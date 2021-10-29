Можно ли носить телефон в кармане

Думаю, что каждый хоть раз интересовался: можно ли носить смартфон в кармане. В мире существуют такие вопросы, которыми задаешься уже много лет, а внятного ответа до сих пор не поступает. Вопрос о транспортировке телефона в кармане брюк или джинс именно такой. В одно время говорят одно, а потом — совсем другое, и так по кругу. В сети постоянно появляется информация о негативном влиянии электромагнитных волн на мужскую потенцию, возникновении онкологических заболеваний, однако точно никто сказать не может.

Я, как и многие другие пользователи, постоянно ношу телефон в кармане. Честно сказать, мне и в голову не приходило, что это как-то может отразиться на здоровье или еще чем-то. В конце концов, если бы это было так, мы бы с вами узнали первыми.

Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон.

Информация в интернете распространяется с молниеностной скоростью. Так что утаить серьёзные факты практически невозможно. Тем более, когда дело касается вещей, которые с нами находятся постоянно. Вы когда-нибудь задумались о том, насколько часто используете телефон в повседневной жизни? Я вам отвечу: гораздо чаще, чем видитесь с супругом или пьете воду. В 2021 году гаджеты с нами почти 24/7.

Влияние смартфона на здоровье

Современный подход к человеческому здоровью подразумевает следующее: пока не доказано, не важно, что сказано. Да, именно так. Всемирная Организация Здравоохранения уже давно взяла вопрос себе на заметку и контролирует ситуацию больше, чем вы можете себе представить. Вот что они пишут на своем официальном сайте:

За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, представляют ли мобильные телефоны потенциальный риск для здоровья. На сегодняшний день каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено.

Это значит, что никакого рака, импотенции и других проблем ждать не приходится. В принципе, на этом можно и закончить, однако существует еще ряд факторов, которые могут привести к весьма печальным последствиям из-за ношения смартфона в кармане, но здоровья они не касаются.

Царапины на экране телефона

Все знают, что в последнее время производители смартфонов все больше начали устанавливать на свои устройства стеклянную заднюю панель. Делается это по многим причинам, но главной из них является возможность беспроводной зарядки, которая невозможна, если телефон пластиковый. Кстати, заряжаться «по беспроводу» тоже очень даже безопасно.

Через год такие гаджеты выглядит не очень-то презентабельно. Как вы думаете, как главная причина? Конечно же, карман джинс. Туда мы закидываем все: ключи, наушники, жевательную резинку, зажигалку. Потом это все перемешивается, прямо как в блендере, и, вот, пожалуйста. При неосторожности, можно даже разбить смартфон.

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В телефон попала вода

На счет воды у меня есть личная трагедия. Так случилось, что около 5 лет назад, мне по наследству достался топовый HTC Desire. Пользоваться им было одно удовольствие. Система летала, памяти хватало с лихвой. Продолжалось это не долго. Как вы думаете, что случилось? Правильно, я постирал смартфон, оставив его в брюках.

Несмотря на то, что многие современные устройства поставляются с защитой от воды и пыли, стирка — главный враг мобильников. Наши читатели постоянно обращаются к нам с вопросами по этому поводу. Друзья, ответ здесь.

Плюс ко всему, если в смартфон попадет вода, ни один производитель не обеспечит вам замену по гарантии. Таким образом компании прикрываются, ибо важен не только факт попадания влаги, но другие параметры вроде глубины погружения.

Случайно позвонил и сбросил

Еще одной причиной, по которой я бы не рекомендовал класть телефон в карман — случайное нажатие. Экстренные службы уже давно ведут статистику по поводу случайного набора и утверждают, что почти половина из них ложные. Иногда со смартфоном играются дети, в другой раз — просто ничего не слышно.

Если вы позвонили в 112 случайно, прошу вас, не вешайте трубку и уведомите сотрудника call-центра о ложном вызове. Так вы значительно упростите им работу.

Это еще одна причина, по которой не стоит класть мобильное устройство в карман. Также важно помнить, что помимо экстренных служб, можно отправить сообщение не тем пользователям, которым следовало.

Иногда последствия бывают очень печальные. Уже несколько раз в своей жизни я сталкивался с похожей проблемой и пересылал уж очень личные сообщения в мессенджерах едва знакомым мне людям. Виной всему было ограничение фонового прослушивания музыки.

А вы носите телефон в кармане? Сталкивались ли с подобными проблемами? Расскажите о своем мнении по этому поводу в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.