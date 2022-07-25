Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

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Иван Герасимов 0

Мы часто говорим о том, как продлить жизнь смартфону: о важности выбора зарядок, повербанков и даже чистки смартфона. Правда, даже если вы пользуетесь исключительно оригинальными аксессуарами и аккуратно протираете устройство ежедневно, это еще не значит, что оно прослужит вам долго. Считается, что наиболее уязвимым местом в смартфоне является аккумулятор, а привычка заряжать телефон ночью быстрее сокращает ресурс аккумулятора. Попробуем разобраться, правда ли, что ночная зарядка убивает батарею в смартфоне, стоит ли так делать и как правильно заряжать смартфон ночью.

Разбираемся, вредна ли ночная зарядка для вашего телефона

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Вредно ли заряжать телефон ночью

Существует множество мнений на этот счет: одни считают, что ночная зарядка портит аккумулятор, другие — что делать так можно. Как правило, около 8 из 10 человек скажут, что оставлять телефон заряжаться ночью вредно, но мы ведь понимаем, что знать — не значит делать. В целом, эта мысль верная: лучше держать заряд на уровне 30-80% из-за особенностей литий-ионных батарей.

Как ни крути, но ночная зарядка все же вредна для телефона

К примеру, основным недостатком зарядки ночью определенно является перегрев: из-за высокой температуры она быстрее заряжается, но при достижении максимального уровня заряда аккумулятор начинает расходовать избыточную мощность, отдавая ее в виде тепла. Правда, производители устанавливают сейчас защиту от перезаряда, поэтому с утра вы можете обнаружить, что смартфон заряжен и не нагрет, а о ночной зарядке напоминает лишь горячий адаптер. Это происходит благодаря контроллеру, из-за которого телефон перестанет получать заряд.

То есть, телефон не взорвется на зарядке и не выйдет из строя, а заряжать его всю ночь можно.

Почему нельзя заряжать телефон ночью

Несмотря на то, что литий-ионные батареи имеют свои преимущества, это не отменяет того факта, что заряд всегда должен находиться в пределах 30-80%. 100-процентная зарядка, равно как и полный разряд, одинаково вредны и влияют на максимальную емкость аккумулятора. Именно поэтому оставлять телефон на зарядке надолго, например, ночью все же не стоит. По крайней мере, без специальной настройки. Благо современные смартфоны умеют ограничивать поступление энергии на определенном уровне.

Телефон ночью заряжается до 100%, а при разрядке снова набирает максимальный уровень заряда

Например, на 80%, чтобы продлить жизнь батареи. К слову, подобная технология добралась даже до ноутбуков, благодаря чему их аккумуляторы также должны стать более долговечными. Благодаря этой функции моя батарея растеряла менее 10% емкости за два года при постоянном использовании и частой зарядке. Так что, заряжать телефон полностью ночью нельзя — лучше установить ограничение до 80%. Для этого подойдет приложение Battery Charge Limit: по умолчанию программа рекомендует установить 80%, поэтому нужно так и оставить. Так батарея проживет дольше, но автономность смартфона заметно уменьшится.

Установить лимит можно через специальную утилиту, но так ваш смартфон будет работать заведомо меньше

Особняком стоит быстрая зарядка: даже если ваш смартфон ограничивает поступление энергии, это не значит, что батарея прослужит дольше — всему виной перегрев, который является фатальным для любого устройства с батареей. Впрочем, оригинальные зарядные устройства отчасти решают эту проблему: они не допускают превышения допустимой температуры, правда, телефон все равно остается горячим. Лучшее, что можно сделать — использовать оригинальные аксессуары для зарядки.

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Как правильно заряжать телефон

Зарядка

Хотите, чтобы смартфон прослужил дольше? Обязательно запомните эти правила

Есть несколько рекомендаций, которые вам всегда помогут при зарядке аккумулятора. Так, батарея прослужит дольше, чем это обычно бывает.

  • Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не подвергался дополнительной нагрузке.
  • Не разряжайте смартфон до нуля: лучше придерживаться минимального порога в 15-20 процентов, а если нет возможности зарядить телефон — включите энергосберегающий режим. Так вы точно продлите время работы.
  • Время от времени все же нужно разряжать батарею. Например, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
  • При длительном хранении смартфона лучше заряжать батарею на 50-80%. Скажем, вы не пользуетесь телефоном, и он лежит у вас в столе. Заряд лучше пополнять раз в 6 месяцев, а хранить телефон стоит в прохладном месте.
  • Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.

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Также обратите внимание на то, что не каждый адаптер быстрой зарядки сможет выдавать нужную мощность. К примеру, если у вас телефон с одним типом быстрой зарядки Power Delivery, а адаптер предназначен для другого (скажем, для Qualcomm Quick Charge), то быстро зарядить телефон не получится. Правда, смартфон все же будет заряжаться, но на минимальной мощности, а аккумулятору это никак не повредит. Подробнее об этом читайте в нашей статье. Кроме того, износ батареи — явление не мгновенное, поэтому даже если заряжать смартфон каждый день по 1 полному циклу, то батарея умрет не сразу — в современных смартфонах она рассчитана на 500-800 циклов. А беречь батарею и использовать ее лишь в пределах 30-80% — немного бессмысленно и слишком сложно.

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