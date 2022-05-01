Может ли телефон тормозить из-за аккумулятора и что в этом случае делать

Купив новый телефон, вы обычно наслаждаетесь его работой и не думаете о том, что он начнет тормозит. Но со временем это случается. Приложения работают медленнее, частота кадров в играх падает, корпус греется сильнее и вообще все становится как-то очень безрадостно. Этому подвержены все телефоны, но в чуть большей мере те, что работают на Android. Причин много: захламление системы, нехватка памяти, ошибки ОС и вредоносный софт. Но есть еще одна неочевидная причина — аккумулятор. Поговаривают, что если он изношен, то работа телефона может замедляться. Но может ли это быть правдой. Ответ прост, но давайте разберемся в этом.

Может ли телефон тормозить из-за аккумулятора

Не откладывая ответ в долгий ящик, скажу, что аккумулятор может влиять на скорость работы телефона. Многим может показаться, что батарея — это просто источник питания и она или работает, или нет. Вроде как розетка или выдает ток, или не выдает. В ней, правда, может быть разное напряжение и даже его скачки, что негативно влияет на приборы, но это уже детали. В любом случае в аккумуляторах очень много переменных, которые могут повлиять на работу телефона.

Прежде всего, надо понимать, что при износе аккумулятора меняются его физические свойства и химический состав внутренних компонентов. Это приводит к тому, что они не только теряют изначальную емкость и батарея работает меньше по времени, но и в целом влияет на работу устройства.

Как проверить состояние аккумулятора на Xiaomi.

Как аккумулятор влияет на работу телефона

Изношенный аккумулятор не может обеспечивать стабильность вольтажа. Этого достаточно для того, чтобы гаджет внезапно перезагружался при высокой нагрузке. А еще такое поведение может приводить к перегреву, который заставит процессор пропускать такты и снижать производительность.

Свою смуту может вносить и контроллер батареи, который полностью или частично выходит из строя при использовании некачественных зарядных устройств. Когда он работает не так, как надо, он заставляет батарею работать в режимах, которые опять же приводят к перегреву, повышенному разряду и, как следствие, преждевременному износу.

Надо ли менять аккумулятор в телефоне

Все это примеры влияния батареи на работу смартфона. К сожалению, решить эту проблему сбросом, перезагрузкой или обновлением операционной системы практически невозможно. Единственным решением будет замена аккумулятора в сервисном центре. Но надо понимать, что если вам установят не новый оригинальный аккумулятор, а китайский аналог, или оригинальный, но восстановленный элемент питания, то ситуация может оказаться еще хуже. Новый оригинальный аккумулятор может стоить в 2-3 раза дороже дешевых аналогов или восстановленных решений. С одной стороны, не хочется переплачивать, но с другой — дешевое просто не может быть таким же хорошим, как дорогое. Это закон рынка.

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Можно ли покупать дешевую зарядку для телефона

Возвращаясь к теме подтормаживания и перегрева телефона из-за аккумулятора, можно добавить, что происходит это из-за износа батареи или если телефону много лет, или из-за использования плохого зарядного устройства.

Некачественный адаптер питания часто не способен обеспечить правильный ток для зарядки и не может регулировать его по мере наполнения аккумулятора энергией. Кроме этого, он не будет поддерживать оптимизированные протоколы вроде QC или PD.

Некачественный провод сделан из плохих материалов, которые часто плохо проводят ток. В следствии этого скорость зарядки будет ниже. А плохие коннекторы могут замкнуть разъем и вывести телефон из строя.

Все это негативно влияет в первую очередь на контроллер питания. Если вы сталкивались с тем, что телефон в режиме ожидания греется, а аккумулятор садится быстро, то, скорее всего, проблема в нем. В этом случае замена аккумулятора не поможет и придется менять или ремонтировать компоненты смартфона. Это лишний повод не экономить на аксессуарах.

Как самая быстрая зарядка повлияет на аккумулятор телефона.

Но даже если вы используете качественный провод, гаджет можно испортить при зарядке от внешнего аккумулятора или от бортовой системы поезда и автомобиля. Особенно остро проблема стоит при зарядке в транспорте, где напряжение постоянно плавает, что негативно влияет на аккумулятор. Для нивелирования эффекта используются стабилизаторы, но применяются они далеко не везде.