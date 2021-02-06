В чём подвох, или Как легально получить Galaxy S21 за 1 рубль

Существует не так уж и много способов сэкономить на смартфоне, особенно, если исключить покупку на вторичке. Применение бонусных баллов, серая розница или рассрочка – вот, в общем-то, и всё. Но и то, много такими способами не выгадать – в лучшем случае 10-20%. Поэтому логично, что продажи флагманов стали постепенно снижаться, уступая место бюджетникам. Samsung это поняла и решила попробовать предотвратить отток аудитории от устройств топового сегмента и предложить на них особые условия.

Чем российский Galaxy S21 отличается от американского

Наверное, вы уже слышали о программе Samsung Upgrade, в рамках которой можно было приобрести любой флагман Galaxy за полцены с рассрочкой платежа на целый год. То есть по факту выходило, что вместо 75 тысяч вы платите только 37, которые делили на 12 равных платежей. Звучит здорово, ведь экономия налицо. Однако Samsung показалось этого мало, и она решила дать пользователям возможность снизить цену ещё больше участием в программе трейд-ин, сдав свой старый смартфон и таким образом получить Galaxy S21 за 1 рубль в месяц.

Что такое Samsung Upgrade

Суть программы Samsung Upgrade состоит в том, что это на самом деле лизинг. То есть вы не покупаете смартфон за полцены, а просто платите полцены за право пользоваться им в течение одного года с обязанностью последующего возврата. В эту сумму включена страховка задней и передней панелей на случай, если вы их вдруг разобьёте. Однако по истечении года вы будете обязаны вернуть аппарат назад. Правда, вернуть его в абы каком виде не получится. Он обязательно должен быть в состоянии нового устройства, в противном случае – штраф.

Сумма ежемесячного платежа за Galaxy S21 по программе Samsung Upgrade составляет 3125 рублей. Однако в платёж включена ещё и плата по страховке в размере 8000 рублей. В результате получается, что аппарат вам достаётся даже дешевле, чем за полцены.

Но это ещё не всё. Вот дополнительные условия, которые нужно соблюсти участникам Samsung Upgrade:

Чтобы выкупить смартфон, придётся доплатить оставшуюся сумму без возможности выплачивать её на ежемесячной основе;

Сдать его до 6 платежа невозможно вообще, а после 6, но до 12 – со штрафом 3900 рублей;

Обязательно оплатить страховку стоимостью 8000 рублей, которая хоть и включена в ежемесячные платежи, но необязательна при оформлении рассрочки;

Если смартфон будет не в идеальном состоянии вас могут либо оштрафовать, либо отказаться принимать его вообще, обязав уплатить оставшуюся сумму.

Трейд-ин в паре с Samsung Upgrade становится выгоднее, поскольку размер ежемесячного платежа может сократиться довольно существенно в зависимости от устройства, которое вы сдаёте. Предполагается, что максимальная скидка будет при сдаче топового Galaxy S20 Ultra. В этом случае Galaxy S21 достанется вам всего за 1 рубль в месяц. Странно только, что iPhone 12 по трейд-ину не принимают. Сайт просто выдаёт ошибку, отказываясь рассчитать скидку. Но Galaxy A51 принял, уменьшив ежемесячный платёж почти вдвое.

Как выгодно продать старый смартфон

Что же получается? По умолчанию ежемесячный платёж за Galaxy S21 по программе Samsung Upgrade без применения трейд-ина составляет 3125 рублей. Если сдать по трейд-ину Galaxy A51, то платёж составит уже чуть больше 1300 рублей. Получается, мне скинули почти 2000 в месяц. Это мега-выгодно, учитывая, что новый Galaxy A51 стоит около 20 тысяч рублей, и, если умножить 2000 рублей на 12 месяцев, то выйдет целых 24 тысячи. По сути, Samsung приняла смартфон даже дороже, чем он стоит в рознице. Что и говорить про вторичку.

Стоит ли покупать Galaxy A51 в 2021 или подождать Galaxy A52

Обычно, как показывает практика, выгоднее всего продавать смартфоны на вторичном рынке, чем сдавать по трейд-ин. Однако в случае с Samsung Upgrade выгоднее оказывается сдать старый аппарат производителю, поскольку скидка в этом случае будет намного больше. Это очевидно. Другое дело, что описанные выше подвохи никуда не деваются: вы по-прежнему берёте смартфон в лизинг с обязанностью вернуть его назад, да и настолько выгодные платежи будут действовать только один год. Если вы захотите выкупить аппарат, придётся выложить оставшуюся стоимость, независимо от того, сколько вы платили в месяц.