Как разделить работу и личную жизнь в смартфоне

Смартфоны не только помогают нам лучше справляться с делами и даже в некоторых случаях заменяют ПК. Посмотрите на своих знакомых: уверен, увидите людей, которые работают исключительно со смартфона. Правда, это еще и минус: из-за этого смешивается рабочая рутина и личная жизнь, что чрезвычайно плохо. Говорить о влиянии смартфонов можно бесконечно, а подводить промежуточные итоги мы будем уже в ближайшие годы, но ясно одно: устройства сильно влияют на нашу жизнь, смешивая личное время и дела. Делать так, конечно же, не стоит. Согласитесь, неприятно, когда в выходной день экран смартфона то и дело мерцает из-за пуш-уведомлений. Рассказываем, как отделить работу от личной жизни с помощью смартфона.

Зачем нужен второй телефон

Одна из самых распространенных рекомендаций специалистов — завести отдельный номер. Отчасти это правда, но под вторым номером стоит подразумевать и наличие второго телефона, который можно отключать в конце рабочего дня. Зачем он нужен? Допустим, если вы используете личный смартфон для звонков по работе, то и вторым телефоном можно выбрать обычный кнопочный телефон.

Если нужны мессенджеры и соцсети — купите недорогой смартфон. В крайнем случае, если не хотите заводить отдельное устройство, то используйте на все 100 возможности вашего смартфона: большинство современных устройств позволяют пользоваться физической картой или eSIM. Кроме того, всегда можно отключить входящие вызовы по расписанию, чтобы не отвлекаться в личное время.

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Альтернативная электронная почта

Еще один простой способ немного разгрузить график — это завести отдельную электронную почту. Основная пригодится вам для личных дел, рассылок от магазинов и для регистрации в соцсетях. Вторую же можете спокойно использовать для решения рабочих вопросов. Также это полезно, когда вы окончательно заблудились во входящих письмах и не можете найти то, что нужно среди разных рекламных предложений и прочего спама.

Кстати, адрес электронной почты — безумно важная штука, на которую смотрят, в первую очередь, работодатели и деловые партнеры. Если вам кажется, что почта, зарегистрированная в 2007 году со странным названием — это норма, лучше срочно заведите себе вторую. Кстати, о крутых аналогах почты от Google вы можете прочитать в нашем материале.

Как создать второй рабочий стол

Одна из крутейших фишек, которая актуальна сейчас — это второе рабочее пространство в смартфоне или ПК. Второй рабочий стол содержит открытые программы, ярлыки и настройки, необходимые для работы или развлечений. Грубо говоря, это поможет вам не смешивать личную жизнь с делами.

В конце рабочего дня просто оставляете все как было и переключаетесь с этого рабочего стола на обычный, оставляя все процессы в том состоянии, в котором это необходимо. Просто переключайтесь между рабочими столами и не забивайте голову работой тогда, когда в этом нет нужды.

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Зачем нужно облачное хранилище

Облачный сервис — не только идеальная замена флэшкам и картам памяти, но и прекрасный способ отделить работу от личного пространства. В облаке можно завести два аккаунта. Один используйте для работы, а второй — для себя и для семьи.

Переключаться между ними не составит труда — это умеет любой современный облачный сервис. В конце концов, каждый из них имеет самую простую функцию расшаривания папок — просто поделитесь ссылкой или откройте доступ к нужной папке, например, к домашнему аккаунту: это поможет продолжить работу тогда, когда это необходимо с любого устройства.

Какой браузер выбрать в 2022

Кажется, в мире все больше и больше фанатов Google Chrome. Но не все задумываются, насколько удобно иметь сразу несколько браузеров под рукой: на ПК или смартфоне. Это важно, ведь неприятно, когда в одном приложении смешиваются сразу личные и рабочие закладки, а также история посещений. Самый неловкий момент — когда на рабочем ПК включаешь демонстрацию экрана, вводишь что-то в поиске, а там попадается все подряд.

Именно поэтому лучше использовать для работы Google Chrome, а для личных дел — условный Firefox. Так вам не придется краснеть и смешивать личные данные с рабочими, открывать десятки вкладок и хранить пароли от своих страниц вперемешку с паролями от рабочих аккаунтов. Кроме того, любой современный браузер давно поддерживает создание нескольких профилей — можно оперативно переключаться между ними в любое время.

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