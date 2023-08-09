10 крутых функций WhatsApp на Android, которые появились только в 2023 году

В 2023 году WhatsApp претерпевает серьезные изменения. Мессенджер, чьи возможности долгое время уступали Telegram, всеми силами старается вернуть утраченную аудитории. С этой целью разработчики внедряют свежие функции, которые в течение последних месяцев появляются как из рога изобилия. Чтобы открыть новые возможности мессенджера, необходимо обновить WhatsApp на телефоне. Сделали это? Тогда оцените 10 самых крутых функций Ватсап, появившихся в 2023 году.

Прокси-сервер для Ватсап

Для мессенджера 2023 год начался с появления настройки прокси-сервера в Ватсапе. Новая функция обязательно пригодится в случае блокировки мессенджера на территории нашей страны. Если такое произойдет, вы сможете снять ограничения, выполнив несколько простых действий:

Запустите WhatsApp. Откройте настройки мессенджера. Перейдите в раздел «Данные и хранилище», а затем — «Прокси-сервер». Нажмите «Настроить прокси-сервер». Укажите адрес сервера и нажмите галочку для сохранения изменений.

Более подробную информацию о работе прокси-серверов на Андроид вы получите в отдельном материале. А в рамках этого текста продолжим знакомиться с еще более интересными функциями WhatsApp 2023 года.

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WhatsApp-каналы, как в Телеграме

Главным нововведением WhatsApp, которое сделало этот мессенджер максимально похожим на Telegram, стало появление каналов — сообществ, где авторы делятся своими постами с подписчиками. Пока фишка доступна только пользователям бета-версии Ватсап. Каждый из вас способен установить ее на свой смартфон, обратившись к инструкции, опубликованной в другом тексте.

Каналы в Ватсапе можно найти через поиск, а все обновления прячутся во вкладке «Актуальное». В отличие от Telegram, сообщения в WhatsApp-каналах стираются каждые 30 дней, поэтому восстановить хронологию событий по ленте подписок не получится.

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Как редактировать сообщение в Ватсапе

Еще одна долгожданная функция, которая уже давно есть у Telegram, — возможность редактировать сообщения в WhatsApp. В течение 15 минут после отправки вы в праве изменить содержание текста через «три точки».

Чтобы изменить картинку или другое вложение, придется удалить сообщение в WhatsApp и отправить его заново. Также учтите, что после редактирования ваш собеседник увидит пометку «Изменено» напротив поста.

Один WhatsApp на двух телефонах

До 2023 года вы могли пользоваться WhatsApp только на одном телефоне. Чтобы запустить мессенджер на втором смартфоне, нужно было покидать приложение на первом. Но после очередного апдейта в окне ввода номера появился раздел «Привязка устройства», позволяющий обойти ограничения.

На смартфоне, где вы уже авторизовались, нужно открыть раздел «Связанные устройства» и отсканировать QR-код, появившийся на экране другого девайса. Более подробно этот процесс описан в тексте о настройке WhatsApp втором телефоне.

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Как перенести чаты Ватсап на другой телефон

Ранее при переходе на новое устройство вы могли перенести чаты WhatsApp только через Google Диск, что затрудняло переезд на устройство без Гугл-сервисов. Теперь предлагается обойтись без Google Drive, выполнив перемещение чатов в Ватсапе напрямую:

На новом устройстве авторизуйтесь в WhatsApp по номеру телефона. В окне «Перенос истории чатов» нажмите «Далее». Откройте настройки WhatsApp на старом смартфоне. Перейдите в раздел «Чаты», а потом — «Перенос чатов». Нажмите кнопку «Начать» и отсканируйте QR-код, который появится на экране нового смартфона.

Мало того, что вам не придется обращаться к помощи Google Drive, так еще даже не понадобится резервная копия WhatsApp. Ведь этот способ позволяет перенести чаты без предварительного создания бэкапа.

Кружочки в Ватсапе на Андроид

Кружочки в Ватсапе появились летом 2023 года. Они стали практически точной копией аналогичной функции в Telegram, но со своими особенностями, о которых чуть позже. А сейчас краткая инструкция, как записывать кружочки в Ватсапе:

Откройте чат. Нажмите на кнопку с микрофоном. Задержите палец на появившейся кнопке с видеокамерой. Удерживайте его до тех пор, пока записывается видео.

Что касается отличий кружочков в WhatsApp и Telegram, то в зеленом мессенджере такие видео не воспроизводятся в фоновом режиме, а еще их нельзя сохранить во внутренней памяти устройства, будь вы отправитель или получатель. Но, возможно, в дальнейшем подобные ограничения будут сняты.

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Демонстрация экрана в Ватсапе

Одна из самых свежих функций — демонстрация экрана в Ватсап. Она позволяет транслировать происходящее на вашем смартфоне своему собеседнику, чтобы, например, показать, как найти нужный раздел настроек. Для включения демонстрации необходимо нажать специальную кнопку во время видеозвонка.

После этого вместо вашего лица собеседник увидит трансляцию экрана смартфона и будет наблюдать за тем, как вы запускаете приложения и открываете файлы. Для выхода из режима демонстрации нужно нажать кнопку «Отключить» в окне чата.

Как отправить фото в Ватсап без потери качества

Если вы когда-нибудь отправляли фото по WhatsApp, то обращали внимание, что мессенджер ухудшает их качество. Но теперь можно не идти на компромиссы, послав картинку в полном разрешении:

В чате нажмите кнопку прикрепления файла, а затем — «Галерея». Выберите нужную фотографию. Нажмите кнопку «HD» в верхней части экрана и укажите требуемое качество.

Теперь остается лишь отправить фото через Ватсап, после чего ваш собеседник получить картинку в полном разрешении, а рядом с ней будет стоять пометка «HD», свидетельствующая о высоком качестве.

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Скрытые чаты в Ватсапе

Только после одного из обновлений 2023 года стало возможным скрыть чат в Ватсапе, закрыв тем самым доступ к переписке от посторонних глаз. Делается это следующим образом:

Открываем профиль пользователя, переписку с которым хочется скрыть. Переходим в раздел «Закрытие чата». Подтверждаем закрытие по отпечатку пальца.

Теперь переписка будет отображаться в отдельной вкладке WhatsApp. Чтобы открыть ее, понадобится приложить палец к сканеру или ввести зарегистрированный ранее код разблокировки.

Можно ли отключить звонки в Ватсапе

Наконец, теперь можно отключить звонки с неизвестных номеров в WhatsApp. Сделав это, вы не будете отвлекаться на входящие вызовы от незнакомцев:

Откройте настройки WhatsApp. Перейдите в раздел «Чаты», а затем — «Конфиденциальность». Откройте вкладку «Звонки». Активируйте переключатель «Отключить звук для неизвестных номеров».

Кроме того, вы можете отключить только спам-звонки в WhatsApp, воспользовавшись определителем номера Яндекс. О том, как это сделать, мы недавно рассказывали в отдельной инструкции.