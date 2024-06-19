Какие характеристики Android-смартфона важны, а на какие не стоит обращать внимания

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Герман Вологжанин

Можно сколько угодно спорить о том, какие характеристики телефона важнее, но почти все мы сойдемся во мнении, что нам необходимо устройство с хорошим экраном, достойной камерой, неплохой производительностью и достаточным временем автономной работы. Однако, если опираться на абстрактные критерии и придавать серьезное значение красивым словам производителей, мы рискуем ошибиться при выборе. Чтобы этого не допустить, предлагаем взглянуть на важные характеристики Андроид для экрана, камеры, скорости работы и автономности, а также на маркетинговые уловки, которые могут ввести в заблуждение.

Какие характеристики Android-смартфона важны, а на какие не стоит обращать внимания. Разберем самые важные характеристики смартфонов, а также уловки производителей. Фото: TechDaily. Фото.

Разберем самые важные характеристики смартфонов, а также уловки производителей. Фото: TechDaily

Как проверить качество экрана телефона

Сколько бы производители ни рассказывали о поддержке различных технологий, главная характеристика экрана — тип его матрицы. Ни одна IPS-панель не сравнится с AMOLED по насыщенности цветов и яркости. Недостатки у AMOLED, конечно, тоже есть, но они настолько несущественные, что не идут ни в какое сравнение с минусами IPS.

Как проверить качество экрана телефона. Нужны ли еще доказательства, чтобы понять: AMOLED (снизу) лучше IPS (сверху). Фото.

Нужны ли еще доказательства, чтобы понять: AMOLED (снизу) лучше IPS (сверху)

Важно ли разрешение экрана? Да, но нет никакого смысла переплачивать за телефон с дисплеем, чье разрешение выше FullHD+. Играет ли роль герцовка экрана телефона? Да, но она влияет не на качество изображения, а лишь на плавность анимаций.

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Наконец, нужно скептически относиться к характеристикам яркости экрана. Как правильно, пиковое значение достигается на ограниченной площади дисплея во время просмотра HDR-контента, и в реальности заявленные 6000 нит превращаются в куда более скромные 1000 нит на солнце.

Что влияет на скорость работы Андроид

Важнейшая характеристика телефона, влияющая на скорость его работы, — модель процессора, а не, например, количество оперативной памяти. Чтобы определить производительность чипа, не стоит обращать внимание на тактовую частоту, измеряемую в ГГц. Лучше взгляните на результат процессора в AnTuTu, благо показатели всех чипов можно найти в интернете.

Что влияет на скорость работы Андроид. При определении производительности опирайтесь на показатели процессора в синтетических тестах, а не на количество гигагерц. Фото.

При определении производительности опирайтесь на показатели процессора в синтетических тестах, а не на количество гигагерц

Но не обольщайтесь, глядя на впечатляющие цифры. У любого производителя есть неудачные процессоры, которые быстро теряют свою мощность под нагрузками. Поэтому кроме цифр в AnTuTu важно найти результаты чипа в троттлинг-тестах.

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И еще. Не поддавайтесь уловкам, которые обещают вам непревзойденную оптимизацию процессора за счет неведомых алгоритмов искусственного интеллекта и системы охлаждения. Если процессор для телефона плохой, ничто его не спасет.

Как выбрать телефон с хорошей камерой

Что влияет на качество фото? Главный параметр — размер матрицы камеры. Чем он больше, тем четче будет картинка вне зависимости от условий освещения. Увы, найти информацию о размере намного сложнее, чем узнать о количестве бесполезных мегапикселей. На сайте производителя эти сведения указываются редко, а потому в отсутствие цифр обращайтесь к сторонним ресурсам вроде nanoreview.net, которые систематизируют все характеристики смартфонов на Android.

Как выбрать телефон с хорошей камерой. Тот случай, когда камеры с одинаковым разрешением 50 МП фотографируют по-разному. Фото.

Тот случай, когда камеры с одинаковым разрешением 50 МП фотографируют по-разному

Важно ли количество камер телефона? Да, однако вы должны убедиться, что вспомогательные сенсоры — не затычки, а действительно полезные модули. Изучите их предназначение: макро и условный датчик глубины — мусор, а широкоугольный объектив и телевик (перископ) представляют реальную важность.

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Наконец, помните, что при прочих равных лучше фотографирует и снимает видео телефон с мощным процессором, ведь производительный чип позволяет реализовать улучшенные алгоритмы обработки изображения. Также не забывайте: устройство малоизвестного бренда с крутой по характеристикам камерой никогда не будет снимать лучше, чем модель от надежной компании вроде Samsung, HUAWEI и Xiaomi.

Что влияет на время работы телефона

Емкость аккумулятора — важнейшая характеристика, влияющая на автономность телефона. Однако далеко не единственная. Если устройство оснащено процессором, страдающим от сильного нагрева, пользы от 5000 мАч будет не больше, чем от смартфона с хорошим чипом, имеющим батарею на 4500 мАч. Поэтому внимательно изучайте тесты железа.

Что влияет на время работы телефона. На автономность влияет далеко не только емкость аккумулятора. Фото.

На автономность влияет далеко не только емкость аккумулятора

Кроме того, запомните простое правило: при прочих равных смартфон на более мощном процессоре работает от одного заряда меньше, чем модель на чипе послабее.

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Какой Android-смартфон стоит купить

Изучение характеристик вынудит вас потратить немало свободного времени. Если вы просто хотите купить хороший телефон в 2024 году и не сильно желаете вдаваться в подробности, присмотритесь к следующим моделям:

  • POCO M5s — оптимальный вариант смартфона до 10 тысяч;
  • POCO M6 Proотличный смартфон в категории от 15 до 20 тысяч рублей;
  • Redmi Note 13 Pro Plus — сбалансированная модель смартфона за 25-35 тысяч рублей;
  • Samsung Galaxy S24 — лучший на сегодняшний день компактный флагман;
  • OnePlus 12 — лучший флагман на Андроид за адекватные деньги.

Не забывайте, что ситуация на рынке постоянно меняется: каждый месяц появляются новые модели, а цены постоянно скачут. Поэтому постарайтесь найти свободное время, дабы хорошенько вооружиться знаниями о характеристиках телефонов, которые помогут вам выбрать хорошее устройство вне зависимости от наличия тех или иных моделей в магазине.

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