать нужную кнопку, стоит определиться, от чего именно вы хотите отказаться. Допустим, одна из карт больше не нужна, а самим банком вы ещё пользуетесь. Тогда достаточно закрыть эту карту: счёт останется открытым, и деньги на нём никуда не денутся. Если же решили уйти из банка совсем, разговор уже про закрытие счёта, а с этим придётся обращаться в поддержку.

А если вы пока не уверены, что карта больше не понадобится, я бы начал с заморозки. Это просто пауза: когда передумаете, карту можно разморозить и пользоваться дальше. С закрытием такой свободы уже нет, потому что закрытую карту не восстановить. Приложение об этом предупреждает, но до последнего экрана лучше всё-таки решить, нужна вам пауза или окончательный отказ.

Заодно отделим банк от самого магазина. Закрыв счёт, вы по-прежнему сможете заказывать товары на Ozon, поэтому удалять профиль покупателя ради этого не нужно. А вот обратный вариант, просто удалить приложение и считать, что с банком покончено, не сработает: счёт от этого не закроется.

Для карты хватит кнопки в настройках

Я пользуюсь обычным приложением Ozon и в банк захожу оттуда же, поэтому ставить отдельное банковское приложение для этой инструкции не понадобится. Нужный вход находится на главной странице маркетплейса, под рекламным баннером. Дальше путь такой:

нажмите «Карта Ozon Банка» под рекламным баннером;

в блоке «Основной счёт» нажмите на значок нужной карты под балансом;

прокрутите страницу до блока «Настройки карты»;

внизу нажмите красную кнопку «Закрыть»;

на следующем экране подтвердите действие кнопкой «Закрыть карту».

На последнем экране я бы ещё раз посмотрел на последние цифры карты в заголовке, особенно если их у вас несколько. Здесь же Ozon напомнит, что деньги останутся на счёте, и предложит вместо закрытия заморозку. То есть возможность передумать пока есть, а окончательный выбор вы делаете кнопкой «Закрыть карту».

На этом с одной ненужной картой вопрос решён. Но если цель была уйти из Ozon Банка, закрывать остальные по очереди я бы не стал: лучше сразу обсудить с поддержкой сам счёт и всё, что ещё у вас открыто. Перед этим осталось разобраться с деньгами, чтобы на последнем шаге не выяснять, куда их теперь отправлять.

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Деньги лучше забрать до разговора с банком

С остатком можно разобраться и при закрытии: помощник предложит решить, что с ним сделать, прямо в чате. Но мне кажется, удобнее заранее посмотреть баланс и вспомнить, не ждёте ли вы возврата за покупку. Согласитесь, проще перевести деньги или дождаться возврата, пока счёт ещё работает, чем потом выяснять у поддержки, куда они придут.

Поэтому перед обращением в банк проверьте три вещи:

остаток на счёте: переведите деньги на свой счёт в другом банке или воспользуйтесь предложением помощника при закрытии;

возвраты за покупки: дождитесь денег или спросите поддержку, как получите их после закрытия счёта;

кредитку и рассрочку: уточните оставшийся долг и порядок закрытия каждого продукта.

Это подготовка ради удобства, а не требование обязательно дождаться всех возвратов. Если деньги задерживаются, сверить сроки можно в нашей инструкции о возврате товара на Ozon. А когда всё перевели, счёт всё равно нужно закрыть через поддержку: нулевой баланс не закрывает счёт, он просто остаётся пустым.

Заодно стоит проверить, что именно вы пытались остановить закрытием счёта. Если дело в подписке маркетплейса, Premium отключается отдельно, и отказ от банка её не отменяет. С другими непонятными списаниями тоже лучше сначала разобраться: мы собрали их возможные причины в отдельном разборе списаний Ozon.

С рассрочкой одного погашения недостаточно

Теперь к кредитным продуктам, если они у вас есть. С рассрочкой можно выплатить всё до копейки, а лимит всё равно останется доступен для новых покупок. Поэтому погасить долг недостаточно, если решили отказаться и от самой рассрочки.

По справке Ozon Банка, для этого нужно написать в чат или позвонить на 8 800 555-91-42, в поддержку рассрочки. После отказа информация появится в бюро кредитных историй за три рабочих дня. Речь здесь только о рассрочке, поэтому считать эти три дня сроком закрытия банковского счёта не стоит.

С кредиткой тоже понадобится отдельный разговор: спросите, сколько внести для полного погашения и как закрыть договор. Рассчитывать на ту же кнопку «Закрыть» здесь не стоит, а долг от закрытия карты не исчезнет. Когда с этим разобрались, можно переходить к самому счёту.

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Для счёта придётся пройти помощника в чате

Возвращаемся в раздел Ozon Банка: внизу есть вкладка «Чаты», а в ней переписка с поддержкой. Только не перепутайте её с чатом по заказам, потому что закрытием счёта занимается банк. Чтобы начать разговор, сделайте следующее:

откройте «Чаты», затем «Поддержка» со значком Ozon Банка;

отправьте сообщение «Закрыть счёт»;

на вопрос о продукте ответьте «Ozon Карта»;

выберите «Закрыть счёт в банке» и укажите причину.

В меню будут и другие варианты: скрыть карту из списка, закрыть карту или стикер. Мы уже разобрались, чем они отличаются от отказа от банка, поэтому выбираем именно «Закрыть счёт в банке».

А вот после выбора причины банк попробует вас удержать. Например, если сослаться на более выгодные условия другого банка, помощник предложит повышенную ставку. Может, кому-то такое предложение и подойдёт, но соглашаться не обязательно. Если вы по-прежнему хотите закрыть счёт, продолжайте:

на предложение остаться ответьте «Хочу закрыть счет»;

если на счёте остались деньги, перейдите по предложенной ссылке и выберите, что с ними сделать;

прочитайте предупреждение о недоступных после закрытия услугах;

на вопрос «Подтвердите, закрываем счёт?» нажмите «Да».

У вас переписка может немного отличаться: помощник учитывает причину ухода и продукты, которыми вы пользуетесь. Но смысл тот же, дойти до подтверждения, после которого банк ещё должен обработать заявку.

Если в приложение не войти, этот вопрос можно обсудить по телефону. Общая поддержка Ozon Банка работает круглосуточно: по России бесплатно звонят на 8 800 555-89-82, из-за рубежа — на +7 495 215-24-08. Это уже другой номер, не тот, который выше был указан для рассрочки.

После подтверждения останется дождаться банка

Остаётся вопрос, который легко упустить в конце переписки: когда счёт действительно закроется? Я бы уточнил это сразу, пока чат открыт. После ответа «Да» банку ещё нужно обработать заявку, поэтому лучше знать, сколько ждать именно вам.

Для ориентира есть ответ Ozon Банка одному из клиентов в августе 2026 года. Банк называл три дня после принятия заявки, а если перед закрытием по карте были операции, срок мог увеличиться до 45 дней. Но это ответ по конкретному счёту, так что я бы использовал его как повод спросить о своём сроке, а не как обещание банка всем клиентам.

С деньгами ожидание может быть отдельным. В том же ответе Ozon Банк отводил до семи дней на отправку остатка и ещё до трёх рабочих дней на его зачисление другим банком. Поэтому, если оставили деньги на счёте, спросите заодно и про них: перевод и окончательное закрытие могут завершиться в разные даты.

Переписку я бы сохранил до подтверждения от банка, что счёт закрыт. А если счетов несколько или есть рассрочка, попросите уточнить, что осталось открытым. Тогда не придётся гадать, отказались вы от всего или только от одного продукта.

Если честно, мне хотелось бы закрывать счёт там же, где карту. Не очень понятно, зачем объяснять помощнику, почему ухожу, а потом отказываться от предложения остаться. Хорошо хотя бы, что ради этого не нужно ехать в отделение. А вам удавалось закрыть банковский счёт с телефона без долгих уговоров? Расскажите в нашем Telegram-чате.