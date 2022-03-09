Как быстро перенести файлы с Google Диска на Яндекс.Диск

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Артем Рахматуллин 0

После того как Visa и Mastercard приостановили работу с зарубежными онлайн-магазинами, многие пользователи начали задумываться о переносе всех данных с Google Диска. Да, о его полной блокировке заявлений не было, но вот оплатить дополнительное пространство без карт зарубежных платежных систем будет весьма трудной задачей. На помощь приходит отечественный Яндекс.Диск. Сервис от Яндекса ничуть не хуже Гугл диска, а во многом даже лучше. В статье предлагаю поговорить о том, как перенести данные с Гугл Диска на Яндекс.Диск и обсудить все нюансы этой процедуры.

Разбираемся в вопросах экспорта данных из Google Диска в Яндекс.Диск.

Когда мы подробно говорили про остановку работы Visa и Mastercard в России, уже упоминали про невозможность оплаты покупок в Google Play. По факту, начиная с 11 марта купить дополнительное пространство в Гугл диске просто невозможно. Карты МИР Google не принимает, а Visa и Mastercard не работают.

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Как скачать данные с Гугл Диска

Google предлагает отличный способ экспорта данных всех своих сервисов. При желании вы без проблем можете сохранить на своем компьютере все данные с Гугл Аккаунта, включая сервисы Google Play, Google Карты, контакты, данные подписок в YouTube и многое другое.

  • Перейти на официальный сайт Google.
  • Далее кликнуть на иконку квадрата в правом верхнем углу.

    • Перейдите в настройки своего аккаунта.

  • Затем нажать на аккаунт, перейти во вкладку Данные и конфиденциальность.
  • Пролистать до раздела Скачивание и удаление данных.

    • Вот так можно создать экспорт в Гугл диске.

  • Нажать на кнопку Скачать данные. Отметить галочкой Гугл Диск.

    • Обязательно отметьте галочку напротив Гугл диска.

  • Выбрать Однократный экспорт, указать тип и размер данных, нажать Создать экспорт.
  • Затем Google подготовит данные для экспорта и вы сможете скачать их на свое устройство.

Процесс подготовки может занять несколько суток. Это актуально для тех пользователей, которые хранят в Диске большие объемы информации. Мои 10 ГБ были готовы буквально через несколько минут.

Как только подготовка ваших файлов будет окончена, перейдите в раздел Скачивание и удаление данных согласно инструкции выше и нажмите кнопку Скачать экспорт.

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Как загрузить данные на Яндекс.Диск

Загрузить файлы на Яндекс.Диск не составит никакого труда. Следуйте простой инструкции:

  • Перейдите на сайт Яндекс.Диска.
  • Далее авторизуйтесь в аккаунте Яндекс.
  • Нажмите на кнопку Загрузить в левом верхнем углу страницы.
  • Выберите папку с данными Google Диска (она называется Takeout).
  • Дождитесь завершения загрузки.

Нажмите кнопку Загрузить и дождитесь окончания процедуры.

На момент написания статьи, Яндекс предлагает 20 ГБ бесплатного хранилища. С учетом, что у Гугла бесплатных всего 15 ГБ, пользователь в конечном счете окажется только в плюсе. Конечно, можно сказать, что сервисы Google отлично синхронизированы между собой, но думаю, что закинуть в два облака все файлы не помешает точно. Сами понимаете, мало ли что.

Настоятельно рекомендую проверять все важные файлы после загрузки. Многие пользователи в нашем Телеграм-чате уже не раз отмечали, что в процессе переноса некоторые файлы могут теряться. Будьте аккуратны.

Плюс, я продублировал все данные с Google Диска на внешние носители. Не то чтобы я параноик, но так они точно не потеряются. Мне кажется, что если выбирать между облаком и SD-диском в 2022 году, второй точно побеждает.

Конечно, кроме Яндекс.Диска существуют и другие отечественные сервисы, но за годы использования Яндекса, доверия к нему только добавилось. Не забудьте про постоянные скидки. На момент написания статьи Яндекс предлагает безлимитное хранилище фото и подписку на 3 ТБ всего за 1,5к в год. Удобно? По-моему, очень.

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При возникновении каких-то трудностей с процедурой переноса данных смело обращайтесь в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. А чтобы не потеряться в бесконечном потоке новостей, рекомендую подписаться на наш новостной канал. Там вы найдете много интересной и полезной информации.

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