Как нельзя чистить смартфон

Сальные пятна на экране и на корпусе смартфона — бич нашего времени, который раздражает каждый день. Производители стекол и защитных пленок как могут рекламируют свои аксессуары, которые, якобы, не должны засаливаться, но это все равно происходит. К тому же, если вы носите чехол или защитное стекло, снимая аксессуар можно увидеть, что по краям собирается всевозможный мусор, а от чехла остаются неприятные следы. Взяли спиртовую салфетку, чтобы протереть? Не торопитесь — с очисткой смартфона не всё так просто.

Можно ли протирать смартфон одеждой

Иногда нет времени для раздумий, как правильно вытирать экран смартфона от пятен — в бой идет футболка или джинсы. Пара движений и экран снова чист, даже еле заметные царапины видно на солнце. Стоп, что? Какие еще царапины? Увы, но так лучше не делать: экран смартфона очистить получится, но подобная ткань способна повредить олеофобное покрытие дисплея. Отсюда и мелкие царапины, которых вы никогда не видели.

Олеофобное покрытие - это тонкая пленка на дисплее смартфона, которую невозможно разглядеть. Она защищает экран от влаги и жира, позволяет избавиться от загрязнений специальной тканью.

Почему нельзя чистить смартфон салфетками

Мы любим пользоваться смартфоном во время еды. Конечно же, это не проходит бесследно — и нет, речь не о вреде для пищеварения. Телефон испачкается, на него попадет вода или другая жидкость. Конечно же, под рукой всегда есть бумажные салфетки. Вытер руки — вытри и телефон. Какими бы ни были мягкими салфетки, они, безусловно, сделают экран чище, но оставят после себя частицы бумажных волокон. Получается, и от них придется избавляться!

Вреден ли спирт для телефона

Прошлый год научил нас тому, что нужно заботиться о гигиене. Теперь спиртовые салфетки и антисептики — такой же привычный аксессуар, как и беспроводные наушники. С одной стороны, протереть экран такой салфеткой — вдвойне полезно, ведь на нем чего только нет. Не торопитесь открывать упаковку салфеток: протертый спиртом смартфон продолжит собирать пятна и следы от пальцев, вещество может даже подпортить ваше защитное стекло. Даже обычные влажные салфетки не подойдут, они могут вызвать коррозию. Вот так новости!

По той же причине лучше не использовать жидкость для мытья окон — бытовую химию лучше использовать по назначению, ведь в составе есть агрессивные вещества, которые способны повредить дисплей или разъесть олеофобное покрытие напрочь.

Редкий случай, но что поделать, когда пузырек этого вещества оказался под рукой? Вроде, ничего страшного. Все же, лучше придержать перекись водорода для обработки рук и внезапно появившихся ран, но не для смартфона.

Сжатый воздух для чистки телефона

Пожалуй, самый экстремальный способ очистки телефона от загрязнений и пыли. Смартфон — очень хрупкий предмет, несмотря на то, что он может быть противоударным. Подобная «продувка» повредит внутренние компоненты смартфона. Apple, например, запрещает использовать подобный способ для чистки устройств, Google Pixel тоже лучше не проверять на прочность. Не верите? Посмотрите видео пользователя Reddit, который попытался почистить свой OnePlus. В итоге, у смартфона отвалился микрофон.

Если вы оказались в гараже дяди Васи, испачкали экран телефона, а вокруг, кроме грязных тряпок, нет ничего подходящего, кроме канистры с бензином… Просто забудьте об этом! Даже суровые челябинские ребята так не делают. Бензин запросто уничтожит олеофобное покрытие экрана и пластик. Останетесь без смартфона совершенно точно. Лучше оставить бензин для заправки автомобиля.

Как правильно чистить телефон, чтобы продлить его срок службы

Что надо знать перед чисткой смартфона

Избегайте использования фена: если смартфон случайно упал в воду или сильно намок, оказавшись под дождем, высокие температуры могут испортить комплектующие устройства. Кроме того, мощная струя воздуха просто загонит влагу в динамик или гнездо для зарядки, чем навредит смартфону.

Не забудьте выключить смартфон и не протирайте устройство, которое подключено к сети. Это может вывести его из строя. Все специалисты по ремонту техники рекомендуют включать телефон, когда он полностью высохнет. Кстати, не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен — там мы регулярно рассказываем о том, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы его не угробить.

Как правильно чистить смартфон

Для очистки дисплея от пятен используйте специальные тряпочки из микрофибры. Подобные салфетки любят класть в комплект производители защитных стёкол: обратите внимание на эту вещицу и не спешите выбрасывать — она идеальна для очистки подобных поверхностей. Можно смочить ткань дистиллированной водой, избегая крупных капель. Так можно чистить не только дисплей, но и корпус смартфона.

Если у вас забился динамик или гнездо для зарядки, смело используйте ватные палочки или зубочистки, чтобы достать грязь. Будьте аккуратны с динамиком — его сеточка достаточно хрупкая, неловким движением зубочистки можно ее проткнуть.

А как вам удобнее чистить свои смартфоны? Поделитесь собственным опытом в нашем Telegram-чате!