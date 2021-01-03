Мои любимые функции Google Ассистента на Android

Google Ассистент – это самый совершенный и удобный голосовой помощник, который только есть на рынке. Ни Alexa, ни Алиса, ни тем более Siri и Bixby не могут составить ему реальную конкуренцию. Неважно, по какому показателю мы возьмёмся их сравнивать, решение поискового гиганта всё равно будет превосходить все остальные – хоть в качестве распознавания речи, хоть в релевантности предоставляемых ответов. Я уже не говорю о функциональности, которая у Google Ассистент на голову выше всех остальных.

Google Ассистент научился ждать ответа оператора по телефону за вас

Я пользуюсь Google Ассистентом уже довольно давно и опробовал его как на смартфоне, так и на умных колонках. Поэтому у меня было достаточно времени и возможностей, чтобы как следует изучить голосового помощника Google и сформировать свой личный топ его функций, которым делюсь с вами.

Как вернуть приложение в Google Play

Очень мало кто знает, что с помощью Google Ассистента можно вернуть деньги за приложение, купленное в Google Play. Помимо того, что Google в принципе оставляет за пользователем право отказаться от покупки, так ещё и позволяет сделать это голосом.

Запустите Google Ассистент на Android;

Произнесите фразу: «Верни приложение»;

Подтвердите приложение, которое хотите вернуть;

Дождитесь возврата денег на банковскую карту.

Как включить быстрые команды для Google Ассистента на Android

В целом, весь процесс происходит очень быстро. Возврат осуществляется в течение нескольких секунд. Главное, чтобы с момента приобретения приложения прошло меньше двух недель. В противном случае, возврат не состоится.

Как управлять приложениями через Google Ассистент

Google Ассистент – это продукт, который олицетворяет экосистемность. То есть он настолько глубоко интегрирован со всеми остальными приложениями и сервисами Google, что просто диву даёшься. Однако недавно Google добавила Ассистенту поддержку ещё и сторонних приложений. Благодаря ей он научился управлять ими так же, как штатным софтом.

Несмотря на то что помощник и раньше мог запускать любые приложения, теперь он поддерживает конкретные команды, облегчающие взаимодействие с ними. То есть отныне вы можете попросить Google Ассистента показать вам последние новости из ленты Твиттера или Фейсбука, запустить ленту с рекомендациями в ТикТоке и проделать много других манипуляций с установленным из Google Play софтом.

Как на Android одновременно использовать Алису и Google Ассистента

Пока список приложений, совместимых по умолчанию с Google Ассистентом, ограничивается двумя десятками тайтлов. Но уже сейчас он обслуживает их в полном объёме, позволяя отправлять сообщения через сторонние программы, запускать видео из подписок, вызывать такси, заказывать продукты и выбирать музыку.

Как зачитать сообщение вслух

Зачитывание сообщений – штука довольно примитивная. Ну, по крайней мере, так думают пользователи. Однако Siri, например, поддерживает зачитывание только при подключении AirPods. То ли дело Google Ассистент. Голосовой помощник поискового гиганта может зачитывать сообщения как в беспроводных, так и в проводных наушниках, независимо от производителя.

Подключите наушники к Android-смартфону;

Вызовите Google Ассистента и откройте настройки;

Выберите «Устройства» — «Проводная/беспроводная гарнитура»;

Откройте доступ к уведомлениям и выберите «Рабочий стол», чтобы Google Ассистент начал зачитывать текст сообщений.

Функция зачитывания сообщений очень удобна, поскольку позволяет вам не доставать смартфон из кармана, а вместо этого позволить зачитать входящее послание вслух. Правда, учитывайте, что работает эта фишка только в наушниках – во избежание подслушивания посторонними.

Зачитывание текста в браузере

Глубокая интеграция Google Ассистента с Android открывает пользователям поистине обширный спектр возможностей. Одна из них – зачитывание текста на веб-странице вслух. Эта функция может пригодиться, когда вы сидите с грязными руками и не можете листать содержимое сайта вручную. В этом случае вы просто просите Ассистента зачитать текст вслух.

Откройте веб-сайт в Chrome с текстом;

Вызовите Google Ассистента на экран;

Скажите «Зачитай текст вслух»;

Слушайте текст, прерывая ассистента, когда нужно.

Google представила приложение-переводчик для Google Ассистента. Что это и как работает

Google Ассистент способен зачитывать текст на сайтах на нескольких десятках языков, в том числе и на русском. Правда, готовьтесь к тому, что на некоторых устройствах эта функция почему-то не работает. Например, на сматфонах Honor. А вот с Самсунгами у Ассистента проблем нет.