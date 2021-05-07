Можно ли превратить телефон на Android в проектор

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Иван Кузнецов 0

Чего только не умеют камеры современных смартфонов. Они могут делать фотографии в RAW, сканировать окружающее пространство в 3D, измерять расстояние и объём и делать много чего ещё. Поэтому, когда я недавно в ТикТоке я наткнулся на ролик с демонстрацией приложения, которое способно превратить камеру любого смартфона в самый настоящий проектор, особо не удивился. Видео было очень убедительным, однако переходить по ссылке, предложенной автором, я не стал из соображений безопасности, а отправился в Google Play, чтобы найти его самостоятельно. Оказалось, что такое ПО интересует не только меня.

Проектор из камеры

В ТикТоке много рекламы приложений, которые обещают превратить камеру вашего смартфона в проектор

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Суть видео, которое поведало мне о приложении-проекторе, очень проста. Автор просто запускал утилиту у себя на смартфоне, направлял камеру на стену, и на ней отражалось всё то, что он делал на экране. Он мог просто перемещаться по рабочему столу, и проекция повторяла за ним, а мог открыть приложение для рисования и начать рисовать, и результат дублировался на стене. Другое дело, что для этого, как мне показалось, явно было нужно дополнительное оборудование, которого в современных смартфонах не встречается. Так оно и вышло.

Проектор для телефона Android

Проектор на телефоне

Как видите, очень многих пользователей интересует возможность превратить смартфон в проектор

Если вы откроете Google Play и забьёте в поиске «Проектор», то увидите широчайший спектр приложений, которые предлагают превратить ваш смартфон в проектор. В описании некоторых даже недвусмысленно говорится о том, что в роли проектора выступает именно камера, проецируя изображение с экрана на стену через матрицу. В результате у некоторых приложений набралось по несколько миллионов загрузок. Вот только никакого проектора из смартфона они на самом деле не делают.

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Если вы откроете отзывы к любому из этих приложений, то увидите, что ни один пользователь не получил обещанного разработчиком. Нет, я бы ещё понял, если бы это были приложения для управления настоящими проекторами, как это нередко бывает с приложениями якобы для измерения давления – они просто управляют внешними приборами по Bluetooth. Но нет, их создатели прямо обещают, что превратят любой смартфон в проектор. На деле же приложение просто начинают показывать рекламу.

Приложение-проектор для телефона

Отзывы

Посмотрите, это приложение обманывает, что позволит проецировать изображение на стену и за счёт этого попало в топ по загрузкам

Понятное дело, разработчики не хотят, чтобы их ПО удалили из Google Play, поэтому выходят из ситуации по-разному. Одни просто обрамляют экран смартфона в рамку, имитируя проектор, другие просто выдают уведомление о необходимости подключения дополнительного оборудования, а третьи предлагали скачивать сторонний софт, за рекламу которого им явно было заплачено. Но ни в том, ни в другом, ни в третьем случае ни один пользователь не получал обещанного, но зато повышал количество загрузок приложения.

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Кажется логичным, что ни один смартфон без встроенного проектора работать как проектор не сможет. Однако многие пользователи верят, что всемогущие приложения смогут обучить их аппарат проецировать изображение с экрана вовне. Их не очень заботит, как они это сделают. Для них главное, что они увидели, как кто-то это уже делает. А большое количество загрузок у фейкового приложения только уверяет их в собственной правоте. В результате разработчики получают что хотели, а пользователи остаются ни с чем.

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