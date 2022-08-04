Литий-ионный против литий-полимерного. Какой аккумулятор лучше

Аккумулятор — одно из самых слабых мест в смартфоне на сегодняшний день. Сколько бы ни увеличивали его емкость, ее всегда мало, а программные надстройки лишь немного увеличивают его автономность, но после обновления операционной системы на новую версию фактически улетучиваются. Не все знают, но единственной альтернативой литий-ионных батарей, активно использующихся прямо сейчас, являются литий-полимерные аккумуляторы. И да, вы с ними абсолютно точно уже встречались в своей жизни. Но в чем разница? Какой тип аккумулятора лучше для телефона? Попробуем разобраться в этом в нашей статье.

🔥 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЯНДЕКС.ДЗЕНУ: В НЕМ ВЫ НАЙДЕТЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Что такое литий-ионный аккумулятор

Литий-ионные аккумуляторы состоят из двух отрицательно заряженных электродов, разделенных жидким электролитом. Это значит, что изготовить аккумулятор можно лишь в форме параллелепипеда. Благодаря своей конструкции и невысокой стоимости производства такие аккумуляторы и стали популярными в наше время, хотя придуманы были более 100 лет назад. Кроме того, в литий-ионных батареях нет эффекта памяти, который встречался в других аккумуляторах. Но есть и недостатки, известные всем пользователям.

Емкость литий-ионных аккумуляторов уменьшается с каждым циклом перезарядки.

уменьшается с каждым циклом перезарядки. Аккумуляторы могут разряжаться сами по себе.

Химический состав аккумулятора может стать нестабильным при экстремальных температурах.

Кроме того, аккумулятор может взорваться от перегрева. Чтобы этого не произошло, используется контроллер, который защищает аккумулятор на зарядке.

Работает ли Huawei Pay в России и как платить в AppGallery в 2022 году

Что такое литий полимерный аккумулятор

В литий-полимерных аккумуляторах используются положительно и отрицательно заряженные электроды, но в качестве электролита не применяют жидкость. Вместо нее используется пористый химический или гелеобразный электролит. Такой состав позволяет исполнять аккумулятор в разных формах, что дает простор для фантазии производителям.

Считается, что в смартфонах литий-полимерные аккумуляторы начали использовать совсем недавно, например, в Samsung Galaxy Note 10+. Но все забывают, что съёмные аккумуляторы в Sony Ericsson (например, в W200 и K750) были именно литий-полимерными. В отличие от литий-ионных батарей, литий-полимерные не обязательно упаковываются в твердый корпус: батареи вышеуказанных мобильников имели мягкую упаковку. У таких батарей есть свои преимущества.

Они медленно разряжаются.

Их можно создавать очень тонкими.

Высоким напряжением.

Невыраженный эффект памяти.

Правда, делать такие аккумуляторы несколько дороже из-за электролита внутри. Он, в свою очередь, снижает жизненный цикл батареи, и не дает накапливать много энергии. Кроме того, литий-полимерные батареи проще протыкать при вздутии: мнения по этому поводу разнятся, так как это процесс сопряжен с выходом ядовитого газа, вредного для здоровья, но мастера по ремонту смартфонов не гнушаются этим.

Читайте также: Можно ли заряжать разные телефоны одной зарядкой

Какой тип аккумулятора лучше для смартфона

Понятное дело, что от нас выбор батарей для смартфона не зависит. Зато мы можем выделить основные плюсы обоих видов.

Несмотря на то, что современных литий-ионных аккумуляторов многим из нас не хватает, они все равно обладают большей емкостью при сравнительно одинаковых размерах корпуса.

У литий-ионных батарей нет эффекта памяти, тогда как литий-полимерные все же рекомендуется время от времени заряжать полностью, а потом разряжать до нуля.

Литий-полимерные аккумуляторы быстрее теряют максимальную емкость : мобильники с такими батареями разряжались очень быстро и со временем их приходилось подзаряжать по нескольку раз в день. И снова литий-ионные батареи лучше.

: мобильники с такими батареями разряжались очень быстро и со временем их приходилось подзаряжать по нескольку раз в день. И снова литий-ионные батареи лучше. Литий-ионные аккумуляторы намного дешевле в производстве, несмотря на недостатки. Поэтому литий-полимерные батареи используют только в редких случаях, например, когда цена устройства настолько высокая, что стоимость батареи не играет роли.

ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые я купил сам и вам советую

Но не всё так однозначно. У литий-полимерных батарей есть свои преимущества. Так, они не взрываются при разгерметизации из-за особенностей своей структуры, а еще они намного устойчивее к механическим повреждениям. Кроме того, процент брака и подделок литий-полимерных батарей намного ниже — здесь на руку играет их эксклюзивность. Поэтому вероятность того, что в ваш телефон установят в сервисе некачественную подделку, собранную на коленке, почти нулевая.

Как уже говорилось выше, литий-полимерные батареи выносливее литий-ионных, поэтому и встречаются чаще всего в защищенных противоударных смартфонах, которые с большой долей вероятности будут использовать в условиях экстремальных температур. Яркий пример — Blackview BV8800. В этом смартфоне все для того, чтобы в него установить литий-полимерную батарею: и размер устройства, и вес, и назначение телефона.

❗️ Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграм

Несмотря на различия, принципиальной разницы в типе батареи нет: что одни, что другие являются расходным материалом и рано или поздно выйдут из строя. Лучше обратить внимание на другие характеристики — о них, кстати, мы написали в нашей статье.