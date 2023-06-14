Узнал, чем IPS лучше AMOLED, и теперь советую купить смартфон с IPS-экраном. Показываю 5 лучших моделей

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Герман Вологжанин

Вы наверняка замечали, что каждый год смартфонов с IPS-экранами становится меньше и меньше. Это объясняется снизившейся ценой AMOLED-панелей, которые ярче конкурирующего типа матриц, обеспечивают непревзойденный уровень контрастности, а их работа меньше расходует заряд аккумулятора. Тем не менее, в сравнении AMOLED и IPS нельзя констатировать однозначное преимущество экранов первой категории. И сейчас я объясню, в чем дело.

Узнал, чем IPS лучше AMOLED, и теперь советую купить смартфон с IPS-экраном. Показываю 5 лучших моделей. IPS-экраны все еще тащат! Фото.

IPS-экраны все еще тащат!

Несмотря на то, что IPS-панели делают корпус смартфона чуть толще и зачастую не могут похвастать хорошей яркостью, за ними сохраняется преимущество в некоторых аспектах:

  • при прочих равных телефон с IPS всегда будет чуточку дешевле конкурента с AMOLED;
  • IPS неведомы такие проблемы, как выгорание экрана;
  • на IPS не используется широтно-импульсная модуляция, из-за которой у многих людей устают глаза и болит голова при длительном взаимодействии с гаджетом.

Именно последний фактор заставляет миллионы пользователей закрыть глаза на плюсы AMOLED, начав поиск смартфона с IPS-экраном. Но вот незадача: таких устройств сегодня почти не осталось, а все, что представлено на рынке — дешевые модели с плохой камерой и слабым процессором. К счастью, есть место исключениям, и сегодня мы поговорим о лучших смартфонах с IPS в 2023 году.

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realme C55 — смартфон с большой памятью

В этом недорогом, но хорошем смартфоне, производитель постарался устранить все недостатки IPS-матриц. Так, экран realme C55 с частотой обновления 90 Гц обладает пиковой яркостью 680 нит, в то время как конкуренты предлагают 350-400 нит. Толщина корпуса составляет менее 8 мм, и это с батареей на 5000 мАч! Но главная фишка смартфона — память. В базовой версии предлагается 8/256 Гб, а цена за такую конфигурацию — просто сказка.

realme C55 — смартфон с большой памятью. А еще у этого смартфона есть некое подобие Dynamic Island. Фото.

А еще у этого смартфона есть некое подобие Dynamic Island

Цена: от 12 500 ₽

realme C55 на Яндекс Маркете

realme C55 на AliExpress

Также смартфон realme C55 оснащен неплохой 64-мегапиксельной камерой. Казалось бы, у этого девайса просто нет минусов. Увы, они есть. Главная проблема смартфона с IPS — производительность. Процессор Helio G88 хоть и набирает более 250 тысяч баллов в AnTuTu, но устаревший тип памяти eMMC 5.1 негативным образом сказывается на скорости работы системы. В качестве альтернативы можно рассмотреть смартфон vivo Y35, о котором мы уже неоднократно рассказывали на нашем сайте. Там и процессор пободрее (Snapdragon 680), и накопитель стандарта UFS 2.2, а вот памяти в лучшем случае 128 Гб.

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Безрамочный смартфон HONOR X8

Смартфон HONOR X8 тоже получил IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, а толщина его корпуса равна 7.45 мм. Но главное здесь не это. HONOR X8 — это смартфон с безрамочным экраном. Да, есть заметный подбородок, однако толщина верхней и боковых рамок составляет всего 1.1 мм. Подобным могут похвастать далеко не все AMOLED-матрицы!

Безрамочный смартфон HONOR X8. Видите рамки? Вот и я не вижу. Фото.

Видите рамки? Вот и я не вижу

Цена: от 14 190 ₽

Купить HONOR X8

В техническом плане HONOR X8 тоже почти безупречен. Смартфон работает на сносном процессоре Snapdragon 680, предлагает 128 Гб памяти стандарта UFS 2.1 в базовой версии и камеру на 64 Мп. Единственное, что не впечатляет — емкость аккумулятора. Она составляет всего 4000 мАч, но за счет энергоэффективного чипсета работает безрамочный смартфон почти столько же, сколько realme C55 с батареей на 5000 мАч.

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iQOO Z7 — лучший недорогой смартфон, но с нюансами

Если принципиально нужен IPS-экран и вы ищите лучший смартфон 2023 года за свои деньги, то никаких альтернатив iQOO Z7 от суббренда vivo не найти. Девайс, чья стоимость составляет менее 20 тысяч рублей, предлагает просто феноменальные характеристики:

  • частота обновления экрана 120 Гц;
  • новый процессор Snapdragon 782G, набирающий почти 600 тысяч баллов в AnTuTu;
  • основная камера с оптической стабилизацией изображения;
  • зарядка мощностью 120 Вт, восполняющая энергию аккумулятора на 5000 мАч менее чем за 20 минут;
  • флагманский вибромотор, работающий по оси X.

Неужели у вас до сих пор остаются сомнения в том, что iQOO Z7 — лучший смартфон до 20000 рублей? Немного усомниться в щедрости производителя все-таки стоит, и дело тут не в имени бренда, о котором вы вряд ли наслышаны, а в китайской версии устройства.

iQOO Z7 — лучший недорогой смартфон, но с нюансами. Лучший смартфон, но есть нюанс. Фото.

Лучший смартфон, но есть нюанс

Цена: от 18 500 ₽

Купить iQOO Z7

Смартфон iQOO Z7 ориентирован на внутренний рынок КНР. Да, здесь есть русский язык, а установить Google Play получится за 5 минут. Но отсутствие поддержки Band 7 и Band 20 может негативным образом сказаться на приеме сигнала 4G в России, так что предварительно нужно уточнить диапазоны частот своего оператора. С другой стороны, у iQOO Z7 действительно нет конкурентов. Это лучший смартфон с IPS-экраном, если вы ищете устройство до 20 тысяч.

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Красивый смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite

Смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite лишь чуточку дороже iQOO Z7, однако его характеристики отличаются кардинальным образом, причем в худшую сторону. Все-таки это глобальная версия со всеми частотами 4G и евровилкой, а потому нужно немного переплатить.

Красивый смартфон OnePlus Nord CE 3 Lite. Недорогой OnePlus — большая редкость в 2023 году. Фото.

Недорогой OnePlus — большая редкость в 2023 году

Цена: от 18 900 ₽

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За те же 19 тысяч рублей вы получаете хороший IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695 с результатом 400 тысяч баллов в AnTuTu и камеру на 108 Мп (правда, без оптической стабилизации). Хороший ли это аппарат? Безусловно, но точно не топ за свои деньги.

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Мощный смартфон POCO X4 GT

Среди глобальных версий лучшим смартфоном с IPS является POCO X4 GT. Его экран обновляется с частотой 144 Гц, а мощный процессор Dimensity 8100 тянет любые игры, набирая более 800 тысяч баллов в AnTuTu. И даже камера на 64 Мп не падает в грязь лицом.

Мощный смартфон POCO X4 GT. Мощь, которую почти разобрали. Фото.

Мощь, которую почти разобрали

Цена: от 26 500 ₽

POCO X4 GT на Яндекс Маркете

POCO X4 GT на AliExpress

Увы, купить POCO X4 GT с каждым днем становится сложнее, потому что эта модель разлетается быстрее горячих пирожков. В принципе, все то же самое и даже по более привлекательной цене предлагает смартфон OnePlus Ace Racing Edition. Однако модель конкурента ориентирована на китайский рынок, поэтому в случае чего будьте готовы вручную установить Google Play и почувствовать определенный дискомфорт от слабого приема сети.

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